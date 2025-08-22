La Xunta cederá parcelas a los apicultores afectados por los incendios
La Xunta facilitará a los apicultores afectados por los incendios, sobre todo en Ourense, donde muchos colmenares fueron arrasados, el acceso gratuito a parcelas del Banco de Tierras para instalar y mantener así la producción. Los interesados deben dirigirse a la Axencia Galega de Desenvolvemento Rura para presentar su solicitud, que se evaluará según los daños sufridos. Las parcelas asignadas servirán como alternativa temporal a los terrenos quemados, garantizando la alimentación de las abejas y la continuidad de las explotaciones. Los apicultores deberán cumplir la normativa sobre distancias.
Mientras, la Asociación Gallega de Apicultura (AGA) lanzó también ayer una iniciativa solidaria para apoyar a los afectados en ese contexto de falta de falta de flores y árboles. La entidad solicita la cesión temporal de terrenos privados para que los apicultores puedan reinstalar sus colmenares, gestionando el contacto entre propietarios y apicultores a través de un formulario en su web.
