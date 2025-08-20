Incendios en Galicia, última hora | El fuego «solo» avanza 1.000 hectáreas en las últimas horas gracias al bajón térmico

El respiro meteorológico ha brindado un esperado aunque ligero alivio a los servicios de extinción que combaten las llamas desde principios de mes. En las últimas horas, el operativo ha logrado controlar tres incendios (Cervantes-Vilarello, 150 ha; O Saviñao-Chave, 60 ha; y Muxía-Nosa Señora da O, de 23 ha) y estabilizar otros dos en Ourense (Maceda -Santiso e Castro de Escuadro-, 3.500 ha; y Vilardevós-Fumaces y Trepa, 100 ha).

A pesar de estos avances, el que ya es el mayor incendio de la historia de Galicia, el de Larouco-Seadur, ha continuado su expansión sin control devorando otras 2.000 ha durante la noche, hasta alcanzar las 20.000. Durante el día ha crecido en 500 ha el de Chandrexa de Queixa y Vilariño de Conso, hasta las 18.000 ha mientras que se mantiene el de Oímbra-Xinzo de Limia en 15.000. Aumenta en otras 500 ha también el de Carballeda de Avia y Beade, hasta las 4000 ha.

En total, la superficie forestal arrasada este verano en la comunidad asciende a 76.500 hectáreas, cifra que deja atrás a la aciaga ola incendiaria de 2017.

Comunicaciones

El servicio de alta velocidad entre Madrid y Galicia seguirá suspendido este miércoles, 20 de agosto, al menos hasta el mediodía, acumulando ya seis días consecutivos sin servicio. Las carreteras han estado abiertas en las últimas horas de este martes.

Situación de los incendios forestales hasta las 20:30h de este martes:

Activos: Larouco-Seadur (20.000); Chandrexa de Queixa y Vilariño, (18.000); Oímbra (15.000); A Mezquita-A Esculqueira (10.000 ha); Carballeda de Avia y Beade (3.500 ha); Vilardevós-Vilar de Cervos (900 ha); Vilardevós-Moialde (500 ha); y A Veiga-Ponte (20 hectáreas, afecta a Pena Trevinca).

Estabilizados: en las últimas horas, el de Maceda (Santiso y Castro de Escuadro, con 3.500 ha), y Vilardevós-Fumaces y A Trepa (100 ha). A ellos se suma uno nuevo en Riós-Trasestrada, originado ayer que afecta a unas 20 ha. Continúan igual los de Agolada-O Sexo (400 ha) y Montederramo-Paredes (120 ha).

Controlados: en las últimas horas, Cervantes-Vilarello (150 ha), O Saviñao-Chave (60 ha) y Muxía-Nosa Señora da O (23 ha) y San Cibrao das Viñas-Rante (60 ha). Continúa igual: A Fonsagrada-Monteseiro (150 ha).

Alberto Leyenda Árbol quemado en Oímbra / Brais Lorenzo (EFE) La caída de las temperaturas contiene al fuego, que solo avanza 1.000 hectáreas durante el día El bajón de las temperaturas, de hasta 10 grados, ha facilitado las tareas de extinción en la provincia de Ourense. Aunque no han llegado las lluvias a las zonas afectadas, que sí han caído en el norte de A Coruña, la entrada de humedad ha ayudado a contener las llamas. Así, desde la actualización de la mañana, la Xunta «solo» suma 1.000 hectáreas al recuento de la superficie quemada. Crecen en 500 ha los incendios de Chandrexa de Queixa y Vilariño, hasta las 18.000, y el de Carballeda de Avia, hasta las 4.000. Desde el 1 de julio, han ardido en Galicia 76.564 hectáreas. En el resto de incendios no hay variaciones y se mantienen ocho activos, cinco estabilizados y otros cinco controlados. Además de los dos citados arriba, quedan activos: el de Larouco-Seadur (20.000); uno que ha llegado un nuevo desde Zamora y ha quemado al menos 20 hectáreas en el municipio de A Veiga, en la zona de Pena Trevinca; Oímbra, con 15.000; A Mezquita-A Esculqueira (10.000 ha); Vilardevós-Vilar de Cervos (900 ha) y Vilardevós-Moialde (500 ha).

