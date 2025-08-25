Incendios en Galicia, última hora | Activos solo tres incendios en Ourense: Chandrexa, Casaio y un nuevo frente en Avión

Tensa mejoría en la extinción de los incendios que asolan Galicia. La situación continúa evolucionando positivamente con solo dos fuegos activos en la provincia de Ourense: el de Chandrexa de Queixa, que arrasa 19.000 hectáreas, y el de Carballeda de Valdeorras, que calcina 4.400 hectáreas.

Según los últimos datos de la Consellería do Medio Rural, esta tarde comenzó un nuevo fuego en Avión. Se inició a las 17.09 horas de este domingo y ya afecta ya a 20 hectáreas.

Por otra parte, desde la mañana de este domingo quedaron controlados los incendios de la localidad lucense de Carballedo, parroquia de A Cova, y el de Riós, en la parroquia de Traestrada.

Actualmente, los fuegos ya afectaron a 94.407,25 heactáreas, cifra que se acerca a las 96.000 de la ola incendiaria de 2006.

De ellos, permanecen estabilizados los incendios de Larouco, parroquia de Seadur (30.000 hectáreas en territorio gallego); el de Oímbra y Xinzo de Limia, prroquias de A Granxa y Gudín, (17.000 hectáreas); A Mezquita, parroquia de A Esculqueira (10.000 hectáreas); el de Carballeda de Avia y Beade, parroquia de Vilar de Condes y As Regadas (4.000 hectáreas); el de Vilardevós, parroquia de Vilar de Cervos (900 hectáreas); el de Riós, parroquia de Fumaces y a Trepa (100 hectáreas); y el de Vilaboa, parroquia de Santa Cristina de Cobres (70 hectáreas).

Asimismo, están controlados el incendio del ayuntamiento lucense de Carballedo, parroquia de A Cova (100 hectáreas); el de Riós, parroquia de Trasestrada (40 hectáreas); el de Maceda, parroquia de Santiso y Castro de Escuadro, (3.500 hectáreas); el de Vilardevós, parroquia de Moialde (600 hectáreas); y el de Montederramo, parroquia de Paredes (120 hectáreas).

Declarado un incendio en Avión: Galicia tiene tres fuegos activos, todos en la provincia de Ourense La provincia de Ourense, donde está activa la Situación 2, ha registrado un nuevo incendio forestal en el municipio de Avión, concretamente en la parroquia de Nieva. Actualmente, con este último foco son tres los incendios que permanecen activos en Galicia, todos ellos localizados en territorio ourensano. Según los últimos datos facilitados por la Consellería do Medio Rural, el fuego de Avión comenzó sobre las 17.09 horas de este domingo y afecta ya a 20 hectáreas. En esta oleada de incendios que afecta a Galicia desde hace más de dos semanas, permanecen también activos los fuegos de Chandrexa de Queixa y Vilariño, que afecta a 19.000 hectáreas y tiene una evolución favorable, y el Carballeda de Valdeorras, parroquia de Casaio, que aumenta afecta a 4.400 hectáreas. Asimismo, permanecen estabilizados los fuegos de Larouco, parroquia de Seadur (30.000 hectáreas calcinadas en territorio gallego); el de Oímbra y Xinzo de Limia, en las parroquias de A Granxa y Gudín (17.000 hectáreas); el de A Mezquita, parroquia de A Esculqueira (10.000 hectáreas); en Carballeda de Avia y Beade (4.000 hectáreas); en Vilardevós, parroquia de Vilar de Cervos (900 hectáreas); y el de Vilaboa, parroquia de Santa Cristina de Cobres (70 hectáreas). En la tarde de este domingo, sobre las 15.56 horas, quedó controlado el incendio forestal que afecta al ayuntamiento de Riós, en la parroquia de Fumaces y a Trepa, que calcina 100 hectáreas. También están controlados los de Maceda, en las parroquias de Santiso y Castro de Escuadro (3.500 hectáreas); el de Vilardevós, parroquia de Moialde (600 hectáreas; el de Montederramo, parroquia de Paredes (120 hectáreas); el de Riós, parroquia de Trasestrada (40 hectáreas); y el de Carballedo, parroquia de A Cova (100 hectáreas).

