Malas y buenas noticias desde el cielo para los incendios en Galicia: vuelve el calor y detrás llega la lluvia

El fin de la ola de calor y la caída de las temperaturas ha contribuido a estabilizar en las dos últimas jornadas la crítica situación que vive la provincia de Ourense. Aunque permanecen activos tres megaincendios y otros cuatro focos, la superficie arrasada no ha aumentado en las últimas horas, gracias en parte a la ayuda que el aire húmedo del noroeste ha prestado a los servicios de extinción.

Esta situación meteorológica favorable se mantendrá, pero poco tiempo. Desde el viernes, se prevé una nueva subida de los termómetros, con máximas en el entorno de los 35 grados en el sur de la comunidad. Volverá a soplar, además, el temido nordés, que aporta aire mucho más seco. Por tanto, la «ventana de esperanza» a la que se refirió el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, se irá cerrando conforme avance este jueves.

De cómo de estabilizados lleguen los incendios a ese momento, dependerá el nivel de riesgo de que la situación se descontrole de nuevo. Hay que tener en cuenta de que son fuegos con perímetros kilométricos y enormes superficies afectadas, con lo que aumenta el peligro de reproducción. También se incrementarán las posibilidades que surjan nuevos focos en otros puntos del territorio gallego.

Pirocúmulo del incendio de Oímbra / Brais Lorenzo (EFE)

En todo caso, expertos en extinción coinciden que el fin definitivo de estos «monstruos de fuego» solo puede lograrse con la lluvia. Y está a la vuelta de la esquina: los modelos calculan que el domingo llegará un frente atlántico con precipitaciones bajo el brazo. De confirmarse el pronóstico, el agua comenzaría a caer por la fachada atlántica por la mañana, con intensidad entre débil y moderada, para ir desplazándose hacia el interior, donde más hace falta. También caerán las temperaturas de forma considerable.

Tras el paso de ese frente, el tiempo quedará inestable en Galicia, según coinciden MeteoGalicia y la Aemet. A lo largo de la próxima semana, predominarán las bajas presiones y las temperaturas suaves. Los modelos no muestran grandes cantidades de lluvia, eso sí, y retrasan el siguiente frente potente hasta el jueves.

Según el instituto meteorológico gallego, el jueves será una jornada de transición, en la que el anticiclón irá entrando en forma de cuña generando así circulación del noreste. Con esta configuración, se esperan intervalos nubosos, con posibilidad de algún chubasco ocasional, más probable cuanto más al norte. Las temperaturas mínimas no experimentarán cambios significativos, y las máximas estarán en ligero ascenso. Los vientos soplarán de componente norte, flojos en general, aumentando a moderados en el litoral en la segunda mitad del día.

Durante el viernes se recupera transitoriamente la influencia anticiclónica sobre Galicia. Con esta situación, se esperan nubes bajas y nieblas matinales en zonas de interior, que darán paso a tiempo seco y soleado en general, creciendo algunas nubes de evolución en la provincia de Ourense. Las temperaturas experimentarán un ligero ascenso, con máximas de 35 grados Celsius en Ourense. Los vientos soplarán del nordeste, flojos en general, moderados con intervalos fuertes en el litoral noroeste.

El sábado Galicia seguirá con influencia de las altas presiones. Con esto, tendremos nieblas en comarcas del interior que irán disipándose dejando los cielos muy despejados en todo el territorio, con nubosidade de tipo alto. Por la tarde crecerán nubes de evolución en la mitad sur, sin demasiadas consecuencias. Las temperaturas sin demasiados cambios, con ligeros descensos de las mínimas en la mitad norte y las máximas experimentarán un ascenso en la mitad norte. Los vientos soplarán del noreste por la mañana, cambiando a oeste por la tarde, flojo en general. Y a partir del domingo, el deseado predominio de las bajas presiones.