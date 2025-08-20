En Directo

INCENDIOS FORESTALES

Incendios en Galicia, última hora | El fuego «solo» avanza 1.000 hectáreas en las últimas horas gracias al bajón térmico

El operativo de extinción logra estabilizar dos de los nueve incendios activos en Ourense, aunque el de Valdeorras ha quemado otras 2.000 hectáreas y el de Chandrexa de Queixa 500 más

Continúan graves los tres brigadistas y el bombero ingresados ayer por quemaduras e intoxicación por humo

El AVE Galicia-Madrid continúa suspendido, encadenando seis días sin servicio

La superficie forestal devorada este verano en la comunidad asciende hasta las 76.500 hectáreas, superando la aciaga ola incendiaria de 2017

Valdeorras a vista de pájaro antes y después de las llamas

Carlos García (@viru4k)

Patricia Pedrido

Marcos Romero

Alberto Leyenda

Edgar Melchor

Marta Clavero

R. V.

El respiro meteorológico ha brindado un esperado aunque ligero alivio a los servicios de extinción que combaten las llamas desde principios de mes. En las últimas horas, el operativo ha logrado controlar tres incendios (Cervantes-Vilarello, 150 ha; O Saviñao-Chave, 60 ha; y Muxía-Nosa Señora da O, de 23 ha) y estabilizar otros dos en Ourense (Maceda -Santiso e Castro de Escuadro-, 3.500 ha; y Vilardevós-Fumaces y Trepa, 100 ha).

A pesar de estos avances, el que ya es el mayor incendio de la historia de Galicia, el de Larouco-Seadur, ha continuado su expansión sin control devorando otras 2.000 ha durante la noche, hasta alcanzar las 20.000. Durante el día ha crecido en 500 ha el de Chandrexa de Queixa y Vilariño de Conso, hasta las 18.000 ha mientras que se mantiene el de Oímbra-Xinzo de Limia en 15.000. Aumenta en otras 500 ha también el de Carballeda de Avia y Beade, hasta las 4000 ha.

En total, la superficie forestal arrasada este verano en la comunidad asciende a 76.500 hectáreas, cifra que deja atrás a la aciaga ola incendiaria de 2017.

Comunicaciones

El servicio de alta velocidad entre Madrid y Galicia seguirá suspendido este miércoles, 20 de agosto, al menos hasta el mediodía, acumulando ya seis días consecutivos sin servicio. Las carreteras han estado abiertas en las últimas horas de este martes.

Puedes consultar aquí en directo los cortes de carreteras en Galicia.

Situación de los incendios forestales hasta las 20:30h de este martes:

Activos: Larouco-Seadur (20.000); Chandrexa de Queixa y Vilariño, (18.000); Oímbra (15.000); A Mezquita-A Esculqueira (10.000 ha); Carballeda de Avia y Beade (3.500 ha); Vilardevós-Vilar de Cervos (900 ha); Vilardevós-Moialde (500 ha); y A Veiga-Ponte (20 hectáreas, afecta a Pena Trevinca).

Estabilizados: en las últimas horas, el de Maceda (Santiso y Castro de Escuadro, con 3.500 ha), y Vilardevós-Fumaces y A Trepa (100 ha). A ellos se suma uno nuevo en Riós-Trasestrada, originado ayer que afecta a unas 20 ha. Continúan igual los de Agolada-O Sexo (400 ha) y Montederramo-Paredes (120 ha).

Controlados: en las últimas horas, Cervantes-Vilarello (150 ha), O Saviñao-Chave (60 ha) y Muxía-Nosa Señora da O (23 ha) y San Cibrao das Viñas-Rante (60 ha). Continúa igual: A Fonsagrada-Monteseiro (150 ha).



Sigue al minuto debajo de estas líneas la situación de los incendios en Galicia.

