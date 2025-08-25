La ola incendiaria remite tras quemar el fin de semana un 91% menos que el anterior

Las llamas avanzan, pero lo hacen a menor ritmo, tal y como se desprende de los datos facilitados por Medio Rural, que reflejan que la superficie calcinada este fin de semana —1.632 hectáreas, 632 a lo largo del sábado y otras 991 en la jornada de ayer— fue un 91,6% inferior a la del anterior, del 16 y 17 de agosto, cuando ardieron 19.346 hectáreas.

En todo caso, esta ola de incendios pasará a la historia como una de las más devastadoras de Galicia tras haber calcinado, en lo que va de verano, 94.407 hectáreas. Una cifra que se queda a las puertas del récord de este siglo, del fatídico 2006, en el que ardieron 95.947; y que por poco no supera la superficie de las siete ciudades gallegas juntas, que suman 98.220 hectáreas. Por ahora, permanecen activos tres incendios en Ourense.

Concretamente, continúan activos los incendios de Carballeda de Valdeorras, que afecta por ahora a unas 4.400 hectáreas tras haber avanzado ayer otras 900, y el de Chandrexa de Queixa, en el que ya han sido estabilizados dos de los tres focos que lo componen. Este, por ahora, ha arrasado 19.000 hectáreas. Además, ayer se registró otro fuego en el concello de Avión, que al cierre de esta edición había quemado 20 hectáreas.

Además de estos tres, hay otros 12 fuegos que permanecen ardiendo, que ya han sido o estabilizados o controlados. La mayoría se encuentran en Ourense, como el de Larouco (30.000 ha), el de Oímbra (17.000) o el de A Mezquita (10.000). Ayer, además, los medios antiincendios consiguieron extinguir el registrado en Oia, Pontevedra, que calcinó 61,17 hectáreas, mientras que el de Vilaboa continúa estabilizado.

Una pequeña tregua que parece que también se aprecia en el resto del país, aunque de forma desigual, con 14 focos activos. La región más afectada continúa siendo Castilla y León, donde ayer fue necesario evacuar a casi 300 personas.

Por otro lado, ayer el conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, anunció que se reforzará el servicio de atención e información a la ciudadanía de la Xunta —012— para atender las dudas e informar sobre las medidas urgentes para la reparación de los daños causados por los incendios, que se aprobarán esta semana en Ourense, en un Consello extraordinario. Según avanzó, aunque todavía están cuantificándose los daños, las ayudas se extenderán a las explotaciones forestales y agroganaderas; a titulares de tecores; a establecimientos comerciales, industriales, turísticos y deportivos; a infraestructuras y al arreglo de viviendas. Además, a las personas que lo necesiten se les proporcionará un alojamiento provisional.

Esta última cuestión afectará, entre otros, a los vecinos de San Vicente de Leira (Ourense) que ayer se reunieron para reclamar agilidad en los trámites para reconstruir su aldea, que quedó calcinada y sigue sin luz ni agua.

Los desastres ambientales que deja el fuego

Las llamas han arrasado aldeas, explotaciones agrícolas y ganaderas y más de 90.000 hectáreas en Galicia, pero también dejan un «desastre ambiental» en la comunidad autónoma, donde se han llevado por delante parte de enclaves como Pena Trevinca, los parques naturales de O Invernadeiro y Enciña da Lastra y el bosque Ridimoas.

En Pena Trevinca, la cumbre más alta de Galicia (2.127 metros, Ourense), el fuego avanzó tiñendo de negro lo que encontraba a su paso tras irrumpir el fin de semana pasado procedente de Porto de Sanabria (Zamora), aunque no apareció en los balances oficiales de la Xunta hasta el martes. Este espacio natural del macizo Galaico-Leonés de casi 25.000 hectáreas cuenta con lagos glaciares como la Lagoa da Serpe, arrasada por las llamas.

El incendio sigue activo tras quemar 4.000 hectáreas y mantiene en vilo a los vecinos porque ha llegado al Teixadal de Casaio, el bosque más antiguo de Galicia y de los más importantes de Europa, con más de 300 tejos centenarios e incluso alguno milenario. La mayor parte de los árboles ha aguantado el embate de las llamas y ha ardido sobre todo vegetación de suelo, cuenta a EFE el guarda de montaña Pedro Domínguez, que explica que el sábado apagaron pequeños focos dentro del bosque, pero no han podido todavía recorrerlo al completo para evaluar daños porque el fuego sigue activo.

Los vecinos defendieron solos el enclave natural durante días hasta que el lunes empezaron a llegar medios. Pero la situación en Trevinca «es un desastre ambiental en todos los sentidos», con gran impacto sobre su biodiversidad, ya que es la mayor zona de parejas de águila real de Galicia y tiene una especie endémica de la planta genciana.

Fuego en parques naturales

El escenario se repite en otros espacios protegidos como O Invernadeiro (Ourense), el único parque natural de Galicia sin poblaciones humanas y donde entró el fuego de Chandrexa de Queixa y Vilariño, según imágenes de Copernicus. «Toda esa zona del macizo central es de altos valores, hay representación de especies muy escasas en el resto de Galicia. Por ejemplo, hay parejas de águila real», explica a EFE el representante de SEO Birdlife en Galicia, Gustavo Ferreiro.

Encajada en los valles del río Sil, esta sierra ourensana se vio afectada en un porcentaje «bastante grande», avisa Ferreiro, que destaca que tiene la peculiaridad de conservar vegetación mediterránea, con encinares únicos en Galicia y especies como águilas culebreras y alimoche.

También han ardido hectáreas en los parques de la sierra de O Courel (Lugo), Baixa Limia-Serra do Xurés (Ourense) y Fragas do Eume (A Coruña), y Ferreiro alerta sobre el impacto del fuego en la biodiversidad gallega aunque hayan sobrevivido al incendio. Él asegura que «se está produciendo un desastre ambiental con tintes de que va a ser muy largo en el tiempo poder recuperarse».