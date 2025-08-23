El BNG solicita que Rueda comparezca en el Parlamento por la ola de incendios

REDACCIÓN

Vigo

El BNG ha registrado una solicitud para la celebración este mes de un pleno extraordinario en el Parlamento de Galicia, para que el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, «dé explicaciones» y abrir un «debate público» ante la ola de incendios que asola Galicia. El BNG pide también «dirimir las responsabilidades políticas derivadas de la actuación del Gobierno gallego». Además insta a «cambios profundos» en las políticas de gestión forestal, territorial y de medio rural, donde detectan «numerosas carencias».

«Como no se hizo después de los grandes fuegos de 2017 y 2022, es el momento de un cambio profundo», remarcó Bará.

También el PSdeG pide «explicaciones» a Rueda, pues «parece evidente que Galicia no estaba suficientemente preparada» para la ola de incendios a la que se enfrenta.

El portavoz de la Ejecutiva del PSdeG, Julio Torrado, acusó a la Xunta de mentir con los efectivos del servicio de extinción de incendios: «Dio tres cifras: 7.000, 5.000 y 4.000. De los tres datos solo uno puede ser cierto. El Gobierno gallego ha mentido en alguno de ellos».

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Incendios forestales en Galicia, en directo | Dos nuevos fuegos de madrugada complican la situación en el interior de Galicia
  2. La CRTVG cesa sus emisiones por satélite y los emigrantes gallegos reaccionan: «Era la ventana a nuestra tierra»
  3. La CRTVG gestiona con otros operadores el restablecimiento de su emisión fuera de Galicia tras el cese «unilateral» del satélite Astra
  4. Mapa de incendios activos en Galicia: consulta cómo evolucionan todos los focos
  5. Detenido un menor como presunto autor de ocho incendios forestales en Santiago
  6. Malas y buenas noticias desde el cielo para los incendios en Galicia: vuelve el calor y detrás llega la lluvia
  7. «Hay que gastar más en prevención, pero no a costa de la extinción»
  8. La ola incendiaria golpea zonas ya quemadas: acumulan el 44% de todo lo que ardió en 9 años

DIRECTO | Estabilizado el fuego de Oia, el de Vilaboa aún amenaza casas y el de Casaio crece hasta las 3.000 hectáreas

DIRECTO | Estabilizado el fuego de Oia, el de Vilaboa aún amenaza casas y el de Casaio crece hasta las 3.000 hectáreas

El voraz apetito de las llamas en Galicia: 552 fuegos en agosto, 10 de ellos grandes incendios forestales

El voraz apetito de las llamas en Galicia: 552 fuegos en agosto, 10 de ellos grandes incendios forestales

Milagro en la casa de Jesús en Oia: «Pasamos la noche sin dormir, viendo como pasaba el fuego por nuestra finca»

Milagro en la casa de Jesús en Oia: «Pasamos la noche sin dormir, viendo como pasaba el fuego por nuestra finca»

Rueda pide que la UME se quede más tiempo para labores de recuperación

Rueda pide que la UME se quede más tiempo para labores de recuperación

Unións Agrarias pide activar el Fondo Europeo de Solidaridad

Siguen graves los brigadistas y el bombero heridos en Ourense

El BNG solicita que Rueda comparezca en el Parlamento por la ola de incendios

«Veremos a pacientes empeorar y un aumento de infecciones respiratorias»

«Veremos a pacientes empeorar y un aumento de infecciones respiratorias»
Tracking Pixel Contents