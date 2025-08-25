Mapa de incendios activos en Galicia: consulta cómo evolucionan todos los focos

La ola de incendios que sufre Galicia, sobre todo desde que el 8 de agosto se inició el megafuego de Chandrexa de Queixa y Vilariño de Conso, ha adquirido proporciones históricas. Según los datos proporcionados por la Xunta, desde el 1 de julio hasta este 25 de agosto, con todavía siete focos activos, han ardido algo más de 94.400 hectáreas.

Pero las imágenes del Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (Effis, siglas en inglés), integrado en el programa de satélites Copernicus, aumentan la superficie afectada hasta las 163.554 ha. Es un 57,7% más de lo reconocido por el Gobierno gallego, una diferencia que el día 20, antes de que la Consellería de Medio Rural incrementase de golpe en miles de hectáreas su cálculo, era de más del 100%.

La estimación de Medio Rural se refiere solo a los incendios que cumplen, al menos, uno de estos tres requisitos: superar las 20 hectáreas consumidas, afectar a parques naturales o poner en riesgo núcleos habitados. Centenares de focos, por tanto, no aparecen reflejados. Además, de acuerdo con la metodología marcada por la Ley de Montes española, solo se calcula la superficie forestal —sea arbolado o monte raso—, de modo que se excluye la superficie agraria en uso o las zonas urbanizadas.

Hay que añadir que los datos ofrecidos por Medio Rural para los incendios que no están apagados tienen un carácter provisional. Una vez extinguidos, el cálculo es más exacto y a veces varía con respecto al dato que se estaba publicando.

En caso de ola incendiaria, además, los desfases pueden ser muy grandes. En el caótico octubre de 2017 la estimación inicial fue de 35.500 hectáreas, que crecieron a más de 49.000 ha dos semanas después, una vez hecho el recuento definitivo. La más lejana campaña de 2006 se saldó con dos datos distintos de organismos oficiales: la Xunta contabilizó 77.000 ha y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas las elevó a 92.000 ha, incluso más que el Effis, que dejó el cálculo en 86.000 ha.

Hechas estas matizaciones, según los datos del Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales, desde el 1 de julio hasta este 25 de agosto en Galicia hay una superficie afectada de 163.554 hectáreas, casi un 40% de la quemada en toda España. Y la provincia de Ourense acapara el 97,5% de lo arrasado en la comunidad, con 159.900 ha. Le siguen Pontevedra (1.675 ha), A Coruña (1.216 ha) y Lugo (763).

Metodología

El primer mapa refleja las áreas quemadas publicadas por Effis, que pueden ir con más retraso al tratarse de un proceso manual. El perimetraje de Effis, basado en imágenes satelitales, recoge el 95% del área total que se quema cada año en la Unión Europea.

El segundo mapa muestra los focos de calor detectados por el sistema de información de incendios de la NASA en las últimas 48 horas. Se basa en los datos recopilados por cinco satélites que detectan focos de calor mediante sensores térmicos. En el mapa solo se muestran como áreas quemadas activas aquellas en cuya extensión se han captado focos de calor en las últimas 24 horas. Con el fin de evitar falsas alarmas, se excluyen los puntos de calor con baja fiabilidad (menos de 30 en Modis o categoría low en VIIRS).