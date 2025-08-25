El exhuracán Erin dejará lluvias débiles en Galicia, pero no alcanzarán Ourense

Los cambiantes pronósticos del tiempo, típicos del final del verano, siguen sin fijar de manera definitiva la llegada de lluvia generalizada a Galicia. Esa tan deseada agua, necesaria para sellar por fin la crisis de incendios de este mes de agosto, podría llegar a Ourense la tarde del miércoles, aunque las probabilidades de precipitaciones de entidad han descendido en las últimas horas.

Antes de eso, mañana martes, el territorio gallego se verá influenciado por el exhucarán Erin, asentado al oeste de Irlanda como una profunda borrasca. Aquí llegará un frente muy debilitado que dejará algunas lluvias débiles en el norte y el oeste de la comunidad. Se notará más en la costa, y ya se han activado avisos amarillos por oleaje en todo el litoral.

Según la previsión de MeteoGalicia, en la jornada del martes los cielos estarán muy nubosos en la mitad oeste con precipitaciones débiles, menos probables en el sur. Con el transcurso del día irán llegando las nubes al interior, sin dejar ya agua, y se abrirán claros por la franja atlántica. Las temperaturas sufrirán un descenso entre ligero y moderado; las máximas no pasarán de 25 grados, excepto en Ourense, que podrá registrar algo más de 30º. Los vientos soplarán de norte-noroeste flojos con intervalos moderados.

El miércoles Galicia quedará influenciada por otro frente que se aproximará por el Atlántico. Por lo tanto, los cielos estarán más nubosos en la mitad oeste, con el paso de las horas se irá acercando el frente dejando precipitaciones, más intensas en la franja atlántica, localmente tormentosas. En principio, estas lluvias también deberían llegar a toda la provincia de Ourense, aunque en menor cuantía.

Bajada de temperaturas

Puesta de sol en Oia, el día que se inició el incendio / Marta G. Brea

Lo que sí parece seguro, y ayudará para la evolución de los incendios, es que las temperaturas sufrirán, de nuevo, un moderado descenso, especialmente las máximas. Los vientos soplarán del oeste-sudoeste por la mañana, moderados en el litoral, girando a oeste-noroeste con el paso del frente.

La influencia de una depresión centrada en Irlanda se mantendrá durante el jueves. Con esta situación, se esperan intervalos nubosos con precipitaciones débiles, aisladas y ocasionales, más probables en la primera mitad del día, y en el norte y el oeste. Las temperaturas sufrirán un moderado descenso, quedando en valores bajos para la época del año, con las máximas alrededor de los 20 grados. Los vientos soplarán del sudoeste en general, aumentando en intensidad por la tarde.

Para lo que resta de semana, en principio, se mantendrá una elevada probabilidad de lluvia, mayor en mitad oeste de Galicia. Las temperaturas descenderán, pero es posible que remonten de cara al fin de semana.