Situación de los incendios forestales en Galicia este sábado 23 de agosto / Brais Lorenzo Situación de los incendios forestales en Galicia hasta las 13.30 horas de este domingo Activos (dos en Ourense): Chandrexa de Queixa e Vilariño (19.000 ha afectadas, "con un evolución favorable ya que están estabilizados los focos de Chandrexa", matiza Medio Rural); y el de Carballeda de Valdeorras-Casaio (4.000 ha). Sobre las 11.30 horas de esta mañana ha quedado controlado el incendio del concello lucense de Carballedo, parroquia de Cova (100 ha) y a las 12.30 horas también el del municipio ourensano de Riós-Traestrada (40 ha). A estos hay que suman los ya controlados de Maceda (Santiso y Castro de Escuadro, con 3.500 ha; Vilardevós-Moialde (600 ha) y Montederramo-Paredes (120 ha). Continúan estabilizados los incendios de Lauroco-Seadur (cerca de 30.000 ha); Oímbra y Xinzo de Limia (A Granxa y Gudín suman 17.000 ha); A Mezquita-A Esculqueira (10.000 ha); Carballeda de Avia y Beade (Vilar de Condes y As Regadas, con 4.000 ha); Vilardevós-Vilar de Cervos (900 ha); Riós-Fumaces y Trepa (100 ha); y Vilaboa-Santra Cristina de Cobres (70 ha).

Imagen del incendio de Carballeda de Valdeorras. / Brais Lorenzo / Efe Estabilizado el incendio de Carballedo (Lugo) y extinguido el de Oia-Mougás; siguen activos dos focos en Ourense (Chandrexa-Vilariño y Carballeda de Valdeorras-Casaio) La última actualización de la situación de los incendios forestales ofrecida por la Xunta esta mañana de domingo reduce a dos los fuegos activos. De más de 20 hectáreas, los dos se localizan en la provincia de Ourense, en concreto, se trata de los de Carballeda de Valdeorras-Casaio y el de Chandrexa de Queixa y Vilariño de Conso. Sobre estos fuegos desde Medio Rural aseguran que tienen una evolución "favorable". En cuanto a los estabilizados, pasadas las 23.00 horas de ayer quedó el de concello lucense de Carballedo-Cova, que arrasó 100 hectáreas. Continúan estabilizados los de Larouco-Seadur ( 30.000 ha); Oímbra e Xinzo de Limia (A Granxa y Gudín, 17.000 ha); A Mezquita-A Esculqueira (10.000 ha); Carballeda de Avia y Beade (Vilar de Condes y As Regadas, 4.000 ha); Vilardevós-Vilar de Cervos (900 ha); Riós-Fumaces y A Trepa (100 ha); Riós-Trasestrada (20 ha) y Vilaboa-Santa Cristina de Cobres (70 ha). La consellería ya dio por extinguido, a las 21.21 horas de ayer el del municipio pontevedrés de Oia-Mougás. La superficie arrasada por este incendio alcanza las 61,17 hectáreas. Permanecen controlados los fuegos de Maceda (Santiso y Castro de Escuadro, con 3.500 ha); Vilardevós-Moialde (600 ha) y Montederramo-Paredes (120 ha).

Bomberos trabajando en la extinción de un fuego en A Cova, en Lugo. | Eliseo Trigo/EFE Mientras Galicia arde, el País Vasco resiste: la gestión del monte es clave No toda España arde por igual. Las cifras de cientos o miles de fuegos en comunidades como la gallega, que tan solo en agosto ha soportado más de 500, contrastan con las de otras regiones, como País Vasco o La Rioja, que según los últimos datos del Miteco registraron en 2023 69 y 56, respectivamente. La mayoría, inferiores a una hectárea. Tanto es así que el año pasado el gobierno vasco, en colaboración con las tres diputaciones forales, adquirió su primer —y por ahora único— medio aéreo, un helicóptero antiincendios que en esta ola de incendios ha estado prestando servicio en otras comunidades. En todo caso, estas regiones no están exentas del peligro que entrañan los incendios, cada vez más voraces y difíciles de apagar, y también han estado padeciendo sus efectos este año, aunque en menor medida que las comunidades del oeste. Esto, tal y como explica a FARO DE VIGO uno de los ingenieros técnico forestales de la Confederación de Forestalistas del País Vasco, Fernando Azumendi, se debe a «una mezcla de todo», desde el clima, la geografía y la demografía hasta la «cultura forestal», con una «industria transformadora de la madera muy activa». «Aquí también hemos tenido problemas en su día y no estamos exentos de tenerlos, pero al final detrás de todo esto está el trabajo de las últimas décadas, porque en gestión forestal, hablar de un año o dos no es significativo». Lee la noticia completa aquí.

