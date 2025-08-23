En Directo

INCENDIOS FORESTALES

Incendios en Galicia, última hora | Galicia afronta una subida de temperaturas con ocho incendios activos y Vilaboa y todo Ourense en situación 2 de alerta

Varios ayuntamientos ourensanos piden al Gobierno central ser declarados «zona catastrófica»

La superficie quemada desde el pasado 1 de julio asciende a 92.784 hectáreas, cifra que se acerca a las 96.000 de la campaña incendiaria de 2006

Patricia Pedrido Davila

Marcos Romero

Alberto Leyenda

Edgar Melchor

Marta Clavero

R. V.

La ola incendiaria de este verano ha saltado a la provincia de Pontevedra. Dos fuegos originados en la tarde del jueves en Oia y Vilaboa llevaron a la Xunta a activar el nivel 2 de emergencia debido al riesgo por la proximidad de las llamas a núcleos de población.

Medio Rural ha informado de la desactivación de la situación de alerta en Oia, donde las llamas obligaron a desalojar de manera preventiva a 300 personas de un cámping en Mougás. Estas ya han podido volver, aunque algunas decidieron quedarse en las instalaciones para campistas de Santa Tecla, en A Guarda. La superficie arrasada es de 60 ha, pero el fuego se mantiene activo.

Sin embargo, la emergencia 2 se mantiene en Vilaboa. En la localidad pontevedresa fueron desalojadas 14 personas del núcleo de Paradellas, donde el fuego ha arrasado otras 60 ha.

En el municipio lucense de Carballo también se activó ese nivel; un total de 53 menores y once monitores han sido desalojados de forma preventiva del Albergue dos Peares y trasladados al albergue juvenil Lug II. A primera hora de la tarde, se canceló la situación 2. Se quemaron 50 hectáreas.

Para el fin de semana se espera una subida de las temperaturas máximas, con la mitad sur de Lugo y prácticamente toda la provincia de Ourense en riesgo alto de incendio este sábado.

Situación de los incendios activos en Galicia el viernes 22 de agosto

El incendio forestal de Oia hoy seguía activo / Marta G. Brea

Situación de los incendios forestales hasta las 21:00 de este viernes:

Activos (siete, cinco en Ourense, uno en Pontevedra y uno en Lugo): se mantienen igual los de Larouco-Seadur (más de 30.000); Chandrexa de Queixa y Vilariño, (19.000); Oímbra (17.000); A Mezquita-A Esculqueira (10.000 ha); Carballeda de Valdeorras-Casaio (antes denominado A Veiga-A Ponte) crece hasta las 3.000 ha. En las últimas horas se han originado nuevos focos en Vilaboa-Santa Cristina de Cobres (60 ha y en situación 2); y Carballedo-A Cova (50 ha).

Estabilizados (ocho, siete en Ourense y uno en Pontevedra): Carballeda de Avia y Beade (4.000 ha); Maceda (Santiso y Castro de Escuadro, con 3.500 ha); Vilardevós-Vilar de Cervos (900 ha); Vilardevós-Moialde (600 ha); y Vilardevós-Fumaces y A Trepa (100 ha); Montederramo-Paredes (120 ha); Riós-Trasestrada (20 ha); y Oia-Mougás (60 ha).

Controlados (uno, en Pontevedra): Agolada-O Sexo (sin cambios, 400 ha).

Extinguidos (uno, en Ourense): Muíños-Requiás, originado en las últimas horas y que afecta al Parque Natural de O Xurés (0,4 ha).

El total de hectáreas quemadas desde el pasado 1 de julio asciende a 92.784, cifra que se acerca a las 96.000 de la ola incendiaria de 2006.

Sigue al minuto debajo de estas líneas la situación de los incendios en Galicia.

