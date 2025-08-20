Sabadell ofrece a los afectados 45 millones en créditos
REDACCIÓN
Santiago
Banco Sabadell anunció ayer una línea de financiación de 45 millones con condiciones preferentes y sin comisiones para apoyar a las familias, empresas y autónomos afectados por la oleada de incendios. Esta iniciativa incluye también anticipos de las indemnizaciones de seguros y reaseguros con un 0% de interés hasta 12 meses y sin comisiones.
