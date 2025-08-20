BBVA habilita una financiación especial
BBVA ha habilitado una línea de financiación especial de 30 millones que pone a disposición de particulares, pymes y autónomos préstamos en condiciones mejoradas para Galicia y otras autonomías. Entre otros aspectos, no tendrán comisión de apertura o cancelación.
- Incendios forestales en Galicia, en directo | Mondariz sufre un incendio nocturno mientras quedan controlados los del fin de semana
- Fallece Jaime, uno de los hijos de Carmen Avendaño
- La catástrofe se agrava y Galicia pide más medios al no poder contener los incendios
- La UE avisa de «peligro extremo» en Ourense y estima ya en 40.000 la población afectada
- Renfe vuelve a suspender la alta velocidad entre Madrid y Galicia por indicación de Protección Civil
- Sánchez, desde los incendios de Ourense: «Vamos a proponer un gran pacto de Estado para la mitigación y la adaptación a la emergencia climática»
- Las llamas se desbocan y calcinan ya el 8% de toda la provincia de Ourense
- La automoción contiene el aliento por el incendio del proveedor Autoneum