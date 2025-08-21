La directora de Protección Civil acusa a las comunidades de pedir «imposibles»
Cree que las autonomías crean «polémicas artificiales» y «discursos ficticios»
REDACCIÓN
La directora general de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones, rechazó ayer las críticas lanzadas en los últimos días por Galicia, Castilla y León y Extremadura contra el Gobierno central por supuestamente no haber puesto todos los medios a su disposición para combatir los incendios, asegurando que crean «polémicas artificiales» y que piden «imposibles» al Estado sin la suficiente «anticipación». «Mover bulldozers no se hace en 10 minutos ni aviones en cinco», recalcó.
De este modo, tildó las declaraciones de los responsables políticos de las tres comunidades de «discursos ficticios», dado que la gestión de la emergencia estuvo en todo momento en manos de las comunidades y el Ejecutivo puso a su disposición el 100% de lo medios que han solicitado. Cada uno, aseveró, tendrá que dar explicaciones públicas del trabajo realizado y, sobre todo, de la anticipación con la que lo ha hecho.
También ayer la ministra de Defensa, Margarita Robles, insistió en que los medios aéreos para los incendios son «suficientes». Aseguró que no es que faltasen medios, sino que las condiciones de vuelo no permitían que saliesen. Con la reciente bajada de las temperaturas, explicó, «los medios aéreos están funcionando».
Además, insistió en que el Ejército estuvo luchando contra el fuego «desde el primer momento», y sigue haciéndolo. En todo caso, en España, dijo, no hay un precedente igual a estos incendios, ni el en número ni en la fuerza que han tenido, algo sobre lo que tanto el Estado como especialmente las autonomías deben reflexionar.
