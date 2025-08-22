Rueda sobre la presencia de la oposición en concentraciones por los fuegos: «Algunos estuvieron de vacaciones como si no hubiera incendios»

"Allá cada uno, yo creo que la gente juzga los comportamientos de todos", reprochó el presidente gallego

Cientos de personas salen a la calle en Vigo a protestar por la gestión de los incendios... bajo la ceniza

Cientos de personas salen a la calle en Vigo a protestar por la gestión de los incendios... bajo la ceniza

Cientos de personas salen a la calle en Vigo a protestar por la gestión de los incendios... bajo la ceniza / Alba Villar

R. V.

"Algunos estuvieron de vacaciones como si no hubiera incendios". Así ha respondido este viernes, en declaraciones a medios, el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, en relación a la presencia de dirigentes de la oposición en las concentraciones convocadas este jueves en 17 municipios de Galicia contra la "política forestal del PP".

En declaraciones a los medios, ha señalado que él "respeta siempre todas las concentraciones" así como a los que participan en las mismas, y ha recordado que "estuvieron de representantes políticos" porque "entendieron que el primer día que merecía romper sus vacaciones era ayer" y no antes.

"Allá cada uno, yo creo que la gente juzga los comportamientos de todos", ha añadido Alfonso Rueda.

Miles de participantes

En el conjunto de Galicia, miles de personas secundaron las concentraciones convocadas por la Plataforma 'Por un Monte Galego con Futuro' para reclamar un "monte libre de incendios" y pedir la "dimisión" del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda.

Concentraciones en las que participaron, también, representantes políticos de otros partidos, entre ellos, en Ourense, Ana Pontón, portavoz nacional del BNG, o, en Vigo, Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social; o el alcalde de Vigo, el socialista Abel Caballero, entre otros.

