Detenida una persona en Arbo e investigadas otras dos por una imprudencia

La Guardia Civil investiga a dos personas en la provincia de Pontevedra, un vecino de Salvaterra do Miño y otro de Ponteareas, como presuntos autores de un incendio forestal en la primera de estas localidades. Además, los agentes detuvieron en Arbo al presunto autor de otro incendio.

En el primer caso, según informa el Instituto Armado, el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de Tui investiga a un varón de 60 años, de Salvaterra, y a otro de 40 años, de Ponteareas, como presuntos autores de un delito de incendio forestal por imprudencia.

El incendio investigado se produjo el pasado 28 de julio en el monte Codesal, en la parroquia de Pesqueiras, en el que ardieron 56 hectáreas de monte raso y especies arbóreas.

Después de distintas pesquisas, se investiga al conductor del tractor que, supuestamente, provocó el incendio, cuando estaba ejecutando labores de desbroce debajo de una línea eléctrica y el segundo investigado es el propietario de la empresa que estaba realizando la labor, trabajo que estaban llevando a cabo sin autorización del organismo competente.

Las diligencias fueron puestas a disposición del Juzgado de Guardia del ayuntamiento de Ponteareas.