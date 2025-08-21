Dominados dos de los cuatro grandes incendios activos en Portugal

Dos de los cuatro grandes incendios activos en Portugal ya están controlados. Siguen activos los incendios de gran envergadura que se iniciaron en Arganil (en el distrito de Coimbra) y en el Sabugal (en Guarda). En todo el país, se registran 53 incendios rurales, que han requerido movilizar a unos 4.000 efectivos, cerca de 1.200 vehículos y 33 medios aéreos.

Los fuegos controlados son los ubicados en los municipios de Montalegre, en el distrito de Vila Real y que se originó en Galicia, y el de Mirandela, en Bragança, que el martes por la noche provocó una víctima mortal.

El fallecido es un hombre de 75 años que murió tras caerse de la máquina agrícola que conducía. El hombre fue atropellado por la misma cuando intentaba combatir las llamas en el municipio de Mirandela, perteneciente al distrito de Bragança.

Esta tercera muerte se suma a las dos anteriores. La primera víctima fue un civil que murió luchando contra las llamas el viernes; la segunda, un bombero que falleció en acto de servicio en un accidente automovilístico.

Aunque el fuego que saltó desde Galicia ya está controlado, ayer un total de 350 bomberos, junto a 114 vehículos terrestres y tres medios aéreos, seguían movilizados en la aldea portuguesa de Vilar de Perdizes, en labores de vigilancia y consolidación.

El alcalde de Vilar de Perdizes, João da Silva, explicó a Efe que «ahora está tranquilo, ya ha terminado» el incendio, aunque se llevaron un «gran susto» cuando vieron que las llamas saltaban la frontera.

De Silva detalló que los vecinos de la población estuvieron ayudando a los «vecinos españoles» en la lucha contra las llamas en Ourense, hasta que estas llegaron hasta su localidad.