Incendios en Galicia, última hora | Galicia afronta una subida de temperaturas con ocho incendios activos y Vilaboa y todo Ourense en situación 2 de alerta

La ola incendiaria de este verano ha saltado a la provincia de Pontevedra. Dos fuegos originados en la tarde del jueves en Oia y Vilaboa llevaron a la Xunta a activar el nivel 2 de emergencia debido al riesgo por la proximidad de las llamas a núcleos de población.

Medio Rural ha informado de la desactivación de la situación de alerta en Oia, donde las llamas obligaron a desalojar de manera preventiva a 300 personas de un cámping en Mougás. Estas ya han podido volver, aunque algunas decidieron quedarse en las instalaciones para campistas de Santa Tecla, en A Guarda. La superficie arrasada es de 60 ha, pero el fuego se mantiene activo.

Sin embargo, la emergencia 2 se mantiene en Vilaboa. En la localidad pontevedresa fueron desalojadas 14 personas del núcleo de Paradellas, donde el fuego ha arrasado otras 60 ha.

En el municipio lucense de Carballo también se activó ese nivel; un total de 53 menores y once monitores han sido desalojados de forma preventiva del Albergue dos Peares y trasladados al albergue juvenil Lug II. A primera hora de la tarde, se canceló la situación 2. Se quemaron 50 hectáreas.

Para el fin de semana se espera una subida de las temperaturas máximas, con la mitad sur de Lugo y prácticamente toda la provincia de Ourense en riesgo alto de incendio este sábado.

Situación de los incendios forestales hasta las 21:00 de este viernes:

Activos (siete, cinco en Ourense, uno en Pontevedra y uno en Lugo): se mantienen igual los de Larouco-Seadur (más de 30.000); Chandrexa de Queixa y Vilariño, (19.000); Oímbra (17.000); A Mezquita-A Esculqueira (10.000 ha); Carballeda de Valdeorras-Casaio (antes denominado A Veiga-A Ponte) crece hasta las 3.000 ha. En las últimas horas se han originado nuevos focos en Vilaboa-Santa Cristina de Cobres (60 ha y en situación 2); y Carballedo-A Cova (50 ha).

Estabilizados (ocho, siete en Ourense y uno en Pontevedra): Carballeda de Avia y Beade (4.000 ha); Maceda (Santiso y Castro de Escuadro, con 3.500 ha); Vilardevós-Vilar de Cervos (900 ha); Vilardevós-Moialde (600 ha); y Vilardevós-Fumaces y A Trepa (100 ha); Montederramo-Paredes (120 ha); Riós-Trasestrada (20 ha); y Oia-Mougás (60 ha).

Controlados (uno, en Pontevedra): Agolada-O Sexo (sin cambios, 400 ha).

Extinguidos (uno, en Ourense): Muíños-Requiás, originado en las últimas horas y que afecta al Parque Natural de O Xurés (0,4 ha).

El total de hectáreas quemadas desde el pasado 1 de julio asciende a 92.784, cifra que se acerca a las 96.000 de la ola incendiaria de 2006.

Alberto Leyenda El viernes se cierra con menos de 1.000 hectáreas quemadas más, pero con aún en alerta 2 La jornada del viernes se cierra en Galicia con relativa calma en relación a la crisis de incendios. El fuego de Vilaboa, con 60 hectáreas quemadas, continúa activo y se mantiene la alerta por la cercanía para las casas, mientras que el de Oia ya se da por estabilizado, con otras 60 ha consumidas. El tercer fuego que saltó en las últimas horas, en el municipio lucense de Carballedo, no supone ya peligro para viviendas, pero se mantiene activo con 50 ha. De los grandes incendios activos de Ourense, solo uno avanza, el de Carballeda de Valdeorras-Casaio, que medra en 400 ha hasta las 3.000. El resto no se mueven: los de Larouco-Seadur (más de 30.000); Chandrexa de Queixa y Vilariño, (19.000); Oímbra (17.000); A Mezquita-A Esculqueira (10.000 ha). El otro gran fuego, el de Carballeda de Avia, está estabilizado en las 4.000 hectáreas. En total, según la Xunta, en lo que va de verano se han quemado en la comunidad 92.784 hectáreas, una estimación alejada de los cálculos que arrojan las imágenes de satélite.

El brigadista herido en el incendio de Oímbra sigue muy grave Los tres brigadistas y el bombero que sufrieron quemaduras en las labores de extinción de incendios en Galicia siguen ingresados en el hospital de A Coruña, uno de ellos con pronóstico muy grave y otro evoluciona favorablemente. Según el parte ofrecido este viernes por el Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac), el brigadista de 18 años se encuentra estable, pero su pronóstico es muy grave, tras sufrir quemaduras de tercer grado, con un 40 % de su cuerpo afectado, e intoxicación por inhalación de humo. El brigadista de 23 años que sufre quemaduras de segundo grado, con una afectación del 15 % del cuerpo, evoluciona favorablemente, aunque con pronóstico reservado. En su caso, la intoxicación por inhalación de humo ya está resuelta. Otro de los brigadistas heridos, de 25 años, también tiene quemaduras de segundo grado, con un 15 % de su cuerpo afectado, e intoxicación por inhalación de humo en proceso de resolución. Actualmente se encuentra estable, con pronóstico grave. El bombero, de 46 años, que tiene quemaduras de segundo grado y afectación del 10 % del cuerpo, está estable aunque con pronóstico grave, pero la intoxicación por inhalación de humo ya está resuelta. Los cuatro están ingresados en el hospital de A Coruña.

