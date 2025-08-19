Rueda urge al Gobierno la llegada de medios para aplacar los incendios: «Tiene que ser ya»
El presidente gallego se pronuncia con cautela sobre la situación de los fuegos pero admite que "siguen siendo momentos difíciles pero no tan difíciles como en los últimos días"
E. P.
La bajada de las temperaturas de las últimas horas ha concedido un leve respiro y una luz esperanza a los complicadísimos trabajos de extinción de los incendios que asolan Galicia este verano y que ya han devastado 75.500 hectáreas. Así se refleja en la actualización del estado de los fuegos que envió Medio Rural esta mañana, con la estabilización de dos de los nueve incendios que avanzaban sin control en la provincia de Ourense. El descenso térmico y la humedad han abierto una «ventana de oportunidad», expresó Alfonso Rueda esta mañana en la Cadena SER, aunque con cautela porque «siguen siendo todavía momentos muy difíciles, pero no tan difíciles como en los últimos días».
El presidente de la Xunta evitó hacer balance del total de hectáreas pasto de las llamas este verano en la comunidad y centró su intervención en las prioridades del operativo de extinción: «Lo primero es salvar a las personas y las viviendas y luego haremos recuento de la superficie quemada, que va a ser muy importante». Tampoco avanzó datos sobre el número de casas afectadas; puntualizó que «no todas ellas estaban habitadas» y reiteró las prioridades: «Primero vemos a alejar el peligro de los núcleos de población».
Europa Press
Evacuado por inhalación de humo un operario en Oímbra en una jornada sin confinamientos en Ourense
Un operario de extinción de incendios ha tenido que ser atendido en Oímbra por inhalación de humo en una jornada en la que, según informa el 112, no se han registrado evacuaciones o confinamientos en Ourense.
No obstante, los técnicos de Protección Civil mantienen activa la vigilancia y el control sobre los núcleos de población que puedan verse afectados por los incendios forestales.
Con todo, recalca el hecho de que en las últimas horas no hayan sido necesarias nuevas evacuaciones o confinamientos en la provincia ourensana.
Todo ello después de que el servicio de emergencias informase también ayer de que se vivió una tarde sin confinamientos ni evacuaciones pese a que mantiene varios incendios activos.
Efe
Investigan la aparición de un supuesto artefacto incendiario en un fuego en Laza
La Guardia Civil investiga la aparición de un aerosol en Laza (Ourense) por si pudiera tratarse de un artefacto incendiario.
El objeto ya está en manos del equipo investigación del instituto armado, que no descarta que pudiera tratarse de un elemento para provocar incendios, pero tampoco lo da por hecho por ahora, ya que se está analizando, informaron a EFE fuentes de la Benemérita.
El que "no tiene duda" de que ese artefacto estaba "preparado" para prender un "fuego" es el alcalde de Laza, José Ramón Barreal (PP), que fue quien se lo ha entregado a la Guardia Civil.
Así lo ha declarado a la Radio Galega, a la que ha explicado que es un aerosol con un alambre, una mecha con una boquilla y un contrapeso para lanzarlo desde un vehículo
Controlado el fuego de San Cibrao das Viñas tras arrasar 60 hectáreas
Un nuevo frente ha sido controlado en Ourense. Medio Rural ha informado a las 14.20 horas de este martes de que el incendio de San Cibraos das Viñas, que afecta a la parroquia de Rande, ha pasado de estabilizado a controlado. Este fuego ha afectado a una superficie aproximada de 60 hectáreas.
Los incendios empeoran "gravemente" la calidad del aire con O Barco, Verín y A Gudiña muy afectadas
El portal meteorológico eltiempo.es ha asegurado que los incendios que está sufriendo España en los últimos días han empeorado "gravemente" la calidad del aire que, como alertan, se ha vuelto "peligrosa" para la salud.
En este sentido, el tiempo.es explica que la combinación de calor extremo, baja humedad y fuertes rachas de viento ha generado un "cóctel explosivo" para la propagación de estos fuegos. Galicia, Castilla y León y Extremadura se encuentran entre las regiones más afectadas, con más de 300.000 hectáreas calcinadas, según sus cálculos.
De esta forma, los últimos registros de las estaciones de medición reflejan una situación "preocupante" en el noroeste y el oeste peninsular, donde la contaminación se mantiene "muy por encima de lo recomendable", advierten.
