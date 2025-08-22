Incendios en Galicia, última hora | Los incendios saltan a Pontevedra: 45 desalojados en un camping de Oia y otros 14 en Vilaboa

La ola incendiaria de este verano ha saltado a la provincia de Pontevedra. Dos fuegos originados en la tarde del jueves en Oia y Vilaboa han llevado a la Xunta a activar el nivel 2 de emergencia debido al riesgo para las personas por la proximidad de la llamas a núcleos de población.

En el caso de Oia, han tenido que desalojar a 45 personas de un camping ubicado en Mougás, según ha informado el 112 Galicia. Mientras, en el incendio de Santa Cristina de Cobres, en Vilaboa, han sido desalojadas 14 personas del lugar de Paradellas.

Además, Medio Rural ha informado también de que ha sido preciso declarar la situación 2 en un incendio que se ha declarado en el ayuntamiento lucense de Carballedo, parroquia de Cova, por su proximidad al núcleo de Oleiros.

Marta G. Brea

Siete incendios permanecen aún activos en Galicia, cinco en la provincia de Ourense, entre ellos los más tres mayores de nuestra historia: Larouco-Seadur (más de 30.000 hectáreas), Chandrexa de Queixa y Vilariño (19.000) y Oímbra (17.000). Les sigue el de A Mezquita (10.000 ha).

Apenas ha habido cambios en las últimas horas con respecto a la evolución de los focos y la superficie quemada, después de que anoche la Xunta afinase las mediciones y elevase el total de hectáreas arrasadas este verano por encima de las 91.000. Solo ha aumentado la tierra devastada en Carballeda de Valdeorras-Casaio (antes denominado A Veiga-A Ponte) y que afecta a Pena Trevinca: de 2.000 a 2.600 ha.

Sobre las 13 horas, Medio Rural informó de que el incendio de Carballeda de Avia y Beade estaba al fin estabilizado, tras seis días de lucha contra el fuego y 4.000 hectáreas afectadas.

El peor de Galicia y cuarto de España

El foco de Larouco, con más de 30.000 hectáreas devastadas, es el cuarto más grande de la historia en territorio español.

Por delante de él se halla el de Molezuelas de la Carballeda, en Zamora y León, que en esta misma ola de fuegos de 2025 ha calcinado al menos 31.500 hectáreas, con estimaciones satelitales que lo elevan a 36.500. Hasta ahora, los mayores precedentes se encuentran en el incendio de la Sierra de la Culebra (Tábara, Zamora, en 2022), con 35.000 hectáreas arrasadas, y en el de Minas de Río Tinto (Huelva, 2004), que devastó unas 34.000.

Situación de los incendios forestales hasta las 21:00h de este jueves:

Activos (siete, cinco en Ourense y dos en Pontevedra): se mantienen igual los de Larouco-Seadur (más de 30.000); Chandrexa de Queixa y Vilariño, (19.000); Oímbra (17.000); A Mezquita-A Esculqueira (10.000 ha); y Carballeda de Valdeorras-Casaio (antes denominado A Veiga-A Ponte, 2.600 ha). Los de Oia y Vilaboa han calcinado al menos 20 hectáreas cada uno y están en nivel 2 de alerta.

Estabilizados (siete, todos en Ourense): Carballeda de Avia y Beade (4.000 ha); Maceda (Santiso y Castro de Escuadro, con 3.500 ha); Vilardevós-Vilar de Cervos (900 ha); Vilardevós-Moialde (600 ha); y Vilardevós-Fumaces y A Trepa (100 ha); Montederramo-Paredes (120 ha); y Riós-Trasestrada (20 ha).

Controlados (uno, en Pontevedra): Agolada-O Sexo (400 ha).

Extinguido: O Saviñao-Chave (60ha).

Sigue al minuto debajo de estas líneas la situación de los incendios en Galicia.

Sesenta desalojados en Oia y Vilaboa por los incendios Un camping de Oia ha tenido que ser desalojado por el incendio que se ha declarado en ese municipio y otras 14 personas han sido evacuadas del lugar de Paradellas por el fuego que afecta a Vilaboa, también en la provincia pontevedresa, mientras que en Lugo se ha activado el nivel 2 de emergencia en Carballedo. En ambos incendios, que comenzaron este jueves por la tarde, la Xunta ha activado el nivel 2 de emergencia para proteger a la ciudadanía por la proximidad de las llamas. En el caso de Oia, han tenido que desalojar a 45 personas de un camping ubicado en Mougás, según ha informado el 112 Galicia. Mientras, en el incendio de Santa Cristina de Cobres, en Vilaboa, han sido desalojadas 14 personas del lugar de Paradellas. Medio Rural ha informado también de que ha sido preciso declarar la situación 2 en un incendio que se ha declarado en el ayuntamiento lucense de Carballedo, parroquia de Cova, por su proximidad al núcleo de Oleiros.

