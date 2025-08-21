Rueda confía en iniciar en días la «desescalada» pero «sin bajar la guardia» ante los incendios

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, se ha mostrado este jueves "optimista" sobre la posibilidad de poder iniciar en los próximos días una posible "desescalada" ante el fuego, en cuanto lo indiquen los técnicos, ya que han pasado de seis a cinco los incendios activos en Galicia.

Durante una visita al puesto de mando avanzado de Quiroga (Lugo), ha informado de que se acaba de dar por estabilizado el incendio de Carballeda de Avia, que afectaba a unas 4.000 hectáreas, según las últimas estimaciones, por lo que "sin bajar la guardia" de cara al fin de semana cree que la situación ante el fuego seguirá mejorando.

"Esto no va a acabar ni hoy ni mañana", ha admitido, sobre todo respecto al incendio que se inició en Larouco (Ourense), el más grande de la historia de Galicia, y que ha pasado a Lugo tras cruzar el río Sil y se ha situado en Quiroga.

Sin embargo, el presidente gallego ha considerado que "hay que empezar" en cuanto lo digan los técnicos, a "pensar en una progresiva desescalada" ante la oleada de fuegos.

Precisamente a este proceso de desescalada ha atribuido Rueda la polémica decisión de la Xunta, el martes, de retirar los bomberos provinciales de las labores que desempeñaba ante los incendios en Ourense, aunque ayer miércoles se cambió para decirles que se derivaban a tareas de saneamiento y perimetración.

Ha justificado que son "decisiones técnicas" de las que ha responsabilizado, por lo tanto, a los técnicos porque hay que "ir moviendo los efectivos de destino" pese a que no se puede "prescindir" de nadie.

Por eso, a estos bomberos urbanos, que no son forestales, se les desplazó de los entornos de la casas que estaban protegiendo a nuevas labores, ha explicado.

Cifra "muy alta" de superficie quemada

Sobre la cifra total de hectáreas afectadas por los incendios, que según los datos del sistema europeo Copernicus son muchas más de las que contabiliza la Xunta, Rueda ha dicho que "no hay ninguna polémica" por esta discrepancia y que ahora la "batalla" no es esa, sino apagar los incendios.

Después, ya se concretará la cifra de tierra quemada que, en todo caso, "va a ser muy alta", ha pronosticado.

En concreto sobre el incendio que afecta a Pena Trevinca, una área de especial protección, ha dicho que se trata de "una zona muy comprometida", por lo que es "complicado de atajar por medios terrestres" y es uno de los que "preocupa" a la Xunta para que no se extienda a una zona de "enorme valor natural".

Según los datos facilitados esta mañana por la Consellería de Medio Rural, los seis fuegos (ahora cinco) que permanecen activos han calcinado una cifra aproximada de 82.600 hectáreas; así mismo, indicó que la pasada noche no se registraron nuevos confinamientos o evacuaciones en la provincia de Ourense, la más castigada de la comunidad gallega