Solidaridad ganadera frente a las llamas

Ismael Ledo asegura no creer mucho en los milagros, pero este ganadero del concello pontevedrés de Dozón reconoce haber presenciado uno en directo el pasado martes. El avance de las llamas había cercado por completo una de sus explotaciones porcinas en la que cuenta con 600 cabezas de ganado. «El fuego nos rodeaba por completo, hubo un momento en el que tenía claro que iba a arder todo», admite. No obstante, en ese momento cuando Ledo prácticamente lo daba todo por perdido se obró el prodigio. «Llegaron unos vecinos con un tractor y una pala y, con las cisternas de purín, nos pusimos a regarlo todo y logramos frenar las llamas», explica.

El ganadero dezano, con la voz quebrada, se muestra muy agradecido con sus vecinos. «Si no llega a ser por ellos, arde todo. Aquí efectivos públicos no hubo, por lo menos en este fuego que afectó a mi explotación. Solo estuvimos nosotros», censura.

Una soledad, solo truncada por la solidaridad vecinal, que torna ahora en rabia contenida el miedo de la pasada semana: «Mi explotación es contigua a la AG-53, que depende de la Xunta. Está ahí para ver que de limpieza y mantenimiento, nada. Por eso el fuego cruzó la autopista de un lado a otro como si nada. Además hay unos eucaliptos en esos terrenos de propiedad autonómica que llevo años reclamando que los corten porque teóricamente no pueden estar a menos de 50 metros de la nave, y allí seguían».

Ayer, en Dozón, más allá de un paisaje de una negrura espesa alrededor de toda la explotación que regenta Ismael, poco quedaba de la pesadilla vivida el martes. Sin embargo, no todos corrieron la suerte de Ismael Ledo, sobre todo en la provincia de Ourense, donde existen explotaciones arrasadas por las llamas, terrenos de pasto calcinados cierres de finca que ya no existen o silos de pienso ya inservibles por la devastadora ola incendiaria que asola Galicia.

José Ramón González, ganadero de A Mezquita, con una explotación de vacuno en extensivo en la parroquia de Castromil vio como las llamas carbonizaron buena parte de los pastos en los que se alimentan sus vacas. «Por suerte no llegó a la explotación donde duermen las vacas, pero vivimos muchísima angustia», relata González. Y si el fuego no llegó fue en buena parte gracias al trabajo de los ganaderos del pueblo que, unidos, el jueves hicieron frente a la combustión echando mano del agua de un pequeño regato tratando de impedir que no cruzase a Sanabria, ya en Zamora.

Falta de alimento

Cuatro días después de que sus pastos fueran pasto de las llamas, la mayor preocupación de González era el alimento del ganado: «A corto plazo nuestro nerviosismo es darles de comer y para eso hace falta comida».

Una tarea en la que la solidaridad va a jugar un papel fundamental en los próximos días. Unións Agrarias (UU.AA.) abrió ayer su red de 30 oficinas en Galicia para recoger de manera ordenada el alimento para el ganado y sostiene que «toda ayuda es bienvenida» ya que son muchas las explotaciones que no tienen qué darle de comer a los animales, sobre todo en las comarcas ourensanas del Macizo Central.

Quien también se está desempeñando a fondo en esta tarea de llevar alimento a los lugares más afectados es la Asociación do Sector Primario de Galicia. Javier Blanco, ganadero en Maceda y vicepresidente de esta entidad, explica que hasta el momento ya habían mandado dos camiones con alimento para el ganado y «hoy mismo» —por el día de ayer— salía el tercero. ¿Su destino? «Lo estamos mandando a Chandrexa de Queixa, concretamente al pueble de Celeiros. Allí sí que hubo explotaciones que se vieron afectadas directamente por el fuego. Quedó todo devastado, hubo gente que perdió las naves las casas, cuadras e, incluso, quien perdió animales a causa del fuego», lamenta.

Precisamente a Chandrexa de Queixa se desplazó ayer el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, para anunciar que el Ejecutivo gallego entregará alimento a todos los ganaderos afectados de modo gratuito.

Desde allí, el mandatario autonómico aseguró que ya son seis los puntos de recogida habilitados para recoger y distribuir el alimento, todos en la provincia de Ourense, y que se está trabajando para ampliarlos a ocho.

Los ganaderos reclaman ser «parte de la solución» en términos de prevención

Si hay algo en lo que coinciden todos los ganaderos contactados es que en Galicia «han fallado los métodos de prevención» y aseguran que «los ganaderos tienen que ser parte de la solución».

Blanco, residente en A Mezquita, apunta que «los perímetros de protección implementados tras los incendios de 2017, en lugar de proteger, alimentaron el fuego». Entonces se cortó arboleda frondosa, dejando un terreno llano con mucho matorral. Una biomasa que, en su opinión, facilitó la propagación de los fuegos y su llegada a los pueblos.

«A la ganadería en esos trabajos de prevención no se le da la importancia que tienen», señala. Llama a realizar un «cambio significativo» de rumbo de inmediato ya que dentro de cinco años «esas ventanas de quince días superando los 40 grados seguirán ahí» y con ellas la creciente virulencia de los incendios forestales si los trabajos durante el invierno no son diferentes.