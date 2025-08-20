El descenso de las temperaturas ralentiza el avance de las llamas

El descenso térmico dio ayer una pequeña tregua a la lucha contraincendios, ralentizando el avance de las llamas. Según los datos de Medio Rural, entre la noche del lunes y el martes ardieron unas 3.040 hectáreas, un 30% de lo que ardió la jornada previa (unas 10.500). De este modo, 20 días después del primer gran fuego registrado este verano, el 1 de agosto en Vilardevós, que dio el pistoletazo de salida a la oleada de incendios, la superficie quemada en Galicia asciende a 76.564,6 hectáreas; una cifra que el sistema europeo de información sobre incendios forestales Copernicus eleva, en cambio, a más de 150.000. En lo que va de agosto, según explicó ayer el delegado territorial de la Xunta en Lugo, Javier Arias, la comunidad ha registrado 492 incendios, unos 370 más que en el mismo período del año pasado, y 30 de ellos tan solo el domingo. Una oleada de incendios ante la que la Xunta, destacó, ha desplegado el «mayor operativo de su historia» ante «una situación excepcional, que obliga a dar prioridad absoluta a la defensa de las personas y de las viviendas».

Concretamente, al cierre de la edición permanecían 8 incendios activos en la comunidad, todos en Ourense. De ellos, el más preocupante continúa siendo el de Larouco, que ya es el mayor de todos los registrados en Galicia desde que hay registro y, además, amenaza áreas protegidas de los montes de O Courel. La noche del lunes avanzó otras 2.000 hectáres, hasta las 20.000 —esta cifra no se actualizó a lo largo del día, pendiente de recibir nuevas estimaciones de superficie—, afectando al concello homónimo y a otros 9 municipios.

Según los datos de Medio Rural, hubo otros dos fuegos que avanzaron a lo largo de la jornada de ayer. Se trata, por un lado, del registrado el día 8 en Chandrexa de Queixa, que la noche del lunes había calcinado 17.500 hectáreas y ayer sumó otras 500, hasta las 18.000; y, por el otro, del de Carballeda de Avia, que también continuó ganando terreno y desde el lunes sumó otras 500 hectáreas, hasta las 4.000.

Por otro lado, continúan activos, pero sin sumar más hectáreas desde el lunes, el de Oímbra y Xinzo de Limia (15.000 hectáreas), que también afecta a Cualedro y Verín, entre otros; el de A Mezquita (10.000), que afecta a A Gudiña y Viana do Bolo; y los de Vilardevós: el registrado en Vilar de Cervos afecta a 900 hectáreas, y el de Moialde, a 500. Además, ayer la Xunta sumó a su balance un incendio que saltó a A Veiga desde Zamora, y que, todavía sin los datos definitivos, afecta a unas 20 hectáreas, aunque todo apunta a que esta cifra aumentará en cuanto entren las nuevas mediciones.

Del mismo modo, fue controlado el incendio de Muxía, en A Coruña, que afecta a unas 23 hectáreas; y siguen controlados los dos originados en Lugo, en Cervantes y O Saviñao. Además, el incendio de Agolada-O Sexo, en Pontevedra, continúa estabilizado desde el lunes.

En cuanto a la circulación por carretera, todas las vías principales están abiertas, después de que la Dirección General de Tráfico informase por la mañana de la reapertura de la circulación en la N-525 a su paso por A Gudiña (Ourense). Por su parte, la conexión ferroviaria entre Ourense y Madrid también ayer se mantuvo cortada, y no hay previsión de reabrirla hasta, al menos, hoy al mediodía.

Todo ello en una jornada en la que no hubo evacuaciones ni confinamientos, si bien en la parroquia de Pentes (A Gudiña, Ourense) parte de la población decidió irse de forma preventiva por sus propios medios, y el resto se confinó en sus viviendas durante las tareas de extinción, según informó el 112.

La Xunta informó, además, que a lo largo del día hoy se reactivará la atención sanitaria en todos los centros de salud de la provincia de Ourense tras desplegar 14 antenas satélite y 80 kilómetros de fibra óptica para garantizar las comunicaciones que, junto al suministro eléctrico, han estado fallando debido a los incendios.

Detenido un vecino de Vilardevós como autor del primer gran incendio del verano

Un joven de 17 años también ha sido apresado en Santiago como presunto responsable de siete fuegos que calcinaron más de una hectárea

Ayer se produjeron en la comunidad otros dos arrestos relacionados con la oleada de incendios de este verano. El más reciente es el de un hombre de 47 años, detenido por la Guardia Civil en el marco de la operación ‘Penas Libres’ como presunto responsable de un incendio en el municipio ourensano de Vilardevós que afectó más de 570 hectáreas. Este fuego, registrado el 1 de agosto, se dio por extinguido el día 8 y fue el primer gran incendio forestal de este verano, afectando a siete localidades —dos de las cuales tuvieron que ser confinadas—. Además, dos personas resultaron heridas. La detención se produjo ayer en la casa del hombre, en el municipio de Vilardevós. Del mismo modo, la Policía Nacional informó ayer de otro arresto. Se trata de un joven de 17 años de edad, vecino de Santiago de Compostela, que fue detenido en un operativo conjunto del Cuerpo Nacional de Policía y la Policía Local como el principal sospechoso de al menos siete incendios registrados en la primera quincena de agosto en la zona de A Rocha Nova y Vidán, en la capital gallega.Según fuentes policiales, testigos presenciales identificaron al joven, al que pudieron ver con artefactos incendiarios tratando de prender fuego en masas forestales de esta zona.Las investigaciones llevadas a cabo por los cuerpos policiales permitieron llegar hasta esta persona, que fue detenida cuando portaba dos mecheros que supuestamente utilizaba para incendiar los bosques de las afueras de Santiago. La zona afectada por los siete incendios, en los que intervinieron el servicio forestal de extinción de incendios y los bomberos, es ligeramente superior a una hectárea. El joven fue puesto a disposición de la Fiscalía de Menores de A Coruña, que ya ha decretado su ingreso en un centro de internamiento de menores.