Caballero carga contra las aerolíneas por los precios de los vuelos durante los incendios: «Tienen que ser sancionadas» El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha calificado este viernes como «intolerable» las subidas de precios de los vuelos entre Vigo y Madrid durante los días en que los incendios forestales suspendieron el servicio ferroviaria de AVE y obligaron a hacer cortes puntuales en la autovía A-52, y ha avanzado que estudiará presentar denuncia ante el Tribunal de Competencia. Lee aquí la información completa.

Incendios en España / EPC El antes y el después de los incendios de Galicia, Extremadura y Castilla y León Las imágenes de satélite tomadas por Copernicus reflejan la magnitud de la tragedia. Obsérvalas en detalle en este enlace.

Alberto Leyenda El mapa de los incendios: todos los focos activos y las discrepancias en las mediciones entre Xunta y el sistema Copernicus La ola de incendios que sufre Galicia, sobre todo desde que el 8 de agosto se inició el megafuego de Chandrexa de Queixa y Vilariño de Conso, ha adquirido proporciones históricas. Según los datos proporcionados por la Xunta, desde el 1 de julio hasta este 22 de agosto, con todavía siete focos activos, han ardido algo más de 92.300 hectáreas. Pero las imágenes del Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (Effis, siglas en inglés), integrado en el programa de satélites Copernicus, aumentan la superficie afectada hasta las 159.311 ha. Es un 57,9% más de lo reconocido por el Gobierno gallego, una diferencia que el día 20, antes de que la Consellería de Medio Rural incrementase de golpe en miles de hectáreas su cálculo, era de más del 100%. Lee aquí la información completa.

Desactivada la situación 2 por el incendio de Carballedo La situación de emergencia 2 por el incendio que afecta al municipio de Carballedo (Lugo), declarada el jueves por su proximidad con la población de Oleiros, se ha desactivado a primera hora de la tarde de este viernes, ha informado Medio Rural. El fuego, iniciado en la parroquia de A Cova, ha calcinado 50 hectáreas, según el último balance, y ha obligado a desalojar de forma preventiva a 53 menores y once monitores del Albergue dos Peares. Este viernes también se ha desactivado la situación 2 en Oia, por un fuego que sigue activo y ha consumido al menos 40 hectáreas. Allí se desalojó de manera preventiva a 45 personas de un campin en Mougás, pero ya se ha permitido su vuelta. La situación 2 sigue activa en Vilaboa, también en Pontevedra, declarada el jueves por la proximidad al núcleo de Vilar, en Santa Cristina de Cobres. Este incendio ha quemado 50 hectáreas y ha obligado a desalojar a 14 personas en el núcleo de Paradellas.

E. P. Cientos de personas salen a la calle en Vigo a protestar por la gestión de los incendios... bajo la ceniza / Alba Villar Rueda sobre las concentraciones por los fuegos: «Algunos estuvieron de vacaciones como si no hubiera incendios» "Algunos estuvieron de vacaciones como si no hubiera incendios". Así ha respondido este viernes, en declaraciones a medios, el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, en relación a la presencia de dirigentes de la oposición en las concentraciones convocadas este jueves en 17 municipios de Galicia contra la "política forestal del PP". En declaraciones a los medios, ha señalado que él "respeta siempre todas las concentraciones" así como a los que participan en las mismas, y ha recordado que "estuvieron de representantes políticos" porque "entendieron que el primer día que merecía romper sus vacaciones era ayer" y no antes. "Allá cada uno, yo creo que la gente juzga los comportamientos de todos", ha añadido Alfonso Rueda. Miles de participantes En el conjunto de Galicia, miles de personas secundaron las concentraciones convocadas por la Plataforma 'Por un Monte Galego con Futuro' para reclamar un "monte libre de incendios" y pedir la "dimisión" del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda. Concentraciones en las que participaron, también, representantes políticos de otros partidos, entre ellos, en Ourense, Ana Pontón, portavoz nacional del BNG, o, en Vigo, Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social; o el alcalde de Vigo, el socialista Abel Caballero, entre otros.

Europa Press Vilaboa. Incendio forestal en Santa Cristina de Cobres, lugar de Vilar. / Gustavo Santos / FDV Avanzada la investigación policial del incendio de Vilaboa: se estrecha el cerco sobre un sospechoso La Guardia Civil y la Policía Adscrita de la Policía Nacional (Policía Autonómica) avanzan en la investigación sobre el origen del incendio activo en el municipio pontevedrés de Vilaboa, y según fuentes consultadas por Europa Press, las pesquisas están encauzadas y se estrecha el cerco sobre una persona sospechosa de estar tras este fuego. Las llamas se iniciaron en la tarde de este jueves y el incendio, que sigue activo y ha arrasado unas 50 hectáreas por el momento, obligó a decretar la situación 2 por la proximidad del fuego a zonas habitadas. De hecho, en la noche del jueves se procedió a la evacuación de 14 personas en la zona de Paradellas. Con todo, según avanzaba el alcalde de Vilaboa, César Poza, los vecinos afectados ya fueron autorizados a regresar a sus casas. Para la extinción del incendio han sido movilizados 3 técnicos, 10 agentes, 19 brigadas, 19 motobombas, 1 pala, 1 unidad técnica de apoyo, 4 helicópteros y 8 aviones. En los trabajos participan efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME).