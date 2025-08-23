Arde un coche en Culleredo y provoca un incendio forestal

El vehículo sufrió un fallo mientras circulaba y comenzó a arder

No hay heridos

El fuego desde las cámaras de la DGT

El fuego desde las cámaras de la DGT / DGT

P.C.

Susto en Culleredo al iniciarse un incendio forestal en plena "desescalada". Un conductor detectó que su vehículo estaba fallando mientras circulaba por la A-6 y se arrimó a la cuneta. Cuando bajó, empezó a arder. Al momento se propagó a la vegetación próxima a la vía y se inició un fuego que no tardó en descontrolarse. Ocurrió alrededor de las 18,30 horas.

El incendio (ya forestal) avanzó hacia el interior y, aunque los bomberos de Arteixo estaban en camino, ganó ventaja hasta aproximarse peligrosamente a unas viviendas. Pudieron atacarlo para evitar que finalmente se viesen perjudicadas.

Por el momento permanece en activo, aunque en vías de quedar controlado. En su extinción participan también un agente, dos brigadas, una motobomba y un helicóptero.

Dos conatos

Además de este fuego, por la tarde se originaron dos conatos en As Neves y Ribadumia. Ambos controlados y con una afectación menor a una hectárea.

