Arde un coche en Culleredo y provoca un incendio forestal
El vehículo sufrió un fallo mientras circulaba y comenzó a arder
No hay heridos
P.C.
Susto en Culleredo al iniciarse un incendio forestal en plena "desescalada". Un conductor detectó que su vehículo estaba fallando mientras circulaba por la A-6 y se arrimó a la cuneta. Cuando bajó, empezó a arder. Al momento se propagó a la vegetación próxima a la vía y se inició un fuego que no tardó en descontrolarse. Ocurrió alrededor de las 18,30 horas.
El incendio (ya forestal) avanzó hacia el interior y, aunque los bomberos de Arteixo estaban en camino, ganó ventaja hasta aproximarse peligrosamente a unas viviendas. Pudieron atacarlo para evitar que finalmente se viesen perjudicadas.
Por el momento permanece en activo, aunque en vías de quedar controlado. En su extinción participan también un agente, dos brigadas, una motobomba y un helicóptero.
Dos conatos
Además de este fuego, por la tarde se originaron dos conatos en As Neves y Ribadumia. Ambos controlados y con una afectación menor a una hectárea.
- La CRTVG cesa sus emisiones por satélite y los emigrantes gallegos reaccionan: «Era la ventana a nuestra tierra»
- La CRTVG gestiona con otros operadores el restablecimiento de su emisión fuera de Galicia tras el cese «unilateral» del satélite Astra
- Incendios forestales en Galicia, en directo | Dos nuevos fuegos de madrugada complican la situación en el interior de Galicia
- Mapa de incendios activos en Galicia: consulta cómo evolucionan todos los focos
- Oia, insomne por capricho del fuego
- Malas y buenas noticias desde el cielo para los incendios en Galicia: vuelve el calor y detrás llega la lluvia
- «Hay que gastar más en prevención, pero no a costa de la extinción»
- Los cinco megaincendios activos en Galicia arrasaron tanto terreno como 5.800 fuegos en un lustro