Adif descarta recuperar el servicio de trenes a Galicia "al menos hasta mediodía" de mañana El servicio de alta velocidad entre Madrid y Galicia seguirá mañana miércoles interrumpido ante el peligro que representan los incendios que continúan activos en la provincia de Ourense. Adif informó esta tarde a través de sus redes sociales de que el servicio ferroviario en esta línea "no se podrá recuperar al menos hasta mediodía". Además, indicó que el personal de Adif está revisando la infraestructura para que la puesta en servicio sea "lo más rápida posible cuando se recupere el tráfico" porque la intensidad de los incendios haya disminuido. El servicio de alta velocidad ya se suspendió por primera vez ante los incendios el pasado martes y se recuperó en algunos momentos del miércoles y el jueves, aunque desde entonces, y durante todo el puente del 15 de agosto, la gravedad de los fuegos ha impedido que se pueda reestablecer con seguridad.

Vecinos logran frenar el fuego que entró a Ourense por Zamora y proteger un bosque de tejos centenarios Un incendio originado en el municipio de Porto, en Zamora, traspasó la frontera con Ourense y ya afecta a Pena Trevinca, en cuyas proximidades se encuentra el Teixadal de Casaio, bosque con cientos de tejos centenarios. Vecinos organizados desde la tarde del lunes han logrado frenar el avance del fuego en esta zona, que no ha tocado a los antiguos árboles, pero sí sus inmediaciones. Con todo, continúan en alerta. En la tarde del lunes, ya había ardido la montaña de Trevinca, así como los picos que están al lado (Pena Negra y Pena Surbia), según relata a Europa Press el vecino de Casaio Pedro Domínguez, que gestiona el albergue Eco dos Teixos y advirtió en sus redes sociales del peligro de este incendio. En aquel momento, el fuego ya había entrado por las laderas de los montes de la aldea, ubicada en el municipio de Carballeda de Valdeorras. Ante esta situación, vecinos se organizaron para frenar el avance del incendio ante la falta de medios. "Vinimos a un alto y, desde aquí, el fuego venía, pero despacio, ya que por suerte el viento iba en contra. Entre los vecinos conseguimos parar una zona para que no pasara a la aldea", explica Domínguez. Una vez controlada esta zona, han continuado con las labores de extinción este martes, cuando se han desplazado hasta allí un helicóptero y dos brigadas, indica. Ya en la jornada anterior, había llegado una primera brigada. "Después de todo lo que intentamos difundir y presionar para que llegaran medios, están llegando", expresa con alivio el vecino de Casaio. Para las labores de extinción, los habitantes de la aldea han utilizado batefuegos, sulfatadoras de agua y una bomba de agua con generador eléctrico en un Land Rover. El fuego se originó el jueves en Porto, donde se encuentra el parque natural del Lago de Sanabria. Este martes, la Xunta ha informado por primera vez de él y lo sitúa en el municipio de A Ponte y cuya superficie gallega estima en alrededor de 20 hectáreas. Valor ecológico El Teixadal de Casaio pertenece a la Zona Especial de Conservación (ZEC) de Pena Trevinca, integrada en la Red Natura 2000. "Tiene mucho valor ecológico ambiental, pero está bastante calcinada la zona de atrás", lamenta Pedro Domínguez sobre el monte de su aldea. Con todo, este martes pudieron comprobar que los valles que alberga el monte no están tan quemados como se figuraban en un inicio. "El bosque es bastante frondoso, entonces resistió bastente fuego. Todas las laderas están quemadas, pero los bosques han resistido", apunta. De esta forma, el Teixadal no ha ardido, aunque sí sus alrededores. A la ladera norte, donde está la mayor parte de los tejos, llegó el fuego, pero no entró. "Ahora está entrando por la ladera sur", indica, por lo que continúan en alerta. Noticias relacionadas y más Sánchez, desde los incendios de Ourense: «Vamos a proponer un gran pacto de Estado para la mitigación y la adaptación a la emergencia climática»

Sin evacuaciones ni confinamientos durante las últimas horas Los técnicos continúan observando y evaluando la situación de todos los núcleos de población que pueden verse afectados por los incendios. Con todo, durante la tarde, no hubo nuevas evacuaciones o confinamientos, según informa el 112. Por el momento, las carreteras principales continúan abiertas.

