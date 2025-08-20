La CRTVG cesa sus emisiones por satélite y los emigrantes gallegos reaccionan: «Era la ventana a nuestra tierra»

La Televisión de Galicia HD y las emisoras Radio Galega y Radio Galega Música han dejado de emitirse a través del satélite Astra a 19,2°, una de las posiciones orbitales más utilizadas en Europa para la distribución de canales de televisión y radio.

Astra es considerada como una de las grandes opciones para visionar un amplio catálogo premium y otro tipo de programación en abierto. Está pensado para aquellos usuarios que no tienen acceso a la televisión digital terrestre o a cobertura de red de Internet, y se les brinda este acceso a través de satélites que orbitan en el espacio y ofrecen señal a los hogares.

Los canales operativos españoles que sobrevivían en la televisión digital por vía satélite eran Extremadura Sat, Canal Sur, Aragón TV Internacional, TV de Galicia, TV Europa, además de TVE Internacional. El pasado mes de junio el canal extremeño cesaba sus emisiones, y ahora es el autonómico gallego el que también ha tomado esa decisión.

No ha habido una comunicación oficial sobre los motivos que han llevado al medio público gallego a realizar esta suspensión. De hecho, los parámetros de transmisión todavía figuran en la página web oficial de TSA, lo que genera dudas sobre si el cese será definitivo o temporal.

Malestar entre la emigración gallega: «Unha pena»

Uno de los colectivos más afectados por este cese de emisiones satelitales por parte de la CRTVG son los gallegos emigrantes que residen en otros países europeos. Algunos ya han mostrado su malestar por esta decisión en foros y redes sociales: «Unha pena non poder ver o que pasa na nosa terra nai, as noites sin a TVG non son iguales», comentaba una usuaria .

Un emigrante en Suiza llegó a ponerse en contacto con la televisión pública para pedir explicaciones y obtuvo la siguiente respuesta: «En primeiro lugar, lamentamos as molestias que lle puido ocasionar a desaparición da recepción por satélite da Televisión de Galicia. Informámoslle de que a emisión convencional por satélite cesou este mes de agosto. Esta decisión responde ao proceso de modernización dos nosos servizos, que dende xaneiro de 2024 se concentran en tres plataformas dixitais gratuítas http://www.agalega.gal, http://www.agalegaaudio.gal e http://www.xabarin.gal. A través delas pode accederse en calquera lugar do mundo, tanto en televisores intelixentes como en dispositivos móbiles (IOS e Android) a unha oferta moito máis ampla ca do sinal satelital tradicional. Ademais da emisión en directo da TVG, estas plataformas ofrecen máis de 25.000 contidos en galego —entre series, cine, programas, documentais, podcasts— dispoñibles en calquera momento. Tamén é posible seguir a emisión en directo da TVG na nosa canle oficial de YouTube: https://www.youtube.com/@TVG. Agardamos que estas opcións lle resulten útiles e que continúe a acompañarnos desde Suíza con toda a calidade e variedade de contidos que ofrecemos».

«Escándalo»

Otro emigrante gallego en el país helvético se ha puesto en contacto con FARO para mostrar su malestar por una situación que califica de «escándalo», después de que se hayan suspendido las emisiones «sin aviso y sin informacion». También expone algunos argumentos en contra de esta medida que ha dejado, según su opinión, a «todos los galegos en Europa sin su canal que era la ventana a su tierra». Con respecto a la aplicación de la CRTVG, asegura que «la señal es muy muy mala, y en SAT el formato era en HD, -alta definición-, mientras que la app emite en SD -definición estándar». Otra de sus quejas se centra en que «no todos tienen televisiones modernas en las que se pueden instalar aplicaciones, y tampoco todos cuentan con internet, al margen de que muchos nos saben usar esas apps». Este gallego en Suiza concluye, asegurando que «es una falta de respeto de la CRTVG a los galegos que viven fuera de Galicia».