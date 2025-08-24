Incendios en Galicia, última hora | Estabilizado el mayor incendio de la historia de Galicia tras devorar 30.000 hectáreas en Larouco

Los servicios de extinción han logrado estabilizar el peor incendio de la historia de Galicia desde que hay registros, el de Larouco (Ourense), que ha cruzado a la provincia de Lugo.

Ese fuego, según ha informado la Consellería de Medio Rural, ha quedado estabilizado hacia las 11:30 horas.

Este incendio se declaró el miércoles 13 por la tarde en la parroquia de Seadur y ha pasado, además de Larouco, por los ayuntamientos de O Barco de Valdeorras, O Bolo, Carballeda de Valdeorras, A Rúa, Petín, Rubiá, A Veiga y Vilamartín de Valdeorras, en Ourense, así como por el de Quiroga, en Lugo.

Para su extinción se han movilizado 51 técnicos, 222 agentes, 311 brigadas, 216 motobombas, 12 palas, 6 unidades técnicas de apoyo, 14 helicópteros y 15 aviones.

En este fuego se han movilizado también efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

La Xunta también ha informado de que en las últimas horas ha quedado estabilizado el fuego de A Mezquita-A Esculqueira, con 10.000 hectáreas afectadas, y se ha dado por extinguido el de Agolada-O Sexo (522,32 ha.), en Pontevedra.

Se mantiene activo el de Chandrexa de Queixa y Vilariño, con 19.000 ha. afectadas y una evolución favorable, ya que los focos de Chandrexa están estabilizados.

También siguen sin estabilizar los de Carballeda de Valdeorras-Casaio (3.500 ha.); Carballedo-A Cova, en la provincia de Lugo (50 ha), y el de Vilaboa-Santa Cristina de Cobres, en Pontevedra (70 ha.), donde ya se ha desactivado la Situación 2.

Se encuentran estabilizados los de Oímbra y Xinzo de Limia (17.000 ha.), Carballeda de Avia y Beade (4.000 ha.), Vilardevós-Vilar de Cervos (900 ha.), Vilardevós-Fumaces y A Trepa (100 ha.), Riós-Trasestrada (20 ha.), en Ourense, y el de Oia-Mougás (60 ha.), en Pontevedra.

Por controlados se han dado Montederramo-Paredes (120 ha.), Vilardevós-Moialde (600 ha.) y Maceda (3.500 ha).

El incendio forestal de Oia hoy seguía activo / Marta G. Brea

El total de hectáreas quemadas desde el pasado 1 de julio asciende a 92.784, cifra que se acerca a las 96.000 de la ola incendiaria de 2006.

Sigue al minuto debajo de estas líneas la situación de los incendios en Galicia.

Patricia Casteleiro Situación de los incendios en Galicia este sábado 23 de agosto / BRAIS LORENZO Las recetas del rural gallego contra los incendios: más incentivos, más ganaderos y montes mosaico Este 2025 esta siendo un año sin parangón en materia de incendios. Ya ardió el 20% de la provincia de Ourense y, en total, se quemaron más de 93 mil hectáreas, según los datos de la Xunta. Copernicus lo eleva a 156.444. Ahora, en lo que llamaron «desescalada» todavía hay medios sobre el terreno, enfriando y apagando fuegos que llevan activos más de una semana.Durante este proceso también comenzarán a evaluarse los daños, aunque ya fueron muchos los vecinos que se pusieron en contacto con sus seguros para recibir una indemnización por lo perdido. En este reportaje, seis profesionales de diferentes ámbitos -aunque todos con algo que aportar en materia de incendios- dan su visión del problema. ¿Por qué arde el monte? Varios señalan la falta de gestión forestal, es decir, la acumulación de biomasa que facilita la propagación de las llamas. Otros aseguran que, aunque la prevención es importante, los medios tampoco fueron suficientes. Los que viven en el rural lo atestiguan: no tuvieron ayuda en los momentos más complicados. Galicia cuenta con uno de los dispositivos mejor preparados del Estado, pero desde el gobierno autonómico tuvieron que reclamar insistentemente ayuda al central. Por otra parte, responsables de emergencias aseguran que tenian «lista de espera» de medios gallegos para intervenir, pero que gestionar un exceso de efectivos podría resultar contraproducente. Lee la noticia completa aquí.

