Incendios en Galicia, última hora | La Xunta afina las mediciones: eleva a 92.000 las hectáreas calcinadas, a punto de superar la aciaga ola de incendios de 2006

La Xunta comienza a acortar las diferencias entre sus mediciones y las que ofrecen los satélites de Copernicus. En su actualización de esta noche, se ha disparado el total de superficie calcinada, pese a que la situación ha mejorado sobre el terreno. Los incendios activos se han reducido a seis, pero el total de hectáreas que estos fuegos están quemando se ha disparado hasta las 82.000 hectáreas.

El megaincendio que afecta a la comarca de Valdeorras pasa de 20.000 ha del parte de esta mañana a las 30.000 ha. El iniciado en Oímbra y que arrasa el valle de Monterrei, medra desde las 15.000 hasta las 17.000.

También es llamativo el caso del fuego que entró en Galicia desde Zamora y que afecta a Pena Trevinca. Si ayer, al informar por primera vez de él, la Consellería de Medio Rural hablabla de 20 hectáreas, ahora son 2.000, más en consonancia con lo mostrado por el satélite y lo explicado por los voluntarios sobre el terreno. Tras un cambio de nombre, este incendio es conocido Carballeda de Valdeorras-Casaio.

Crece en 1.000 ha, hasta las 19.000, el de Chandrexa de Queixa, mientras que se mantienen igual los de A Mezquita (10.000 ha) y Carballeda de Avia y Beade (4.000).

Galicia contabiliza ya 91.608 hectáreas pasto del fuego este verano.

Comunicaciones

Los nuevos datos coinciden con una mejoría general de la situación, que ha permitido reabrir la circulación ferroviaria entre Galicia y Madrid.

Puedes consultar aquí en directo los cortes de carreteras en Galicia.

Situación de los incendios forestales hasta las 20:30h de este miércoles:

Activos (seis, todos en Ourense): Larouco-Seadur (30.000); Chandrexa de Queixa y Vilariño, (18.000); Oímbra (15.000); A Mezquita-A Esculqueira (10.000 ha); Carballeda de Avia y Beade (4.000 ha); Carballeda de Valdeorras-Casaio (antes denominado A Veiga-A Ponte, de 2.000 hectáreas, y que afecta a Pena Trevinca).

Estabilizados (seis, todos en Ourense): en las últimas horas, el de Vilardevós-Vilar de Cervos (900 ha) y Vilardevós-Moialde (600 ha). Continúan igual los de Maceda (Santiso y Castro de Escuadro, con 3.500 ha); y Vilardevós-Fumaces y A Trepa (100 ha); Riós-Trasestrada, 20 ha; ; y Montederramo-Paredes (120 ha).

Controlados (dos, uno en Pontevedra y otro en Lugo): en las últimas horas, Agolada-O Sexo (400 ha); O Saviñao-Chave (60ha).

Extinguidos (dos en Lugo, uno en Ourense y uno en A Coruña): Cervantes-Vilarello (150 ha); A Fonsagrada-Monteseiro (150 ha); San Cibrao das Viñas-Rante (Medio Rural rebaja de 60 a 40 las ha afectadas), Muxía-Nosa Señora da O (23 ha).

Sigue al minuto debajo de estas líneas la situación de los incendios en Galicia.

Víctor P. Currás El AVE vuela una semana después. / Jose Lores El AVE vuela en Galicia una semana después tras el inicio de los grandes incendios A las cinco de la tarde se restableció la circulación ferroviaria tras cercar los incendios la línea en A Gudiña. Renfe fletará trenes especiales para dar cobertura a los más de 50.000 afectados. Más información, aquí.

Carmen Villar Bomberos intentando sofocar un incendio en A Caridade, el pasado día 14. / Brais Lorenzo / Efe Apoyos para resurgir de las cenizas Al estruendo del fuego lo sucede un desierto silencioso. La tierra debe recuperarse de la agresión, pero también los hogares. Para que los más afectados, que han perdido casas o negocios, puedan resurgir de las cenizas, cual ave fénix, existen apoyos, desde seguros, para quienes los han contratado, a ayudas públicas. Lee la noticia completa aquí.

Elena Ocampo Colmenas arrasadas en Ourense por los incendios. / FdV Zonas apícolas de gran interés, «inhabilitadas» Los incendios no solo han arrasado colmenas de zonas melíferas de gran interés en Ourense. Dejan sin alimento a miles de abejas en Galicia. El sector apícola reclama una línea urgente de ayudas para salvar las que sobreviven y no perder otra cosecha. La información completa, aquí.

