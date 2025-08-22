Los cinco megaincendios activos en Galicia arrasaron tanto terreno como 5.800 fuegos en un lustro

La Xunta se prepara para comenzar la «desescalada» en el operativo de extinción tras lograr reducir a cinco los fuegos activos en Ourense, la mitad de los que avanzaban sin control la semana pasada. Sin embargo, la alarma salta ahora a Pontevedra, donde la cercanía de dos incendios a las casas en Vilaboa y Oia ha obligado a decretar el nivel 2 de alerta.

Pero además todavía hay frentes complejos fuera de control. El foco de Larouco, con 30.000 hectáreas arrasadas, es no solo el mayor de Galicia, sino el cuarto más grande de la historia de España. Y es que esta ola incendiaria está siendo inédita, con fuegos de sexta generación que han arrasado superficies enormes. Son los efectos del cambio climático. Tanto es así, que solo los cinco megaincendios que están ahora activos en Ourense han quemado 78.600 hectáreas, una superficie prácticamente equivalente a la calcinada por los más de 5.800 fuegos que se han registrado en Galicia en el último lustro.

«La situación mueve al optimismo sin bajar la guardia», señalaba ayer por la mañana el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, quien explicó que «se está trabajando en un plan de desescalada». De hecho, efectivos de otras comunidades, como la de Castilla-La Mancha, están ya retirándose de las labores de extinción en Galicia. A pesar de ello, Rueda, que ayer visitó el puesto avanzado de mando en Quiroga, advirtió que las cifras de hectáreas afectadas irán aumentando en los próximos días cuando se hagan las mediciones definitivas. Y ya se está a solo 3.700 hectáreas de superar el récord del siglo en cuanto a superficie quemada del año 2006. Sin embargo, según las mediciones por satélite de Copernicus, la superficie calcinada en agosto en Galicia supera ya las 158.100 hectáreas y eleva a casi 45.000 el terreno arrasado por el fuego de Larouco.

Fuegos activos

Este incendio, aunque sigue activo, está «muy cerca de estar controlado», según el concejal de Medio Ambiente del Concello de Quiroga, Luis Manuel Arias. Las llamas se extendieron por los municipios de Larouco, Quiroga, O Barco, O Bolo, Carballeda de Valdeorras, A Rúa, Petín, A Veiga y Vilamartín de Valdeorras y amenazaron O Courel, además de estar a punto de saltar a León.

Siguen activos también el de Chandrexa de Queixa, donde se consumieron 19.000 hectáreas, el de Oímbra, que afecta a 17.000 hectáreas y el de A Mezquita con un balance de 10.000 hectáreas. Otro fuego que ha puesto en jaque a los servicios de extinción en las últimas horas es el de Carballeda de Valdeorras, pues amenaza el Teixedal de Casaio, un bosque centenario de tejos de gran valor ambiental. Este incendio sigue sin control y ha quemado ya 2.600 hectáreas. En todo caso, en todos ellos se mantienen las últimas estimaciones de superficie que había calculado la Consellería de Medio Rural el día anterior.

Mientras, se encienden las alarmas en Pontevedra, pues hubo que decretar el nivel 2 de alerta por dos fuegos que amenazan la parroquia de Mougás, en Oia, con un fuego de 20 hectáreas, y el núcleo de Vilar, en Vilaboa, con otras 20 hectáreas calcinadas. En todo caso, la bajada de temperaturas permite avanzar a los servicios de extinción, que ayer lograron apagar un fuego en O Saviñao (Lugo) y estabilizar los de Carballeda de Avia con una afectación de 4.000 hectáreas. Siguen también estables el de Maceda, tres en Vilardevós, otro en Riós y uno en Montederramo.

El BNG tilda de «caótica» la gestión de la Xunta, «que no estuvo a la altura»

Cuando el tiempo empieza a dar un respiro a los incendios, se abre el fuego político. La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, cargó ayer desde Vilar de Barrio contra la gestión de la Xunta en la ola de incendios. En su opinión, el Ejecutivo autonómico está «desbordado» y actuó con «improvisación» tomando «decisiones contradictorias». Por esta razón, reclamó «responsabilidades» al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y que comparezca para dar explicaciones por la situación «caótica» que se vivió estos días. «El Gobierno gallego no estuvo a la altura», advirtió.

Con estas críticas coincide el secretario xeral del PSdeG, Xosé Ramón Gómez Besteiro, que desde Quiroga censuró la «improvisación» del Ejecutivo gallego: «no estaban preparados».

La líder nacionalista critica además que la Xunta prescinda de los bomberos de Lugo y A Coruña. Rueda alega que «fue una decisión técnica» y aclara que fueron desplazados «a labores de perimetración». El titular de la Xunta no reconoce fallos en la gestión: «no somos perfectos, pero bastante se ha trabajado». Además, carga contra el Gobierno por tildar de «imposibles» sus demandas de más medios: «Es un disparate».