Efectivos antiincendios realizan tareas de control de rebrotes en Vilaboa. | Gustavo Santos Los fuegos activos se reducen a tres, con temor en Ourense por la llegada de lluvias Los medios de extinción lograron estabilizar otros cuatro focos en la jornada de ayer, reduciendo el número de incendios activos en la comunidad a tres: dos en Ourense y otro en Lugo. Datos que contrastan con los del peor día de esta ola de incendios, el 16 de agosto, cuando llegaron a ser 14 los focos activos de forma simultánea. Entre los incendios estabilizados ayer se encuentra el de Larouco, que ya es uno de los más devastadores de la historia reciente de Galicia, y los de Oia y Vilaboa de Pontevedra. En total, la superficie calcinada es de 93.416 hectáreas, aunque con las mediciones definitivas esta cifra podría aumentar. Según el servicio europeo Copernicus, por su parte, son más de 150.000. De este modo, los incendios que permanecen activos en la comunidad son el de A Cova, en Lugo, que afecta a 50 hectáreas, y los de Vilariño de Conso y Carballeda de Valdeorras, en Ourense. Cabe destacar que el de Vilariño de Conso está compuesto por tres focos, de los cuales dos (los de Requeixo y Parafira, en Chandrexa de Queixa) también fueron estabilizados, por lo que la situación evoluciona favorablemente. Este afecta a unas 19.000 hectáreas, y el de Carballeda de Valdeorras, que entró desde Zamora, a 3.500. Esta jornada fueron estabilizados, además, el de Larouco (30.000 ha), el de Oímbra (17.000 ha) y el de A Mezquita (10.000 ha); y controlados los de Montederramo (120 ha) y uno de los de Vilardevós, el originado en Moialde (600 ha). Lee la noticia completa aquí.

Patricia Casteleiro Situación de los incendios en Galicia este sábado 23 de agosto. / BRAIS LORENZO Las recetas del rural gallego contra los incendios: más incentivos, más ganaderos y montes mosaico Este 2025 esta siendo un año sin parangón en materia de incendios. Ya ardió el 20% de la provincia de Ourense y, en total, se quemaron más de 93 mil hectáreas, según los datos de la Xunta. Copernicus lo eleva a 156.444. Ahora, en lo que llamaron «desescalada» todavía hay medios sobre el terreno, enfriando y apagando fuegos que llevan activos más de una semana.Durante este proceso también comenzarán a evaluarse los daños, aunque ya fueron muchos los vecinos que se pusieron en contacto con sus seguros para recibir una indemnización por lo perdido. En este reportaje, seis profesionales de diferentes ámbitos -aunque todos con algo que aportar en materia de incendios- dan su visión del problema. ¿Por qué arde el monte? Varios señalan la falta de gestión forestal, es decir, la acumulación de biomasa que facilita la propagación de las llamas. Otros aseguran que, aunque la prevención es importante, los medios tampoco fueron suficientes. Los que viven en el rural lo atestiguan: no tuvieron ayuda en los momentos más complicados. Galicia cuenta con uno de los dispositivos mejor preparados del Estado, pero desde el gobierno autonómico tuvieron que reclamar insistentemente ayuda al central. Por otra parte, responsables de emergencias aseguran que tenian «lista de espera» de medios gallegos para intervenir, pero que gestionar un exceso de efectivos podría resultar contraproducente. Lee la noticia completa aquí.

