Una veintena de concellos siguen en prealerta de sequía y con limitaciones

En Pontevedra hasta 14 municipios deben mantener el ahorro de agua

Reunión de la Oficina da Seca con Ángeles Vázquez. | FdV

Reunión de la Oficina da Seca con Ángeles Vázquez. | FdV

REDACCIÓN

Santiago

Hace dos semanas, la Oficina Técnica da Seca declaraba la situación de prealerta por escasez moderada de agua en las cuencas del río Lérez, que abastece a Pontevedra, y del río Grande, que provee de agua a varios municipios de A Costa da Morte, con en total 19 concellos afectados. Además aconsejaba las medidas «equivalentes» al de Baiona, aun sin esa declaración. Ayer el órgano se volvía a reunir y decidía mantener la misma situación y los mismos concellos, a pesar de que los niveles del río Grande han mejorado. Además, se ha acordado un seguimiento sobre el río Anllóns, tras detectar una bajada en el valor que indica la escasez, pero aún sin medidas.

Concellos afectados

Según explica la Consellería de Medio Ambiente, los municipios afectados por la prealerta son los mismos de hace dos semanas: Barro, Bueu, Campo Lameiro, Cerdedo-Cotobade, A Estrada, Forcarei, Marín, Meaño, Moraña, Poio, Ponte Caldelas, Pontevedra y Sanxenxo, en el caso de los dependientes de la cuenca del Lérez, y de Cabana de Bergantiños, Camariñas, Laxe, Muxía, Vimianzo y Zas, de la cuenca del río Grande.

Un uso "responsable" del agua

En estos concellos, junto con Baiona, se recomienda a la población un uso «lo más responsable posible del agua», evitando llenar piscinas, riegos o tomar baños y no duchas. A los municipios, por su parte, también se les recomienda «minimizar» los consumos de agua destinados al baldeo de calles, riego de parques y jardines o duchas en las playas. De hecho, a lo largo de este mes son numerosos los ayuntamientos que han asumido esas y otras recomendaciones. En Vigo, aunque no figura en el listado, hace dos semanas se cerró el grifo de las duchas en los arenales y se prohibió el llenado de piscinas o el lavado de coches.

Un escenario "normal" para la época

La conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, que presidió la reunión de la Oficina da Seca, explicó que el escenario actual refleja «el normal» descenso del caudal de los ríos propio de la época, si bien destacó que el resto de las unidades que conforman la Demarcación Galicia-Costa siguen «en situación de normalidad» y con una ocupación actual de los embalses de abastecimiento del 75,9 por ciento, casi un 5% inferior a la media de la última década. Asimismo, incidió en la concienciación ciudadana sobre la escasez de agua y la necesidad de ahorrarla.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Incendios forestales en Galicia, en directo | Dos nuevos fuegos de madrugada complican la situación en el interior de Galicia
  2. La CRTVG cesa sus emisiones por satélite y los emigrantes gallegos reaccionan: «Era la ventana a nuestra tierra»
  3. La CRTVG gestiona con otros operadores el restablecimiento de su emisión fuera de Galicia tras el cese «unilateral» del satélite Astra
  4. Mapa de incendios activos en Galicia: consulta cómo evolucionan todos los focos
  5. Detenido un menor como presunto autor de ocho incendios forestales en Santiago
  6. Malas y buenas noticias desde el cielo para los incendios en Galicia: vuelve el calor y detrás llega la lluvia
  7. «Hay que gastar más en prevención, pero no a costa de la extinción»
  8. La ola incendiaria golpea zonas ya quemadas: acumulan el 44% de todo lo que ardió en 9 años

Una veintena de concellos siguen en prealerta de sequía y con limitaciones

Una veintena de concellos siguen en prealerta de sequía y con limitaciones

Los hoteles gallegos registran un mes de julio de récord, con un 10% más de ingresos

Los hoteles gallegos registran un mes de julio de récord, con un 10% más de ingresos

DIRECTO | Galicia afronta una subida de temperaturas con ocho incendios activos y Vilaboa y todo Ourense en situación 2 de alerta

DIRECTO | Galicia afronta una subida de temperaturas con ocho incendios activos y Vilaboa y todo Ourense en situación 2 de alerta

Rueda sobre la presencia de la oposición en concentraciones por los fuegos: «Algunos estuvieron de vacaciones como si no hubiera incendios»

Rueda sobre la presencia de la oposición en concentraciones por los fuegos: «Algunos estuvieron de vacaciones como si no hubiera incendios»

Mapa de incendios activos en Galicia: consulta cómo evolucionan todos los focos

Mapa de incendios activos en Galicia: consulta cómo evolucionan todos los focos

Vivir con piscina en Galicia: un lujo más asequible que en el conjunto de España

Vivir con piscina en Galicia: un lujo más asequible que en el conjunto de España

José Ramón Sánchez: «Es inevitable que se quemen casas»

José Ramón Sánchez: «Es inevitable que se quemen casas»

Los cinco megaincendios activos en Galicia arrasaron tanto terreno como 5.800 fuegos en un lustro

Los cinco megaincendios activos en Galicia arrasaron tanto terreno como 5.800 fuegos en un lustro
Tracking Pixel Contents