El acuerdo entre Xunta y sindicatos permite salvar del cierre 265 aulas

El acuerdo sellado hace dos años entre la Xunta y tres de los cuatro sindicatos representados en la mesa sectorial —CCOO, Anpe y UGT— ha permitido a la Consellería de Educación «salvar del cierre a 265 aulas» de cara al curso 2025-2026. Concretamente según apuntó el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, son 192 unidades que tendrían que bajar la persiana con el mapa organizativo previo al acuerdo y 73 en las que se realizarán desdobles, lo que eleva la cifra de aulas totales en la comunidad a casi 12.000. De este modo, solo en los dos primeros cursos de aplicación, hasta medio millar de aulas se han visto beneficiadas de los efectos de este acuerdo. Así lo expuso esta maána el titular de Educación en una rueda de prensa celebrada en Santiago, en la que dio a conocer las novedades de cara al próximo curso.

El próximo 8 de septiembre hasta 302.843 alumnos están convocados para el inicio de las clases en las diferentes etapas educativas, desde Infantil hasta Bachillerato, sin contar la Formación Profesional. La «contracción natalista» que vive Galicia, en palabras de Rodríguez, tiene también su impacto en las aulas con una disminución de hasta 4.255 estudiantes con respecto al pasado curso. En caso de echar la vista más hacia atrás, en comparación con el curso 2015-2016, las aulas gallegas contarán en septiembre con casi 20.000 alumnos menos.

Sin embargo, a pesar del descenso del número de estudiantes, la Consellería de Educación ha apostado por «mantener y reforzar la estructura territorial y laboral». Así, únicamente se cerrarán 7 escuelas unitarias en zonas rurales de la comunidad por la falta de alumnos pero en contraposición Educación trabaja en la construcción de 3 nuevos centros y la ampliación de otros 18 en puntos de la geografía gallega donde la demografía da un respiro.

Paralelamente, Galicia contará durante el próximo curso con el cuerpo docente más extenso de la historia. «A falta de cerrar la cifra podemos afirmar que serán más que el año pasado», destacó Rodríguez que subrayó la «línea disruptiva» existente en Galicia entre la evolución del alumnado y la del profesorado.

Dos realidades que de forma conjunta arrojan un descenso en la ratio de alumno por aula y por profesor. Así lo destacó Román Rodríguez: «La cifra media de alumnos por profesor en España es de 11,3 niños por docente. En Galicia estamos en 9,9».

Un trabajo en el que ahondará Educación en este curso, en virtud del acuerdo sellado con los tres sindicatos, ya que la mejora de ratios implementada el curso pasado en 4º de infantil, con un máximo de 20 alumnos por aula, se extenderá este año a 5º de infantil. Además, en caso de que los alumnos de infantil compartan espacio con otros de primaria, la ratio no podrá superar los 10 alumnos por profesor. Mientras, en los agrupamientos de diferentes cursos de infantil, las aulas contarán con un máximo de 14 alumnos.

Nueva regulación

Más allá de los beneficios del acuerdo con CCOO, Anpe y UGT —tres de los cuatro sindicatos presentes en la mesa sectorial, a excepción de la mayoritaria CIG—, en las aulas gallegas entrarán en vigor en el presente curso una nueva ley.

Así lo adelantó Román Rodríguez que explicó que su departamento trabaja ya para remitir al Parlamento en octubre la nueva Ley de Educación Digital con la intención de que siga su cauce en el legislativo y «esté aprobada a principios del año que viene, pero dentro del presente curso académico». El conselleiro de Educación subrayó que cuando esta nueva ley se puso a exposición pública recibió «una ingente cantidad de aportaciones» lo que, en su opinión, pone de manifiesto el interés social respecto a la que será la primera ley sobre esta materia en el contexto estatal.

Más allá, Rodríguez recordó novedades ya anunciadas como el refuerzo de la lectura, la reformulación del programa E-Dixgal —tras la gran cantidad de quejas recibidas a lo largo del pasado año por parte de la comunidad educativa— y la puesta en funcionamiento del programa EdugalIA, desarrollado con fondos europeos, que busca aprovechar la inteligencia artificial para mejorar la gestión interna tanto en los servicios administrativos de la Consellería como en los propios centros escolares, así como atajar el abandono escolar.

Inclusión

Otro de los campos en los que actuará Educación este curso será en el de la inclusión, con la entrada en vigor de la Estrategia gallega de inclusión educativa aprobada el pasado mes de mayo. En ella se incluyen entre otros puntos la formación del profesorado impartida por entidades especializadas en la atención a la diversidad o la aplicación GaliOrienta para facilitar la labor de los departamentos de orientación.

En este sentido, el de la orientación, Román Rodríguez destacó también la continuidad del plan de acogida al alumnado extranjero, que supone ya el 7,5% del total de estudiantes, incluyendo la puesta en marcha de oficinas virtuales para facilitar la integración.

Finalmente, la Xunta trabajará para mejorar las condiciones del personal docente, con mejoras de las condiciones salariales en función de la formación y las responsabilidades. Además, se trabajará en la reducción de la burocracia, con el objetivo de poder centrar los esfuerzos del profesorado en la docencia y se creará una oficina especializada para atender casos de acoso o violencia contra el profesorado.