Los incendios ya suman 93.416,08 hectáreas calcinadas Los servicios de extinción han logrado estabilizar el peor incendio de la historia de Galicia desde que hay registros, el de Larouco (Ourense), que ha cruzado a la provincia de Lugo. Ese fuego, según ha informado la Consellería de Medio Rural, ha quedado estabilizado este sábado hacia las 11:30 horas y solo quedan ya tres incendios activos de más de 20 hectáreas en Galicia que totalizan 22.550 hectáreas quemadas. Los estabilizados suman otras 62.000 hectáreas calcinadas y los controlados, más de 4.000, por lo que el total de estos fuegos que aún no se han extinguido se aproxima a las 89.000 hectáreas. El incendio de Larouco se declaró el miércoles 13 por la tarde en la parroquia de Seadur y ha pasado por los ayuntamientos de O Barco de Valdeorras, O Bolo, Carballeda de Valdeorras, A Rúa, Petín, Rubiá, A Veiga y Vilamartín de Valdeorras, en Ourense, así como por el de Quiroga, en Lugo. Para su extinción se han movilizado 51 técnicos, 222 agentes, 311 brigadas, 216 motobombas, 12 palas, 6 unidades técnicas de apoyo, 14 helicópteros y 15 aviones. En este fuego se han desplegado también efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME). Noticias relacionadas y más Sánchez, desde los incendios de Ourense: «Vamos a proponer un gran pacto de Estado para la mitigación y la adaptación a la emergencia climática»

La Xunta también ha informado de que en las últimas horas han quedado estabilizados los fuego de A Mezquita-A Esculqueira, con 10.000 hectáreas afectadas, y el del ayuntamiento pontevedrés de Vilaboa, que afecta a alrededor de 70 hectáreas y en el que se desactivó la situación 2 por la mañana. Se ha dado por extinguido, además, el de Agolada-O Sexo (522,32 ha.), en Pontevedra. Se mantiene activo el de Chandrexa de Queixa y Vilariño, con 19.000 ha. afectadas y una evolución favorable, ya que los focos de Chandrexa están estabilizados. También siguen sin estabilizarse el de Carballeda de Valdeorras-Casaio (3.500 ha.), en Ourense, y el de Carballedo-A Cova, en la provincia de Lugo (50 ha). Se encuentran estabilizados los de Oímbra y Xinzo de Limia (17.000 ha.), Carballeda de Avia y Beade (4.000 ha.), Vilardevós-Vilar de Cervos (900 ha.), Vilardevós-Fumaces y A Trepa (100 ha.) y Riós-Trasestrada (20 ha.), todos en Ourense. El de Oia-Mougás (60 ha.), en Pontevedra, ha pasado a controlado, al igual que los de Montederramo-Paredes (120 ha.), Vilardevós-Moialde (600 ha.) y Maceda (3.500 ha.).

Queda en libertad la mujer a la que investigan por once incendios en Carballo (A Coruña) El Tribunal de Instancia 3 de Carballo ha dejado en libertad a la mujer detenida por la Guardia Civil en relación con once incendios forestales en esa localidad coruñesa. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha informado de que la presunta incendiaria pasó el viernes a disposición judicial y que la jueza decretó su puesta en libertad. Está investigada por el Tribunal de Instancia 3 de Carballo por incendio forestal. Fue el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), en colaboración con otras unidades de la Guardia Civil, el que procedió a su detención dentro de la operación Monte Fumeiro. Según explica el instituto armado en un comunicado, la operación comenzó a raíz de un incendio que se registró el 10 de julio en la parroquia de Entrecruces, en Carballo. Además de ese fuego, en la misma zona se declararon otros diez incendios los días 31 de julio y 5, 7, 8, 9, 11, 16, 17, 18 y 19 de agosto. Noticias relacionadas y más Sánchez, desde los incendios de Ourense: «Vamos a proponer un gran pacto de Estado para la mitigación y la adaptación a la emergencia climática»

Arde un coche en Culleredo y provoca un incendio forestal Susto en Culleredo al iniciarse un incendio forestal en plena "desescalada". Un conductor detectó que su vehículo estaba fallando mientras circulaba por la A-6 y se arrimó a la cuneta. Cuando bajó, empezó a arder. Al momento se propagó a la vegetación próxima a la vía y se inició un fuego que no tardó en descontrolarse. Ocurrió alrededor de las 18,30 horas. El incendio (ya forestal) avanzó hacia el interior y, aunque los bomberos de Arteixo estaban en camino, ganó ventaja hasta aproximarse peligrosamente a unas viviendas. Pudieron atacarlo para evitar que finalmente se viesen perjudicadas. Por el momento permanece en activo, aunque en vías de quedar controlado. En su extinción participan también un agente, dos brigadas, una motobomba y un helicóptero. Dos conatos Además de este fuego, por la tarde se originaron dos conatos en As Neves y Ribadumia. Ambos controlados y con una afectación menor a una hectárea.