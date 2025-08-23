El BNG solicita que Rueda comparezca en el Parlamento por la ola de incendios
REDACCIÓN
El BNG ha registrado una solicitud para la celebración este mes de un pleno extraordinario en el Parlamento de Galicia, para que el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, «dé explicaciones» y abrir un «debate público» ante la ola de incendios que asola Galicia. El BNG pide también «dirimir las responsabilidades políticas derivadas de la actuación del Gobierno gallego». Además insta a «cambios profundos» en las políticas de gestión forestal, territorial y de medio rural, donde detectan «numerosas carencias».
«Como no se hizo después de los grandes fuegos de 2017 y 2022, es el momento de un cambio profundo», remarcó Bará.
También el PSdeG pide «explicaciones» a Rueda, pues «parece evidente que Galicia no estaba suficientemente preparada» para la ola de incendios a la que se enfrenta.
El portavoz de la Ejecutiva del PSdeG, Julio Torrado, acusó a la Xunta de mentir con los efectivos del servicio de extinción de incendios: «Dio tres cifras: 7.000, 5.000 y 4.000. De los tres datos solo uno puede ser cierto. El Gobierno gallego ha mentido en alguno de ellos».