Queda en libertad la mujer a la que investigan por once incendios en Carballo (A Coruña) El Tribunal de Instancia 3 de Carballo ha dejado en libertad a la mujer detenida por la Guardia Civil en relación con once incendios forestales en esa localidad coruñesa. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha informado de que la presunta incendiaria pasó el viernes a disposición judicial y que la jueza decretó su puesta en libertad. Está investigada por el Tribunal de Instancia 3 de Carballo por incendio forestal. Fue el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), en colaboración con otras unidades de la Guardia Civil, el que procedió a su detención dentro de la operación Monte Fumeiro. Según explica el instituto armado en un comunicado, la operación comenzó a raíz de un incendio que se registró el 10 de julio en la parroquia de Entrecruces, en Carballo. Además de ese fuego, en la misma zona se declararon otros diez incendios los días 31 de julio y 5, 7, 8, 9, 11, 16, 17, 18 y 19 de agosto. Fueron fuegos de escasa entidad debido a la rápida intervención de los servicios de extinción pero obligaron a una vigilancia permanente de la zona, lo que supuso detraer efectivos de otros lugares en plena ola de incendios en Galicia.

Arde un coche en Culleredo y provoca un incendio forestal Susto en Culleredo al iniciarse un incendio forestal en plena "desescalada". Un conductor detectó que su vehículo estaba fallando mientras circulaba por la A-6 y se arrimó a la cuneta. Cuando bajó, empezó a arder. Al momento se propagó a la vegetación próxima a la vía y se inició un fuego que no tardó en descontrolarse. Ocurrió alrededor de las 18,30 horas. El incendio (ya forestal) avanzó hacia el interior y, aunque los bomberos de Arteixo estaban en camino, ganó ventaja hasta aproximarse peligrosamente a unas viviendas. Pudieron atacarlo para evitar que finalmente se viesen perjudicadas. Por el momento permanece en activo, aunque en vías de quedar controlado. En su extinción participan también un agente, dos brigadas, una motobomba y un helicóptero. Dos conatos Además de este fuego, por la tarde se originaron dos conatos en As Neves y Ribadumia. Ambos controlados y con una afectación menor a una hectárea.

Víctor P. Currás Uno de los incendios en la zona de Nogueira, en Ponteareas, durante este verano / Cedida Vecinos de Ponteareas denuncian la inacción del Concello para limpiar fincas: «Es el cuarto sábado de agosto que arde» La terrible ola de incendios que asola el sur de Galicia este verano ha derivado en una contestación social sin precedentes en las dos últimas décadas. A las multitudinarias manifestaciones en una treintena de municipios este jueves -en Vigo superaron el millar de personas bajo la ceniza del de Vilaboa- se une la reacción de los ciudadanos que, temerosos de que se repitan las escenas junto a sus casas, reclaman a las administraciones un mayor esfuerzo en prevención. Solamente en Vigo se han impuesto este año multas por valor de 200.000 euros por no cumplir las condiciones de salubridad en fincas y edificaciones, alcanzando además el medio millar de expedientes abiertos. Sin embargo, no todos los concellos han reaccionado con la misma celeridad. En el caso de Ponteareas hay vecinos notablemente molestos con la inacción en la parroquia de Nogueira, donde este verano se han registrado cuatro incendios, uno cada sábado del mes. La zona en cuestión se trata de un monte entre As Samiáns y el barrio de O Castelo, donde ha habido incendios durante en 2024 y 2025, el último la semana pasada. La presencia de pinos de varios metros de altura y matorral bajo han hecho que incluso el Seprona haya alertado a los vecinos de la peligrosidad de esta zona. «Como me arda la casa le voy a denunciar al Concello», afirma esta afectada mientras no descarta acudir incluso al Defensor del Pueblo. Lee la noticia completa aquí.

