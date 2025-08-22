Agroseguro estima un récord de indemnización de 2,8 millones por el fuego
REDACCIÓN
Vigo
Galicia se suma a las comunidades afectadas por los incendios que este verano arrasan explotaciones agrícolas y ganaderas en España.
Agroseguro estima indemnizaciones de 2,8 millones de euros y advierte de que 2025 ya es el año con mayor superficie siniestrada desde 2020, con más de 19.100 hectáreas dañadas, un 24% más que en 2022. Cataluña y Andalucía son las regiones más castigadas, seguidas de Galicia, Castilla y León, Extremadura o Aragón.
