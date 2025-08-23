Siguen graves los brigadistas y el bombero heridos en Ourense

REDACCIÓN

Santiago

Los tres brigadistas y el bombero que sufrieron quemaduras al extinguir incendios siguen ingresados y uno con pronóstico muy grave. Se trata del brigadista más joven (18 años), con quemaduras de tercer grado en el 40% de su cuerpo e intoxicación por inhalación de humo, aunque se encuentra estable.

Los otros dos brigadistas (23 y 25 años) sufrieron quemaduras de segundo grado en el 15% del cuerpo e intoxicación por humo. El primero evoluciona favorablemente, pero con pronóstico reservado, y el segundo está estable dentro de la gravedad, como el último ingresado, un bombero de 46 años con quemaduras de segundo grado en el 10% del cuerpo e intoxicación por humo.

DIRECTO | Estabilizado el fuego de Oia, el de Vilaboa aún amenaza casas y el de Casaio crece hasta las 3.000 hectáreas

El voraz apetito de las llamas en Galicia: 552 fuegos en agosto, 10 de ellos grandes incendios forestales

Milagro en la casa de Jesús en Oia: «Pasamos la noche sin dormir, viendo como pasaba el fuego por nuestra finca»

Rueda pide que la UME se quede más tiempo para labores de recuperación

