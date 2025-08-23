Galicia soportó en agosto 552 fuegos, 10 de ellos grandes incendios forestales

Entre el 1 y el 20 de agosto, Galicia registró más de medio millar de fuegos, incluidos incendios forestales y conatos. Fueron, concretamente, 552, a una media de 30 por día. De ellos, una decena superaron las 500 hectáreas, convirtiéndose de facto en grandes incendios forestales o GIF, que suman, por ahora, unas 88.578 hectáreas calcinadas. De ellos, 9 siguen ardiendo, como es el caso de los de Larouco y Chandrexa de Queixa, que ya son dos de los incendios más arrasadores de nuestra historia reciente tras calcinar, por ahora, 49.000 entre ambos. En total, desde julio ya han ardido 92.783,76 hectáreas, que Copernicus, por su parte, eleva a 156.444, el 43,6 % de lo que ha ardido en todo el país.

Concretamente, según informaron a FARO DE VIGO fuentes de Medio Rural, los días que hubo más incendios fueron el 5 y el 15 de agosto, con 38 y 37 fuegos respectivamente, aunque no hubo ni un solo día en el que el contador se quedase a cero. El mínimo fue el del día 20, con 16 incendios. La media diaria, explican, ha sido de 30 fuegos, con una media de extinción del 72%: esto es, de cada 10 fuegos decretados al día, fue posible extinguir 7 en la misma jornada. De los 552 fuegos, 10 fueron grandes incendios forestales al superar las 500 hectáreas, aunque en algunos casos, como en el que Chandrexa, se fusionaron varios focos que ya superaban este umbral.

Situación en Ourense

De estos diez grandes incendios forestales, 9 siguen todavía ardiendo, y 5 activos, todos ellos en Ourense. Es el caso del de Larouco, que por ahora ha calcinado unas 30.000 hectáreas y afecta a también a los municipios de Quiroga, O Barco de Valdeorras y O Bolo, entre otros. Los otros cuatro grandes incendios forestales activos son el originado en Chandrexa de Queixa (que por ahora afecta a unas 17.000 hectáreas), el de Oímbra y Xinzo de Limia (17.000 hectáreas), el de A Mezquita (10.000 ha) y el de Carballeda de Valdeorras, que ayer sumó otras 400 hectáreas, alcanzando las 3.000.

Por otro lado, están estabilizados otros tres grandes incendios forestales: el de Carballeda de Avia (que afecta a 4.000 hectáreas), y dos registrados en Vilardevós, el de Moialde (600 ha) y el de Vilar de Cervos (900 ha). Otro está controlado desde ayer, el de Maceda (3.500 ha), y el décimo, también en Vilardevós, en Terroso, afectó a 578 a principios de mes y ya fue extinguido. Además, en Ourense, ayer se dio por extinguido el incendio de Muíños, que prendió de madrugada y afectó al parque natural de Baixa Limia-A Serra do Xurés, calcinando 0,41 hectáreas.

Esta ha sido la provincia más afectada por lo fuegos y, de hecho, ya son varios los concellos que han solicitado al Gobierno ser declarados zona catastrófica, como Oímbra o Chandrexa de Queixa y, próximamente, Monterrei.

En Lugo, por su parte, continúa activo el incendio de Carballedo, que afecta 50 hectáreas, pero a lo largo de la tarde fue posible desactivar la situación 2, decretada por la proximidad al núcleo urbano de Oleiros . También en Pontevedra fue posible desactivar la situación 2 en el incendio de Oia, donde se registró un fuego la tarde del jueves que, por ahora, ya estabilizado, afecta a 60 hectáreas. En el de Vilaboa, en cambio, sigue activa la situación 2 por proximidad al núcleo urbano de Vilar.

Todo ello en una jornada previa a un fin de semana que no parece que vaya a dar la tan esperada —y necesaria— tregua a las llamas. Hoy, de hecho, se ha decretado la alerta amarilla por altas temperaturas en las zonas ourensana y pontevedresa del Miño y en Valdeorras, que superarán los 34ºC. El domingo, en cambio, se espera un ligero descenso en las temperaturas máximas propiciado por la entrada de los restos de un frente por el oeste, que dejarán chubascos tormentosos en el interior, algo que, dependiendo de su intensidad, puede erosionar el suelo y provocar escorrentías.

Dos imputados por los fuegos de Folgoso del Courel y Monterroso

La Guardia Civil ha imputado en calidad de investigados dos hombres —un portugués de 37 años y un vecino de Monterroso de 30— como presuntos autores de dos delitos de incendio forestal por imprudencia grave en los municipios lucenses de Folgoso do Courel y Monterroso.

Los agentes constataron que el origen del incendio de Folgoso do Courel, que comenzó el día 5, está en los trabajos de aprovechamiento forestal que se realizaban en la zona con una máquina cortadora- procesadora de árboles. Por su parte, el incendio registrado en Monterroso, que comenzó el día 6, tiene su presunto origen en un escape de una quema sin autorización administrativa.