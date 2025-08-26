Asturias propone un frente común del Noroeste para combatir los fuegos

Los incendios no entienden de fronteras. En esta última ola incendiaria, fuegos originados en Castilla y León entraron en Galicia como el de Carballeda de Valdeorras, mientras que otros como el iniciado en A Mezquita terminó saltando a Zamora provocando desalojos en varios pueblos vecinos. Ante esta situación el presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, anunció ayer que propondrá a las comunidades vecinas —Galicia, Castilla y León y Cantabria— formar un frente común y coordinarse en la lucha contra los fuegos forestales.

El Principado convocará a los Gobiernos de las comunidades limítrofes —Galicia, Cantabria y Castilla y León— en una especie de foro del Noroeste con el objetivo de reforzar la coordinación ante los incendios forestales. El objetivo, explicó Barbón, es trabajar «en conjunto» y ver «cómo garantizar una respuesta mucho más rápida y eficaz a la hora de cortocircuitar» fuegos que, como se ha visto en estas últimas semanas, superan las fronteras territoriales.

Barbón se refirió a las «dimensiones» de los últimos fuegos de agosto que han pasado de una a otra comunidad —en el suroccidente asturiano llegaron desde León y en el Oriente, desde Cantabria—, con lo que se hace necesario, recalcó, mejorar la coordinación entre comunidades vecinas.

Así, al margen de que la problemática de los incendios se aborde en la Conferencia de Presidentes que tendrá lugar en Asturias antes de que acabe el año, el Principado quiere convocar una reunión específica sobre este asunto con los gobiernos de Galicia, Cantabria y Castilla y León.

Estas cuatro comunidades han sellado ya alianzas en materia de financiación autonómica o infraestructuras pues comparten intereses comunes y ahora quieren unirse también para una mejor coordinación en la lucha contra incendios.

La propuesta de formar un frente común con Galicia, Cantabria y Castilla y León forma parte del paquete de medidas anunciado ayer por Adrián Barbón para reforzar la prevención contra los fuegos forestales.

Así, en Asturias se incrementará el fondo creado para el desarrollo de infraestructuras rurales y defensa de incendios. Y se impulsará en el futuro un congreso, una especie de «espacio de reflexión al más alto nivel, incluso con experiencias internacionales en prevención y lucha» que pretende reunir en la región a expertos que expliquen modelos de buenas prácticas y que están funcionando en otros lugares.

El Principado tiene previsto también solicitar al Gobierno de España la declaración de zona catastrófica (la denominación administrativa es zona especialmente afectada por una emergencia de protección civil) en base a las cerca de 6.000 hectáreas dañadas por el fuego en la región. También en Galicia concellos como Chandrexa de Queixa o Monterrei han demandado este reconocimiento. Hoy está previsto que apruebe las ayudas el Consejo de Ministros.