La Xunta reparte alimentación para el ganado en zonas de Ourense afectadas por los incendios El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha acudido este martes al municipio ourensano de Chandrexa de Queixa, donde se ha realizado un reparto de alimentación para ganado afectado por los incendios que continúan en la provincia de Ourense tras calcinar ya más de 67.000 hectáreas. Se han habilitado seis puntos en la provincia para adquirir y distribuir el alimento y se trabaja para ampliarlos a ocho. Allí, acompañado por la conselleira do Medio Rural, María José Gómez, y del alcalde de la localidad, Francisco Rodríguez, el titular del Gobierno gallego ha reconocido que los ganaderos "son los que le dan valor al monte" y, muchos de ellos, "han perdido incluso ganado, rebaños y pastos". "Hay que empezar a reponerlo cuanto antes", ha manifestado Rueda, que ha subrayado que "lo más urgente" es proporcionar alimento a los ganaderos para los animales.

Marta Clavero Una peluquería canina de Ourense ofrece servicios gratuitos para los perros afectados por los incendios También las mascotas son protagonistas de esta oleada de incendios, donde la solidaridad es una de las pocas cosas rescatables de una situación extrema para muchas familias. Envío de comida, apoyo voluntario y de brigadas desde desde otros territorios, son gestos que, por pequeños sean, se valoran enormemente, como el que está teniendo la peluquería canina Sua, en Ourense, centro regentado por Andrea, especialista también en psicología y en educación de mascotas. Lee aquí la historia completa.

El incendio que saltó de Ourense a Portugal quema los alrededores de un pueblo sin afectar a las casas El incendio iniciado en Oímbra saltó de la provincia de Ourense a Portugal y quemó "todo lo que está alrededor del pueblo", explicó a EFE Domingo Barros, uno de los vecinos de Vilar das Perdizas, la aldea afectada, aunque no alcanzó ninguna de las casas. "Todo lo que era verde está negro", explicó Barros, dueño de Casa Da Laborada, un alojamiento turístico rural que suele recibir a turistas españoles y que, de momento, no se ha visto afectado por las llamas que están controladas. De hecho, mañana llega un grupo de seis turistas del país vecino, explicó Barros, que le llamaron para interesarse por el incendio y al saber que el fuego está controlado confirmaron su presencia. El fuego, continuó el vecino, llegó a territorio portugués el lunes por la mañana de forma "tranquila y lenta", pero a media mañana, cuando "el sol empezó a calentar, fue un infierno de fuego". Sin embargo, el descenso generalizado de las temperaturas vivido en todo el país en las últimas horas, que fue especialmente notorio ayer por la noche en Vilar das Perdizes según Barros, ha facilitado las labores de extinción, también favorecidas por la disminución del viento. El comandante de la Autoridad Nacional de Emergencia y Protección Civil (Anepc) Elísio Pereira explicó a EFE que las llamas afectan desde la mañana de ayer a una zona del municipio de Montealegre, concretamente a la aldea de Vilar das Perdizas, y donde este martes hay desplazados 182 bomberos y 57 vehículos portugueses. Ambos países han colaborado en la extinción de las llamas en esta zona fronteriza.

La Xunta restablece este miércoles el servicio en todos los centros de salud de Ourense La Xunta de Galicia restablecerá desde el miércoles la asistencia sanitaria en todos los centros de salud de la provincia de Ourense, después de que los incendios forestales afectasen a la red eléctrica y las comunicaciones. La Consellería de Sanidade ha informado de que ha desplegado 14 antenas satélite y hasta 80 kilómetros de fibra para garantizar las comunicaciones, lo que permitirá que desde mañana se recupere "la plena normalidad". La Xunta ha remarcado que estos días todos los centros de salud permanecieron abiertos, aunque se reorganizó la asistencia médica en las cabeceras de la comarca para facilitar el acceso a todas las aplicaciones del Sergas, como la historia clínica o la receta electrónica.

El momento de la detención, esta tarde / G. C. Detenido en Vilardevós el supuesto autor del primer gran incendio del verano Nuevo arresto en relación con la ola de incendios que sufre Galicia. La Guardia Civil, en el marco de la operación "Penas Libres", ha detenido esta tarde a un hombre de 47 años como presunto autor del primer gran incendio forestal del año, que comenzó en Vilardevós el 1 de agosto y quemó 578,7 hectáreas. El arresto, ha informado el instituto armado, se realizó a las 15:50 de este martes en la casa del hombre, en el propio concello ourensano. El fuego provocó el confinamiento de dos núcleos de población y causó dos heridos leves.