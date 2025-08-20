Banco Santander contacta con sus clientes
El Banco Santander comenzó a contactar a sus clientes afectados por los fuegos para ver sus necesidades y ofrecer ayuda y la financiación necesaria.