Efe Queda en libertad la mujer a la que investigan por once incendios en Carballo (A Coruña) El Tribunal de Instancia 3 de Carballo ha dejado en libertad a la mujer detenida por la Guardia Civil en relación con once incendios forestales en esa localidad coruñesa. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha informado de que la presunta incendiaria pasó el viernes a disposición judicial y que la jueza decretó su puesta en libertad. Está investigada por el Tribunal de Instancia 3 de Carballo por incendio forestal. Fue el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), en colaboración con otras unidades de la Guardia Civil, el que procedió a su detención dentro de la operación Monte Fumeiro. Según explica el instituto armado en un comunicado, la operación comenzó a raíz de un incendio que se registró el 10 de julio en la parroquia de Entrecruces, en Carballo. Además de ese fuego, en la misma zona se declararon otros diez incendios los días 31 de julio y 5, 7, 8, 9, 11, 16, 17, 18 y 19 de agosto. Fueron fuegos de escasa entidad debido a la rápida intervención de los servicios de extinción pero obligaron a una vigilancia permanente de la zona, lo que supuso detraer efectivos de otros lugares en plena ola de incendios en Galicia.

Efe La ministra de Defensa, Margarita Robles , durante su visita a la Brigada "GaliciaVII", en la Base General Morillo. / Adrián Irago Robles asegura que la UME y el Ejército estarán en Galicia "el tiempo que sea necesario" La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha asegurado este sábado que la Unidad Militar de Emergencias (UME) y el Ejército se mantendrán en Galicia "el tiempo que sea necesario" y ha señalado que los ciudadanos piden "unidad" y, cuando las administraciones trabajan juntas, son "mucho más fuertes". Robles ha visitado en Vilaboa (Pontevedra) la Brigada 'Galicia' VII (Brilat) para conocer de primera mano la participación de la unidad en la operación 'Centinela Gallego', que apoya la lucha contra los incendios. "Tanto esta operación 'Centinela Gallego' como la UME van a estar aquí en Galicia el tiempo que sea necesario, no ya solo cuando se hayan extinguido los incendios, sino que, de alguna manera, hasta que podamos respirar un poco más tranquilos", ha dicho a los medios de comunicación. Lee la noticia completa aquí.

Imagen del incendio en Chandreza de Queixa. / Rosa Veiga - Europa Press Desactivan la situación 2 en Vilaboa mientras frenan el avance de dos grandes fuegos aún activos en Ourense Los grandes incendios comienzan a estabilizarse en la provincia de Ourense. Los fuegos de Oímbra y Xinzo de Limia --unidos en uno solo-- y A Mezquita se han dado por estabilizados durante la noche del viernes, así como dos de los tres focos del incendio de Chandrexa de Queixa y Vilariño de Conso, que, aunque sigue activo, "evoluciona favorablemente". Asimismo, se ha desactivado la Situación 2 en Vilaboa, que fue decretada el jueves por la proximidad del fuego al núcleo de Vilar. Según las últimas estimaciones, el incendio afecta a una superficie de alrededor de 60 hectáreas desde su inicio el jueves a las 16.37 horas. Así lo recoge la última actualización de la Consellería do Medio Rural, que indica que todavía hay cinco incendios activos, que suman 52.110 hectáreas. La cifra asciende a 88.810 si se tienen en cuenta todos los fuegos aún sin extinguir en Galicia y superan las 20 hectáreas. Lee la noticia completa aquí.

Efe Detienen a una mujer de Carballo en relación con once incendios forestales Una mujer de Carballo (A Coruña) ha sido detenida por la Guardia Civil en relación con once incendios forestales. Fue el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), en colaboración con otras unidades de la Benemérita, la que procedió a detener a la mujer dentro de la operación 'Monte Fumeiro'. Según explica el instituto armado en un comunicado, la operación comenzó a raíz de un incendio que se registró el 10 de julio en la parroquia de Entrecruces, en Carballo. Además de ese fuego, en la misma zona se declararon otros diez incendios los días 31 de julio y 5, 7, 8, 9, 11, 16, 17, 18 y 19 de agosto. Fueron fuegos de escasa entidad debido a la rápida intervención de los servicios de extinción, pero obligaron a una vigilancia permanente de la zona, lo que supuso detraer efectivos de otros lugares en plena ola de incendios en Galicia. La Guardia Civil logró identificar a la presunta autora de esos incendios, que fue puesta a disposición del Juzgado de Instrucción número 3 de Carballo.