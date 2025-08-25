Los incendios de Portugal se cobran una cuarta víctima

REDACCIÓN

Santiago

Los incendios de Portugal se cobraron este fin de semana una cuarta víctima mortal. Se trata de un zapador forestal, Daniel Esteves, de 45 años, que murió el sábado como consecuencia de las graves heridas que sufrió el pasado martes cuando trabajaba en la extinción del incendio declarado en el municipio de Sabugal, distrito de Guarda.

Esteves trabajaba para Afocelca, una empresa privada de protección forestal vinculada a los grupos Altri y Navigator. Su cuerpo quedó con quemaduras en el 75% tras el incidente, y, finalmente, falleció en la madrugada del sábado. Se trata de la cuarta víctima mortal a causa de los incendios en lo que va de verano en el país vecino. La primera se registró el pasado 15 de agosto, tras un incendio en Pêra do Moço, donde murió el exalcalde de Vila Franca do Deão Carlos Dâmaso. Dos días después murió un bombero en un accidente cuando se desplazaba para combatir un incendio en Fundão. El tercer fallecido es un hombre de 75 años que murió combatiendo el fuego en Mirandela, Braganza, el pasado miércoles.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. La CRTVG cesa sus emisiones por satélite y los emigrantes gallegos reaccionan: «Era la ventana a nuestra tierra»
  2. La CRTVG gestiona con otros operadores el restablecimiento de su emisión fuera de Galicia tras el cese «unilateral» del satélite Astra
  3. El 'oasis gallego' cuenta con hasta 15 molinos, puentes y se ha convertido en el refugio del calor este verano: a menos de dos horas de Vigo
  4. Incendios forestales en Galicia, en directo | El fuego de A Fonsagrada, el único que queda activo, arrasa 120 hectáreas
  5. Milagro en la casa de Jesús en Oia: «Pasamos la noche sin dormir, viendo cómo pasaba el fuego por nuestra finca»
  6. Mapa de incendios activos en Galicia: consulta cómo evolucionan todos los focos
  7. Mientras Galicia arde, el País Vasco resiste: la gestión del monte es clave
  8. Los cinco megaincendios activos en Galicia arrasaron tanto terreno como 5.800 fuegos en un lustro

La ola incendiaria remite pero la superficie calcinada roza la extensión de las siete ciudades gallegas juntas

La ola incendiaria remite pero la superficie calcinada roza la extensión de las siete ciudades gallegas juntas

Lo que el fuego arrasa por dentro: los destrozos psicológicos de los incendios

Lo que el fuego arrasa por dentro: los destrozos psicológicos de los incendios

¿Quién prende los fuegos en Galicia? Incendiarios, más maldad que locura

¿Quién prende los fuegos en Galicia? Incendiarios, más maldad que locura

Castelao: «Galicia sen montes non é Galicia»

Castelao: «Galicia sen montes non é Galicia»

Los incendios de Portugal se cobran una cuarta víctima

DIRECTO | Tensa mejoría de los incendios en Galicia con solo tres activos en Ourense que suman 23.420 hectáreas arrasadas

DIRECTO | Tensa mejoría de los incendios en Galicia con solo tres activos en Ourense que suman 23.420 hectáreas arrasadas

Mientras Galicia arde, el País Vasco resiste: la gestión del monte es clave

Mientras Galicia arde, el País Vasco resiste: la gestión del monte es clave

Tensa mejoría de los incendios en Galicia con solo dos activos en Ourense que suman 23.000 hectáreas arrasadas

Tensa mejoría de los incendios en Galicia con solo dos activos en Ourense que suman 23.000 hectáreas arrasadas
Tracking Pixel Contents