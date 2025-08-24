En Directo

Incendios en Galicia, última hora | Estabilizado el mayor incendio de la historia de Galicia tras devorar 30.000 hectáreas en Larouco

La ministra de Defensa garantiza que el Ejército continuará luchando contra los incendios en Galicia «el tiempo que sea necesario»

Situación de los incendios forestales en Galicia este sábado 23 de agosto

Situación de los incendios en Galicia este sábado 23 de agosto / BRAIS LORENZO

Patricia Pedrido Davila

Marcos Romero

Alberto Leyenda

Edgar Melchor

Marta Clavero

R. V.

Los servicios de extinción han logrado estabilizar el peor incendio de la historia de Galicia desde que hay registros, el de Larouco (Ourense), que ha cruzado a la provincia de Lugo.

Ese fuego, según ha informado la Consellería de Medio Rural, ha quedado estabilizado hacia las 11:30 horas.

Este incendio se declaró el miércoles 13 por la tarde en la parroquia de Seadur y ha pasado, además de Larouco, por los ayuntamientos de O Barco de Valdeorras, O Bolo, Carballeda de Valdeorras, A Rúa, Petín, Rubiá, A Veiga y Vilamartín de Valdeorras, en Ourense, así como por el de Quiroga, en Lugo.

Para su extinción se han movilizado 51 técnicos, 222 agentes, 311 brigadas, 216 motobombas, 12 palas, 6 unidades técnicas de apoyo, 14 helicópteros y 15 aviones.

En este fuego se han movilizado también efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

La Xunta también ha informado de que en las últimas horas ha quedado estabilizado el fuego de A Mezquita-A Esculqueira, con 10.000 hectáreas afectadas, y se ha dado por extinguido el de Agolada-O Sexo (522,32 ha.), en Pontevedra.

Se mantiene activo el de Chandrexa de Queixa y Vilariño, con 19.000 ha. afectadas y una evolución favorable, ya que los focos de Chandrexa están estabilizados.

También siguen sin estabilizar los de Carballeda de Valdeorras-Casaio (3.500 ha.); Carballedo-A Cova, en la provincia de Lugo (50 ha), y el de Vilaboa-Santa Cristina de Cobres, en Pontevedra (70 ha.), donde ya se ha desactivado la Situación 2.

Se encuentran estabilizados los de Oímbra y Xinzo de Limia (17.000 ha.), Carballeda de Avia y Beade (4.000 ha.), Vilardevós-Vilar de Cervos (900 ha.), Vilardevós-Fumaces y A Trepa (100 ha.), Riós-Trasestrada (20 ha.), en Ourense, y el de Oia-Mougás (60 ha.), en Pontevedra.

Por controlados se han dado Montederramo-Paredes (120 ha.), Vilardevós-Moialde (600 ha.) y Maceda (3.500 ha).

Situación de los incendios activos en Galicia el viernes 22 de agosto

El incendio forestal de Oia hoy seguía activo / Marta G. Brea

El total de hectáreas quemadas desde el pasado 1 de julio asciende a 92.784, cifra que se acerca a las 96.000 de la ola incendiaria de 2006.

Sigue al minuto debajo de estas líneas la situación de los incendios en Galicia.

