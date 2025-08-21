Qué implica para Galicia la declaración de zona catastrófica tras los incendios forestales

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció esta semana que el Consejo de Ministros del próximo martes aprobará la declaración de zona catastrófica para todas las áreas calcinadas por los incendios.

La denominación oficial de esta categoría es 'zonas afectadas gravemente por una emergencia de protección civil', ¿pero qué implica esto para los territorios gallegos afectados?

Qué implica la categoría 'zona catastrófica'

El próximo martes en el Gobierno aprobaremos las ayudas para las zonas golpeadas por los incendios.



Estaremos al lado de sus vecinos en la recuperación y reconstrucción. pic.twitter.com/KFczp2B8pS — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) August 19, 2025

Esta declaración viene recogida en el artículo 23 de la ley del Sistema Nacional de Protección Civil. Esta medida se adopta cuando se producen en alguna zona «daños personales o materiales derivados de un siniestro que perturbe gravemente las condiciones de vida de la población», así como cuando se produzca la paralización de servicios esenciales.

En Galicia se da esta situación, la Xunta eleva las hectáreas calcinadas a 91.600, que rozan ya el récord del siglo alcanzado en 2006. Una vez declaradas estas áreas como zonas afectadas, se podrán adoptar las siguientes medidas:

Ayudas económicas por daños en vivienda habitual y enseres de primera necesidad.

Compensación a Corporaciones Locales por gastos derivados de actuaciones inaplazables.

Ayudas a personas físicas o jurídicas que hayan llevado a cabo la prestación personal o de bienes.

Ayudas destinadas a establecimientos industriales, mercantiles y de servicios.

Subvenciones por daños en infraestructuras municipales, red viaria provincial e insular.

Ayudas por daños en producciones agrícolas, ganaderas, forestales y de acuicultura marina.

Apertura de líneas de préstamo preferenciales subvencionadas por el Instituto de Crédito Oficial.

Además de estas, la declaración prevé medidas de carácter fiscal, como la exención del pago del IBI o la reducción en el Impuesto sobre Actividades Económicas, así como medidas laborales y de seguridad social, dirigidas a conciliar el trabajo y la recuperación de los afectados con reducciones de jornada o moratorias para empresas y autónomos en el pago de cotizaciones a la Seguridad Social.