Fuego en A Touza, en Carballedo, Ourense. / Gustavo de la Paz Declarado un incendio forestal en Carballedo con situación 2 por proximidad a población La Consellería de Medio Rural declaró un nuevo incendio forestal este jueves por la noche en el concello de Carballedo, en la parroquia de Cova, en la provincia de Lugo, con situación 2 como medida preventiva. Así ha informado la cuenta '085' de la Xunta en un mensaje en 'X', donde ha señalado que las llamas se encuentran próximas a la localidad de Oleiros.

Noche cerrada y continúan activos los incendios de Oia y Vilaboa Noche cerrada y continúan activos los incendios de Oia y Vilaboa, sin que los medios aéreos puedan ya actuar. Una carencia muy relevante, dado que ambos fuegos están en zonas escarpadas, sobre todo en el de Oia, de muy difícil acceso para los medios terrestres. El humo se ha instalado en la ría de Vigo.

José Carneiro Oia revive la pesadilla de 2006: decenas de viviendas y un camping, desalojados Se veía venir. Los conatos de los últimos días eran el preludio de lo que finalmente ha ocurrido este jueves. El fuego ha regresado esta tarde al concello de Santa María de Oia, y con él, los fantasmas del pasado. Los vecinos no han podido evitar revivir el infierno incendiario que, en 2006, arrasó buena parte de este municipio del Baixo Miño, dejando cicatrices aún visibles en la memoria colectiva y en el paisaje. Lee aquí todos los detalles de la noticia.

Neblina en la ciudad de Vigo, causada por el incendio de Vilaboa / Cedida El Concello de Vigo recomienda cerras las ventanas en la ciudad ante la llegada del humo Vigo entra en alerta por los incendios. El Concello y los Bomberos han recomendado cerrar las ventanas en varios barrios de la ciudad ante la llegada del humo del fuego en Santa Cristina de Cobres. Los fuertes vientos del norte han hecho que desde última hora de la tarde una neblina y un fuerte olor a quemado hayan invadido todo el casco urbano, especialmente la franja litoral de Teis y Guixar.

Alarma por un incendio en Vilaboa Sin avances en los meaincendios de Ourense, el peligro se desplaza a Pontevedra El último parte de incendios de la Consellería de Medio Rural no arroja grandes novedades en los megafuegos que golpean a la provincia de Ourense. Ninguno crece con respecto a las hectáreas ofrecidas esta mañana, que ya habían permanecido estáticas después del gran subidón de anoche. El total se hectáreas quemadas supera ya las 92.000 desde que comenzó el verano. En las últimas 24 horas, por tanto, solo aumentó el de Carballeda de Valdeorras-Casaio, hasta las 2.600 hectáreas. Así quedan los incendios activos en Ourense: Larouco-Seadur (más de 30.000 hectáreas), Chandrexa de Queixa y Vilariño (19.000), Oímbra (17.000), A Mezquita (10.000) Carballeda de Valdeorras-Casaio (2.600 ha). La situación se ha complicado, esta tarde, en el sur de Pontevedra. Tanto en Vilaboa como en Oia se ha decretado la situación 2 por riesgo para las casas; en el segundo municipio, de hecho, se ha evacuado el camping O Muíño. Las primeras estimaciones señalan 20 hectáreas para cada uno de los focos. Sobre las 13 horas, Medio Rural informó de que el incendio de Carballeda de Avia y Beade estaba al fin estabilizado, tras seis días de lucha contra el fuego y 4.000 hectáreas afectadas. Además, hay otros seis focos estabilizados en Ourense, mientras otros, en Agolada, está bajo control. Además, se ha dado por extinguido el de O Saviñao, con un total de 65 hectáreas arrasadas.

Desalojan el camping O Muíño por el incendio de Oia Los servicios de emergencia se han visto obligados a desalojar el camping O Muíño ante el avance de las llamas que comenzó en la zona del Talaso. Todos los usuarios se han desplazado hacia el núcelo de Oia. Además, se ha cortado la carretera que une Baiona con A Guarda.

Manifestación en Vigo contra la política forestal de la Xunta / Alba Villar Más de 1.000 personas se manifiestan en Vigo contra la política forestal del PPdeG Bajo el lema «A política forestal do PP queima os nosos montes, queima as nosas casas», la plataforma «Por un monte galego con futuro» convocó a la ciudadanía en una treintena de municipios para protestar contra la gestión de los incendios de la Xunta. En el caso de Vigo la cita tuvo lugar a las 20 horas en la Farola de Urzáiz con más de un millar de participantes entre los que se encontraban la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

Marta G. Brea Los incendios de Oia y Vilaboas queman 20 hectáreas cada uno Los incendios de Oia y Vilaboas queman 20 hectáreas cada uno, según las primeras estimaciones ofrecidas por la Consellería de Medio Rural. Ambos fuegos han obligado a activar la situación 2, por la cercanía de las llamas las casas.