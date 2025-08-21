El sindicato Satse impugna el concurso oposición de enfermería del Sergas

El Sindicato de Enfermería Sastse en Galicia ha presentado un recurso previo ante el juzgado de contencioso administrativo contra la reciente convocatoria de la oposición de enfermería porque no reconoce los servicios prestados a cientos de enfermeras que han desempeñado su profesión en diversos centros.

Se trata de enfermeras que han trabajado en mutuas, residencias o en el Hospital Rivera Povisa de Vigo, así como las que han desempeñado sus funciones como docentes en las facultades de Enfermería, a las cuales perjudica el baremo publicado en el Diario Oficial de Galicia (DOG) el pasado 11 de julio y que ahora impugna Satse.

El sindicato recuerda, en un comunicado, que existen varios pronunciamientos de la Justicia que, apoyados en normativa europea, les han dado la razón en diversos aspectos, ya que el trabajo como enfermera en sus distintas vertientes debe de ser reconocido para el acceso al empleo público, al tratarse de actividad sanitaria que debe constar.

«Todo su currículum de servicios prestados en diversos centros aporta una experiencia y bagaje a las enfermeras y al sistema público que el Sergas (Servizo Galego de Saúde) se empeña en no reconocer», dice el sindicato.

Según Satse, la convocatoria del Sergas es «discriminatoria y perjudicial» para unas profesionales cuyo desempeño ha servido para garantizar una atención y cuidados de calidad al conjunto de la población.

«Las enfermeras no hacemos distinciones a la hora de atender y cuidar a todas las personas y no entendemos por qué desde la administración sí se hacen cuando van en contra, además, de la lógica y la justicia», afirman desde la organización sindical.