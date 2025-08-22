«Es inevitable que se quemen casas»

¿Cómo fueron estos días al frente?, ¿cómo encuentra la situación ahora?

Aunque la última noche mitigó bastante la situación, estamos teniendo reproducciones. El martes el fuego se acercó peligrosamente a una gasolinera en A Gudiña y en O Bolo tuvimos graves problemas también. El riesgo disminuyó, aunque ya llevamos una semana y cinco días al frente. Después de tantos días se nota el cansancio en todos los bomberos y en los mandos. No es fácil.

¿Qué responsabilidades tiene la Diputación sobre los servicios de emergencias?

Soy responsable del parque de bomberos de la Diputación y tengo la dependencia operativa de los cuatro parques comarcales de Ourense. Nos coordinamos con otros cuerpos, como los que llegaban de Málaga, Cádiz, Madrid o A Coruña.

¿Cómo se coordinan entre todos?

Todo se hace desde el Centro de Coordinación Provincial de lucha contra incendios (CECOP), son quienes dan las órdenes. Allí están los bomberos, la Guardia Civil, la Policía Autonómica, el 061, Adif, la UME, la Brilat, Medio Rural y la gestión operativa que tienen estos últimos. De esta forma cada grupo independiente es uno más a sumar en cada intervención. Es un sitio físico, son las dependencias del distrito XII de Medio Rural.

¿Cuáles son las preferencias de actuación?, ¿cómo se deciden qué medios van a qué?

Nosotros actuamos en base a los datos, todo se comprueba cuando nos llega una alerta. La Guardia Civil y la Policía Autonómica tienen desplegadas sus patrullas por toda la provincia, en puntos estratégicos para estar en cualquier lugar en cinco minutos o menos. Cualquier incidencia que salta como alerta, primero es comprobada por una patrulla. Son nuestros ojos allí. Además de las cámaras instaladas para ello. Hay avisos falsos, a veces se dice que está llegando el fuego a las casas y en realidad está a un kilómetro y no hay tanta premura. Por ahora no hemos tenido que decidir porque tenemos gente suficiente para evitarlo, está bastante bien cubierta toda la provincia.

Entonces, ¿por qué se llegaron a quemar casas?

Es inevitable. La gente que está en esto desde hace muchísimos años está sorprendida de no haber tenido ningún fallecido con todas las hectáreas que llevan ardidas en la provincia.

Aún así, ¿no son suficientes los efectivos para frenar el avance del fuego?

Al contrario, tenemos lista de espera de efectivos para venir e intervenir. El tema es que no se puede meter a todo el mundo porque si no después es muy difícil de ordenar. Está todo bien cubierto. Los que se fueron a sus ciudades marcharon porque tenían que hacerlo o porque querían hacerlo, nadie echó a nadie.

Los vecinos tuvieron que salir a apagar fuegos, ¿supone un riesgo?

En la época de mis padres los vecinos salían y a nadie se le presumía una cualificación para hacerlo, y se apagaban las llamas. En estos incendios se vio a gente cavando para evitar que el fuego avanzase, eso habría que haberlo hecho en su tiempo, entre enero y mayo. No hay conciencia de que la prevención es mejor que la actuación, ni de salir a limpiar.

¿En qué se diferencian estos incendios de los del pasado?

Son muy violentos. La comparativa es clara. Hace muchos años, cuando se cortaba el trigo y quedaban 50 centímetros de paja en las parcelas las llamas se levantaban un metro y medio, cuando estaba muy seco y las temperaturas eran muy altas. En ese mismo escenario, ahora las llamas llegan a cuatro metros. Algo ha cambiado. El combustible está muy seco y los incendios vienen más intensos, con más calor y con una humedad relativa mucho más baja. Incluso los vemos pasar hasta tres veces por el mismo sitio. Van tan rápido que no acaban de quemar todo y vuelven.

¿Qué habría que hacer para frenar este descontrol?

Lo que hace falta es que llueva. Ya no ocurre como antes. Dicho esto, sin ninguna duda, hay que limpiar más los montes. Antes no había esa vorágine porque la gente vivía en los pueblos, había ganadería y se talaban árboles. A los propietarios ya se les obliga por ley, pero habrá que tomar otras medidas para que realmente se hagan efectivas.

¿Y a corto plazo?

Si la vigilancia fuese anterior, algunos pirómanos (porque hay muchos) se frenarían.

Este año hubo dos menores de edad detenidos y un hombre de 34 años, sospechosos muy jóvenes...

O muy jóvenes o muy mayores. Es sorprendente. No encuentro un motivo por el que se les podría ocurrir hacer tal cosa.

Falta gente joven para las brigadas, en cinco años hay un 25% menos según los Pladigas, ¿se nota la escasez?, ¿la profesión perdió el atractivo?

Siempre pasó. Es como con los socorristas. Los jóvenes prefieren estar de vacaciones, les dejó de apetecer. Es un trabajo duro, hay que estar allí para saberlo. Es igual de problemático que con otros oficios.