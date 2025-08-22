En Directo

Incendios en Galicia, última hora | Los incendios saltan a Pontevedra: 45 desalojados en un camping de Oia y otros 14 en Vilaboa

Estabilizado el foco de Carballeda de Avia y Beade, de 4.000 hectáreas: son siete los focos activos, cinco en la provincia de Ourense y dos, en la de Pontevedra

Incendio forestal en Oia este jueves 21 de agosto / Marta G. Brea

La ola incendiaria de este verano ha saltado a la provincia de Pontevedra. Dos fuegos originados en la tarde del jueves en Oia y Vilaboa han llevado a la Xunta a activar el nivel 2 de emergencia debido al riesgo para las personas por la proximidad de la llamas a núcleos de población.

En el caso de Oia, han tenido que desalojar a 45 personas de un camping ubicado en Mougás, según ha informado el 112 Galicia. Mientras, en el incendio de Santa Cristina de Cobres, en Vilaboa, han sido desalojadas 14 personas del lugar de Paradellas.

Además, Medio Rural ha informado también de que ha sido preciso declarar la situación 2 en un incendio que se ha declarado en el ayuntamiento lucense de Carballedo, parroquia de Cova, por su proximidad al núcleo de Oleiros.

Marta G. Brea

Siete incendios permanecen aún activos en Galicia, cinco en la provincia de Ourense, entre ellos los más tres mayores de nuestra historia: Larouco-Seadur (más de 30.000 hectáreas), Chandrexa de Queixa y Vilariño (19.000) y Oímbra (17.000). Les sigue el de A Mezquita (10.000 ha).

Apenas ha habido cambios en las últimas horas con respecto a la evolución de los focos y la superficie quemada, después de que anoche la Xunta afinase las mediciones y elevase el total de hectáreas arrasadas este verano por encima de las 91.000. Solo ha aumentado la tierra devastada en Carballeda de Valdeorras-Casaio (antes denominado A Veiga-A Ponte) y que afecta a Pena Trevinca: de 2.000 a 2.600 ha.

Sobre las 13 horas, Medio Rural informó de que el incendio de Carballeda de Avia y Beade estaba al fin estabilizado, tras seis días de lucha contra el fuego y 4.000 hectáreas afectadas.

El peor de Galicia y cuarto de España

El foco de Larouco, con más de 30.000 hectáreas devastadas, es el cuarto más grande de la historia en territorio español.

Por delante de él se halla el de Molezuelas de la Carballeda, en Zamora y León, que en esta misma ola de fuegos de 2025 ha calcinado al menos 31.500 hectáreas, con estimaciones satelitales que lo elevan a 36.500. Hasta ahora, los mayores precedentes se encuentran en el incendio de la Sierra de la Culebra (Tábara, Zamora, en 2022), con 35.000 hectáreas arrasadas, y en el de Minas de Río Tinto (Huelva, 2004), que devastó unas 34.000.

Situación de los incendios forestales hasta las 21:00h de este jueves:

Activos (siete, cinco en Ourense y dos en Pontevedra): se mantienen igual los de Larouco-Seadur (más de 30.000); Chandrexa de Queixa y Vilariño, (19.000); Oímbra (17.000); A Mezquita-A Esculqueira (10.000 ha); y Carballeda de Valdeorras-Casaio (antes denominado A Veiga-A Ponte, 2.600 ha). Los de Oia y Vilaboa han calcinado al menos 20 hectáreas cada uno y están en nivel 2 de alerta.

Estabilizados (siete, todos en Ourense): Carballeda de Avia y Beade (4.000 ha); Maceda (Santiso y Castro de Escuadro, con 3.500 ha); Vilardevós-Vilar de Cervos (900 ha); Vilardevós-Moialde (600 ha); y Vilardevós-Fumaces y A Trepa (100 ha); Montederramo-Paredes (120 ha); y Riós-Trasestrada (20 ha).

Controlados (uno, en Pontevedra): Agolada-O Sexo (400 ha).

Extinguido: O Saviñao-Chave (60ha).

Sigue al minuto debajo de estas líneas la situación de los incendios en Galicia.

