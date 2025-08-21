La CRTVG gestiona con otros operadores el restablecimiento de su emisión fuera de Galicia tras el cese «unilateral» del satélite Astra

El contrato para la transmisión convencional de la TVG a través del satélite Astra expiró el pasado 1 de agosto, y aunque esta decisión se enmarca en el proceso de modernización de los servicios de la Corporación autonómica en la sociedad digital, desde el ente radiotelevisivo gallego explican que «a empresa que xestiona o satélite Astra decidiu unilateralmente interromper o sinal o día 14 de agosto».

Desde entonces, algunos usuarios residentes fuera de Galicia y que forman parte de esa audiencia del canal autonómico en el exterior dejaron de recibir esa señal en sus televisiones sin previo aviso, lo que provocó cierto malestar, tras perder lo que algunos definieron como «la ventana a nuestra tierra», como así reflejaron a FARO este pasado miércoles.

En este sentido, el diario decano se ha puesto en contacto con la CRTVG (ahora CSAG, Corporación de Servizos Audiovisuales de Galicia, SA) para conocer más al detalle las circunstancias de una situación que, según aseguran, están gestionando «para cubrir todo o territorio do satélite no menor tempo posible».

Y es que a pesar de que, desde el pasado mes de enero de 2024, hay acceso gratuito a todo el contenido de radio y televisión del canal autonómico a través de sus plataformas digitales, no todos los usuarios tienen la posibilidad de consumir esa oferta, al no disponer de esos soportes, algo de lo que la corporación autonómica asegura ser consciente: «Por este motivo, traballouse con previsión mantendo os contratos cos diferentes operadores europeos para asegurar a continuidade da recepción da TVG nos fogares tralo 1 de agosto», matiza.

Operadores con contratos vigentes

En este sentido, esa previsión se articula a través del mantenimiento de los contratos vigentes de la CSAG con sus operadores registrados que son los que se encargan de sostener esa señal en televisiones convencionales. Se trata de la francesa Thema, que agrupa canales españoles y «redistribuye a países como Bélgica, Francia, Suíza, etc. »; la portuguesa NOS, Vodafone España, a través de Overon, servicio que también se encarga de llevar la señal a los usuarios de Orange España.

¿Entonces, por qué algunos emigrantes residentes en el exterior ya no pueden ver la TVG?. Esa pregunta lleva desde que el pasado 14 de agosto, cuando la señal satelital de Astra se apagó, encima de la mesa de la CSAG, quen «comezou a recibir peticións de operadores que estaban a distribuír o sinal da TVG no exterior sen que existise ningunha relación contractual previa ou non actualizada», declara el ente autonómico a FARO. De ahí que la corporación pusiera en marcha un «un proceso rápido de reorganización e regulación do envío do sinal mediante o sistema SRT sobre IP». Se trata de un proceso que, si bien lleva días gestionándose desde San Marcos, ya se han reportado varias zonas de Europa en las que se ha restablecido la señal de la 'Gallega' en los televisores convencionales de los usuarios. Con esa idea trabaja la CSAG: «Que o espectador que recibira a TVG a través destes operadores non rexistrados previamente non se vexa perxudicado».

Lo cierto es que este 'apagón' satelital está repercutiendo en algunos hogares de emigrantes gallegos, pero el CSAG está en posición de afirmar que «no menor tempo posible» se cubrirá todo el territorio que previamente servía la señal de Astra, ampliando el servicio a las zonas con los operadores que lo demanden. En cuanto a los particulares, el ente autonómico ha puesto a su disposición un canal de información para, «si pasados uns días, non poden acceder por ningunha destas vías ás emisións da Galega, pregamos que nolo comuniquen a: info@csag.gal».

En contacto con usuarios y centros de emigración

Ese 'feedback' ya se está dando tanto con esos hogares gallegos, como con los centros de emigración ubicados lejos de Galicia, «con los que estamos en permanente contacto; somos plenamente conscientes de que calquera cambio tecnolóxico implica un período de adaptación e algunha molestia que lamentamos fondamente. Non obstante, unha vez identificadas as necesidades reais dos operadores europeos -que só afloraron a raíz do apagamento do sinal satelital- confiamos en que este proceso sexa o máis breve e áxil posible».