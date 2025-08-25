En Directo

INCENDIOS FORESTALES

Incendios en Galicia, última hora | Activos solo tres incendios en Ourense: Chandrexa, Casaio y un nuevo frente en Avión

Duarante la tarde del domingo se inició un nuevo foco en Avión que ya lleva 20 hectáreas

Situación de los incendios forestales en Galicia este sábado 23 de agosto

Situación de los incendios forestales en Galicia este sábado 23 de agosto

Situación de los incendios en Galicia este sábado 23 de agosto. / BRAIS LORENZO

Patricia Pedrido Davila

Marcos Romero

Alberto Leyenda

Edgar Melchor

Marta Clavero

R. V.

Tensa mejoría en la extinción de los incendios que asolan Galicia. La situación continúa evolucionando positivamente con solo dos fuegos activos en la provincia de Ourense: el de Chandrexa de Queixa, que arrasa 19.000 hectáreas, y el de Carballeda de Valdeorras, que calcina 4.400 hectáreas.

Según los últimos datos de la Consellería do Medio Rural, esta tarde comenzó un nuevo fuego en Avión. Se inició a las 17.09 horas de este domingo y ya afecta ya a 20 hectáreas.

Por otra parte, desde la mañana de este domingo quedaron controlados los incendios de la localidad lucense de Carballedo, parroquia de A Cova, y el de Riós, en la parroquia de Traestrada.

Actualmente, los fuegos ya afectaron a 94.407,25 heactáreas, cifra que se acerca a las 96.000 de la ola incendiaria de 2006.

De ellos, permanecen estabilizados los incendios de Larouco, parroquia de Seadur (30.000 hectáreas en territorio gallego); el de Oímbra y Xinzo de Limia, prroquias de A Granxa y Gudín, (17.000 hectáreas); A Mezquita, parroquia de A Esculqueira (10.000 hectáreas); el de Carballeda de Avia y Beade, parroquia de Vilar de Condes y As Regadas (4.000 hectáreas); el de Vilardevós, parroquia de Vilar de Cervos (900 hectáreas); el de Riós, parroquia de Fumaces y a Trepa (100 hectáreas); y el de Vilaboa, parroquia de Santa Cristina de Cobres (70 hectáreas).

Asimismo, están controlados el incendio del ayuntamiento lucense de Carballedo, parroquia de A Cova (100 hectáreas); el de Riós, parroquia de Trasestrada (40 hectáreas); el de Maceda, parroquia de Santiso y Castro de Escuadro, (3.500 hectáreas); el de Vilardevós, parroquia de Moialde (600 hectáreas); y el de Montederramo, parroquia de Paredes (120 hectáreas).

Sigue al minuto debajo de estas líneas la situación de los incendios en Galicia.

Los incendios de Portugal se cobran una cuarta víctima

