Incendios en Galicia, última hora | La Xunta afina las mediciones: eleva a 92.000 las hectáreas calcinadas, a punto de superar la aciaga ola de incendios de 2006

La ola incendiaria golpea zonas ya quemadas: acumulan el 44% de todo lo que ardió en 9 años

El AVE vuela en Galicia una semana después tras el inicio de los grandes incendios

Prisión sin fianza para el detenido por el incendio de Vilardevós que quemó 578,7 hectáreas

La Xunta comienza a acortar las diferencias entre sus mediciones y las que ofrecen los satélites de Copernicus. En su actualización de esta noche, se ha disparado el total de superficie calcinada, pese a que la situación ha mejorado sobre el terreno. Los incendios activos se han reducido a seis, pero el total de hectáreas que estos fuegos están quemando se ha disparado hasta las 82.000 hectáreas.

El megaincendio que afecta a la comarca de Valdeorras pasa de 20.000 ha del parte de esta mañana a las 30.000 ha. El iniciado en Oímbra y que arrasa el valle de Monterrei, medra desde las 15.000 hasta las 17.000.

También es llamativo el caso del fuego que entró en Galicia desde Zamora y que afecta a Pena Trevinca. Si ayer, al informar por primera vez de él, la Consellería de Medio Rural hablabla de 20 hectáreas, ahora son 2.000, más en consonancia con lo mostrado por el satélite y lo explicado por los voluntarios sobre el terreno. Tras un cambio de nombre, este incendio es conocido Carballeda de Valdeorras-Casaio.

Crece en 1.000 ha, hasta las 19.000, el de Chandrexa de Queixa, mientras que se mantienen igual los de A Mezquita (10.000 ha) y Carballeda de Avia y Beade (4.000).

Galicia contabiliza ya 91.608 hectáreas pasto del fuego este verano.

Los nuevos datos coinciden con una mejoría general de la situación, que ha permitido reabrir la circulación ferroviaria entre Galicia y Madrid.

Puedes consultar aquí en directo los cortes de carreteras en Galicia.

Situación de los incendios forestales hasta las 20:30h de este miércoles:

Activos (seis, todos en Ourense): Larouco-Seadur (30.000); Chandrexa de Queixa y Vilariño, (18.000); Oímbra (15.000); A Mezquita-A Esculqueira (10.000 ha); Carballeda de Avia y Beade (4.000 ha); Carballeda de Valdeorras-Casaio (antes denominado A Veiga-A Ponte, de 2.000 hectáreas, y que afecta a Pena Trevinca).

Estabilizados (seis, todos en Ourense): en las últimas horas, el de Vilardevós-Vilar de Cervos (900 ha) y Vilardevós-Moialde (600 ha). Continúan igual los de Maceda (Santiso y Castro de Escuadro, con 3.500 ha); y Vilardevós-Fumaces y A Trepa (100 ha); Riós-Trasestrada, 20 ha; ; y Montederramo-Paredes (120 ha).

Controlados (dos, uno en Pontevedra y otro en Lugo): en las últimas horas, Agolada-O Sexo (400 ha); O Saviñao-Chave (60ha).

Extinguidos (dos en Lugo, uno en Ourense y uno en A Coruña): Cervantes-Vilarello (150 ha); A Fonsagrada-Monteseiro (150 ha); San Cibrao das Viñas-Rante (Medio Rural rebaja de 60 a 40 las ha afectadas), Muxía-Nosa Señora da O (23 ha).

Sigue al minuto debajo de estas líneas la situación de los incendios en Galicia.

