Rueda urge al Gobierno la llegada de medios para aplacar los incendios: «Tiene que ser ya»

El presidente gallego se pronuncia con cautela sobre la situación de los fuegos pero admite que "siguen siendo momentos difíciles pero no tan difíciles como en los últimos días"

Rueda y Sánchez, durante la visita de este último el pasado domingo a Ourense

Rueda y Sánchez, durante la visita de este último el pasado domingo a Ourense / BRAIS LORENZO (Efe)

E. P.

La bajada de las temperaturas de las últimas horas ha concedido un leve respiro y una luz esperanza a los complicadísimos trabajos de extinción de los incendios que asolan Galicia este verano y que ya han devastado 75.500 hectáreas. Así se refleja en la actualización del estado de los fuegos que envió Medio Rural esta mañana, con la estabilización de dos de los nueve incendios que avanzaban sin control en la provincia de Ourense. El descenso térmico y la humedad han abierto una «ventana de oportunidad», expresó Alfonso Rueda esta mañana en la Cadena SER, aunque con cautela porque «siguen siendo todavía momentos muy difíciles, pero no tan difíciles como en los últimos días».

El presidente de la Xunta evitó hacer balance del total de hectáreas pasto de las llamas este verano en la comunidad y centró su intervención en las prioridades del operativo de extinción: «Lo primero es salvar a las personas y las viviendas y luego haremos recuento de la superficie quemada, que va a ser muy importante». Tampoco avanzó datos sobre el número de casas afectadas; puntualizó que «no todas ellas estaban habitadas» y reiteró las prioridades: «Primero vemos a alejar el peligro de los núcleos de población».

Ayudas a los afectados

Sobre las subvenciones comprometidas, que se aprobarán la semana que viene en un Consello da Xunta extraordinario en Ourense, avanzó que se destinarán «a todo lo que sea necesario»: viviendas, cultivos, industrias, granjas, y a la regeneración de los terrenos que han ardido.

Medios de extinción

El titular de la Xunta ha defendido que «tenemos el mejor servicio de extinción de España porque llevamos muchos años haciendo frente a incendios. Nunca hemos tenido tantos medios aéreos, personas… pero nunca hemos vivido esto. Incendios explosivos que se propagan de forma vertiginosa, brutal, a los que ningún medio llega».

Descartó de nuevo la solicitud del nivel 3 de emergencia: «Si supisese que eso es lo que determina la presencia de más medios lo haría». Y volvió a reclamar la ayuda solicitada al Gobierno central, criticando que no han llegado a Galicia todos los refuerzos pedidos. «Sería gravísimo que se estuviera reservando medios», apostilló.

Reconoció que ayer ya empezaron a trabajar sobre el terreno los 200 militares del Ejército de Tierra comprometidos por Sánchez, y la asistencia en días pasados de dos aviones anfibios (FOCA), pero «nos falta maquinaria y gente que la pueda manejar. Buldóceres, gente que coordine los medios aéreos, zapadores, nodrizas…».

«Tiene que ser ya, no dentro de cuatro o cinco días porque los incendios son ya», apremió Rueda.

