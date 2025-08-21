Apoyos para resurgir de las cenizas

Aún no están cerrados los incendios y, por tanto, tampoco los números, pero el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, reconocía esta semana que tanto la cifra de hectáreas afectadas como de viviendas «va a ser muy importante», si bien, matizaba, no todas las casas «estaban habitadas».

El mandatario gallego lo explicaba al hilo de las ayudas a afectados, que, avanzó, se destinarán a casas, cultivos, industrias o granjas, además de a intentar regenerar lo ardido. Aparte de los apoyos autonómicos, están los seguros para quienes tengan póliza —en función de la cobertura— y desde el Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Galicia, su presidenta, Pilar Otero — que anima al Gobierno gallego a disponer de las ayudas «con agilidad» y «simplificando la tramitación», como avanzó Rueda— indica cómo resolver las primeras gestiones y la importancia de documentar los daños.

Si un incendio quema una casa, granja o pastos, Otero llama a intentar «controlar» la situación y eso pasa, explica, por «documentar los daños cuanto antes». «Es útil hacer fotografías y vídeos o disponer de testigos e incluso hacer un inventario de lo que se perdió, porque todo eso va a ser muy importante para la reclamación», dice. «Si tenemos seguro, ojalá que la mayoría lo tenga, lo primero que hay que hacer es notificar cuanto antes el siniestro a la compañía o al mediador o al corredor», cuenta. Incide en que, aunque cada contrato puede fijar un plazo máximo, «lo importante es hacerlo cuanto antes» y a través de una comunicación «lo más detallada posible porque después, sobre esa comunicación las compañías, que van a estar a tope en los próximos meses, les enviarán un perito para evaluar los daños».

Lucía Feijoo Viera

Matices para los que tengan seguro

«Si tengo seguro», explica, «la documentación que conviene a tener a mano es la póliza, el último recibo de pago y documentación que acredite la titularidad de bienes, facturas, contratos de maquinaria, albaranes de ganado... Todo lo que pueda acreditar el valor de lo que se nos dañó puede servir de apoyo», detalla. «Si teníamos la suerte de tener un contrato de seguro, lo que no va a ocurrir en todos los casos, me temo, sí que el ciudadano tiene derecho a que se le indemnice de acuerdo a lo establecido en su póliza», resume. Hay matices, eso sí, en función de si el incendio es o no de origen natural. Si es provocado, la compañía puede hacerse cargo de la indemnización y después ser la que persiga al delincuente, comenta.

Por otro lado, respecto a las ayudas anunciadas por la Xunta, Otero avanza que los gestores administrativos están a disposición de los ciudadanos «una vez más», aunque también pueden informarse en concellos, Xunta o en las oficinas de su seguro para ver qué les cubre. «En otras ocasiones» en las que se han dado circunstancias parecidas, indica que las ayudas públicas han llegado a ofertar cubrir el cien por ciento del coste por reposición de la vivienda habitual.

Otero mostró su confianza en que la Xunta «procure tener toda la empatía del mundo porque la situación es catastrófica», de cara a «facilitar» los trámites a afectados para que tengan plazo suficiente para presentar títulos de propiedad o facturas o seguros... «Si se ha quemado la casa, es posible que se necesite un tiempo para reunir esa documentación, por eso espero que los tiempos sean suficientes y que se trate de simplificar la labor administrativa», alega.

Ser compensados «cuanto antes»

La idea, recalca, es que los afectados puedan «recibir una compensación económica cuanto antes». Otero, que preside desde hace una década el Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Galicia, que aglutina a medio millar de despachos, y es vicepresidenta del Consejo General, resalta la colaboración de estos profesionales en estas situaciones, como en la dana de Valencia, apunta, y recuerda que muchas granjas ya tienen a estos profesionales de mano.