Paula Pérez Vecinos luchando contra el fuego en Carballeda de Avia.| / Brais Lorenzo (EFE) La ola incendiaria golpea zonas ya quemadas: acumulan el 44% de todo lo que ardió en 9 años En Galicia arde sobre quemado. Esta ola incendiaria ha castigado a comarcas que tradicionalmente son ya pasto de las llamas año tras año. Cuando el verde vuelve a brotar en sus tierras, un nuevo fuego vuelve a teñirlo todo de negro. El grueso de los incendios de este mes de agosto se está concentrando en los distritos forestales de Valdeorras, Trives, Verín, Viana do Bolo y A Limia, unas áreas que destacan por concentrar ya el 44 por ciento de la superficie quemada en Galicia en los últimos nueve años. De hecho, uno de cada cuatro fuegos que prenden en la comunidad lo hacen en estas zonas. Entre 2016 y 2024 ardieron en estas comarcas un total de 76.200 hectáreas, según los datos de la Consellería de Medio Rural. Pero este año las llamas se han ensañado con más virulencia aún en estos concellos: ya ardieron desde julio casi 82.100, el 90 por ciento de todo lo que se quemó en Galicia. La noticia completa, aquí.

Galicia se acerca a la peor ola incendiaria del siglo La reciente actualización de datos de la Xunta ha elevado hasta 91.608 hectáreas la superficie arrasada por el fuego en lo que va de verano. Esa cifra se sitúa muy cerca de la peor campaña de lo que va de siglo, la de 2006, en la que se quemarón más de 95.000 hectáreas.

Sandra Sánchez (EFE) Una mujer se sube al primer AVE que partió de Vigo / Jose Lores Galicia recupera la alta velocidad ferroviaria con Madrid seis días después Minutos antes de las seis de la tarde ha salido de la capital gallega el primer tren destino Madrid, después de seis días con la circulación suspendida a causa de los incendios que han asolado el noroeste peninsular. Con todo, y pese a los días de retraso, este primer tren no se ha llenado, ya que fueron muchos los viajeros que optaron por buscar modos alternativos de desplazarse hasta la capital española. El número total de afectados por la suspensión del servicio asciende a 50.000 viajeros y el total de trenes suprimidos son 101. De hecho, pese a que Adif y Renfe habían anunciado el restablecimiento de la línea, han sido numerosos los que se han acercado esta tarde a la estación de tren de Santiago de Compostela todavía con la duda de si podrían viajar hoy o no. Por ello, antes de que se abriese la cola para acceder a las vías, se amontonaban ante los mostradores de información y ante los trabajadores que permanecían en la estación para facilitar el acceso a los convoyes.

Yolanda Díaz afea a la Xunta fallos de "coordinación" ante los fuegos y quiere la prevención "en manos públicas" La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha defendido que no es momento aún de repartir responsabilidades ante la gestión de la ola de incendios que afecta con especial intensidad a Ourense, pero sí ha constatado, con el foco en la Xunta, que en ocasiones, "falló la coordinación", igual que ha recalcado que "la prevención debe estar en manos públicas". En declaraciones a la Cadena SER, recogidas por Europa Press, ha defendido que el Gobierno que dirige Pedro Sánchez ha estado a la altura y ha facilitado "todos los medios", al tiempo que ella misma, ha esgrimido, se mantuvo "desde el minuto uno" en contacto "con todos los consejeros y agentes sociales". En todo caso, tras mostrar solidaridad con todas las personas que han contribuido a la extinción de los fuegos y después de remarcar que "no es el momento de hablar de lo que se hizo bien o mal", ha constatado que "parece" que hay fallos de coordinación. Como ejemplo, ha aludido a la retirada de bomberos, a que "primero la Xunta da una orden de que se retiren y luego cambia de órdenes y los vuelve a poner". "Hoy rectificaron y ellos mismos evidencian que falló la coordinación", ha esgrimido la vicepresidenta segunda del Gobierno, quien ha defendido que "la prevención de incendios tiene que estar en manos públicas".

Reabierta la AG-31 en Celanova tras estar cerrada por los incendios forestales La autovía AG-31 a su paso por Celanova ya está abierta al tráfico tras permanecer cerrada por un incendio forestal. Así lo ha indicado la Dirección General de Tráfico (DGT) que detalló que el corte se produjo desde el kilómetro 5 en Solveira hasta el kilómetro 10 en A Barxiña, en sentido creciente. Durante el tiempo que la vía estuvo cortado habilitaron un desvío por la OU-540, en la salida 224 de la A-52.