En Puebla de Sanabria (Zamora), los niveles de partículas finas en el aire con un diámetro de 2.5 micrómetros o menos (PM2.5) alcanzaron este martes los 67 microgramos por metro cúbico, lo que la situó en nivel rojo y que cuadruplicó el límite establecido por la OMS.
De esta forma, el Índice de Calidad del Aire (ICA) llegó a 183 puntos, calificado como "poco saludable". Además, las PM10 rondaron los 90 microgramos por metro cúbico. Para el miércoles se prevé una ligera mejora, aunque seguirá en niveles desfavorables, con un índice en torno a 157 puntos.
En Palacios del Sil (León) la situación es "aún más grave", asegura eltiempo.es. El índice llegó a 281 puntos, en la categoría de aire "muy poco saludable". Las PM2.5 superaron los 180 microgramos por metro cúbico y las PM10 rebasaron los 230. Aunque para este miércoles se espera un descenso, los niveles seguirán siendo dañinos para la salud, con un ICA de 226 puntos.
Por su parte, Astorga (León) registró un ICA de 158 puntos el martes, debido a concentraciones de PM2.5 superiores a 50 microgramos por metro cúbico. Se prevé que el miércoles descienda hasta los 127 puntos, aunque todavía se mantendrá en valores "poco saludables" para grupos sensibles.
En Plasencia (Cáceres), el índice se situó en 157 puntos, también dentro de la categoría "poco saludable", con niveles de PM2.5 por encima de los 39 microgramos por metro cúbico.
En Ourense, la situación es igualmente crítica, con localidades como O Barco de Valdeorras, Verín y A Gudiña entre las más afectadas. Allí los niveles de calidad del aire se encuentran en la franja de "muy poco saludables".
En todos los casos, el contaminante más preocupante son las partículas finas PM2.5, dado que penetran profundamente en los pulmones y representan un grave riesgo para la salud, concluye eltiempo.es
Un incendio procedente de Zamora salta a Valdeorras
La comarca de Valdeorras no podría estar más cercada por el fuego. Medio Rural ha informado en el mediodía de este martes que el incendio que afecta a Porto de Sanabria, en Zamora, ha saltado la frontera y ya quema unas 20 hectáreas en el municipio de A Veiga, concretamente a la parroquia de Ponte.
El incendio de Porto de Sanabria, que supera en el lado zamorano cerca de 6.000 hectáreas y ha provocado evacuaciones en la zona.
De esta forma, el concello de A Veiga y por extensión, la comarca de Valdeorras, está rodeada por las llamas desde los cuatro puntos cardinales. Al sur está el incendio de A Mezquita, por el este el de Porto de Sanabria, por el norte el de Larouco y Yeres (León); y por el oeste el de Chandrexa de Queixa.
Ayudas a los afectados
Sobre las subvenciones comprometidas, que se aprobarán la semana que viene en un Consello da Xunta extraordinario en Ourense, avanzó que se destinarán «a todo lo que sea necesario»: viviendas, cultivos, industrias, granjas, y a la regeneración de los terrenos que han ardido.
Medios de extinción
El titular de la Xunta ha defendido que «tenemos el mejor servicio de extinción de España porque llevamos muchos años haciendo frente a incendios. Nunca hemos tenido tantos medios aéreos, personas… pero nunca hemos vivido esto. Incendios explosivos que se propagan de forma vertiginosa, brutal, a los que ningún medio llega».
Descartó de nuevo la solicitud del nivel 3 de emergencia: «Si supisese que eso es lo que determina la presencia de más medios lo haría». Y volvió a reclamar la ayuda solicitada al Gobierno central, criticando que no han llegado a Galicia todos los refuerzos pedidos. «Sería gravísimo que se estuviera reservando medios», apostilló.
Reconoció que ayer ya empezaron a trabajar sobre el terreno los 200 militares del Ejército de Tierra comprometidos por Sánchez, y la asistencia en días pasados de dos aviones anfibios (FOCA), pero «nos falta maquinaria y gente que la pueda manejar. Buldóceres, gente que coordine los medios aéreos, zapadores, nodrizas…».
«Tiene que ser ya, no dentro de cuatro o cinco días porque los incendios son ya», apremió Rueda.
