Besteiro: «La Xunta es incompetente»
«No vale con mandar medios en agosto, el rural necesita vida», sostiene
R.S.
El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, denunció ayer que cada hectárea que arde en Galicia este verano es «una muestra de la incompetencia» de los 17 años del PP en la Xunta por «no gestionar el rural y abandonarlo». Así lo proclamó ayer durante su visita a la parroquia de San Vicente de Leira, en Vilamartín de Valdeorras, donde ardieron más de 120 construcciones. «Lo que vivimos aquí no es fruto del azar. Es el resultado de un abandono prolongado: sin guardia de los montes, sin servicios públicos, con menos gente que cuide de esta tierra», acusó. «La Galicia interior lleva demasiado tiempo olvidada por el PP», insistió, e instó a cambiar el paradigma: «No vale con mandar medios en agosto. El rural necesita vida constante», urgió, además de «prevención real, no meras cifras en papel».
