Vivir con piscina en Galicia: un lujo más asequible que en el conjunto de España

Pese a las intensas olas de calor de este verano, que según los expertos serán más frecuentes e intensas en el futuro debido al cambio climático, solo el 34% de los pisos que se anuncian en España cuentan con piscina. Un lujo que supone, de media, pagar un 91% más por los inmuebles que gozan de esta comodidad en comparación con aquellos que no la tienen, según informa el último estudio del portal inmobiliario Idealista. En muchas capitales el incremento puede situarse incluso por encima del doble, una tendencia que no sigue Galicia.

Barcelona encabeza el ranking nacional con un sobrecoste del 163% para las viviendas con piscina. Le siguen Teruel (147%), Lleida (118%), Ceuta (112%) y Valencia (110%). También destacan Santa Cruz de Tenerife (96%), Toledo (94%), Palencia (94%) y Burgos (91%). En la franja de incrementos altos pero por debajo del doble aparecen Málaga (89%), Córdoba (83%), Melilla (82%), Tarragona (80%), Jaén (79%), Santander (77%), León y Zaragoza (76%). Otros mercados, como Alicante (73%), Cádiz y Las Palmas de Gran Canaria (72%), Cáceres (70%), Huesca (69%) o Palma (55%), también muestran subidas significativas. Incluso en ciudades con crecimientos más moderados, como Cuenca (+54%) o Badajoz (+51%), el coste añadido de la piscina sigue siendo relevante. En el lado opuesto aparecen Madrid (+14%), Murcia (+10%) o Guadalajara (+11%), que registran incrementos muy inferiores a la media.

El estudio señala que estas diferencias se explican en gran parte por el urbanismo y la disponibilidad de suelo. Frente a la tendencia nacional, Galicia presenta un escenario singular. A Coruña es una de las dos únicas capitales de España donde un piso con piscina cuesta menos que uno sin ella: un 24% más barato. Salamanca (-11%) es la otra excepción. En Pontevedra y Ourense, el informe indica que el peso estadístico de las viviendas con piscina es irrelevante, mientras que en Lugo el sobreprecio se sitúa en el 29%, muy lejos del promedio nacional. La disponibilidad también es mínima: solo el 2% de los pisos en venta en A Coruña incluyen piscina, y en Lugo, Pontevedra y Ourense el porcentaje no alcanza el 1%.

Estas cifras sitúan a las capitales gallegas entre las ciudades con menor presencia de esta comodidad en todo el país, junto a Soria, Huesca, Ceuta, Palencia, Cádiz, León, Oviedo, Pamplona y Huelva. En el polo opuesto, Alicante lidera la lista con un 37% de viviendas con piscina, seguida de Málaga (31%), Palma (23%) y Ciudad Real (19%). Les siguen Logroño (17%), Granada y Cuenca (16%) cada una, Melilla (14%) y varias capitales con un 12% como Toledo, Córdoba, Valladolid y Madrid. En el otro extremo, Barcelona apenas alcanza el 6%.

Clima y estilo de vida, factores clave

Según los analistas, el menor sobreprecio y la baja presencia de piscinas en Galicia se explican por factores como el clima atlántico, la proximidad a playas y ríos y la abundancia de espacios verdes, que reducen la necesidad de esta instalación en las viviendas. En un mercado nacional marcado por la escasez de oferta asequible, Galicia aparece así como una rareza: aquí, la piscina no dispara el precio de la vivienda e incluso puede abaratarla.