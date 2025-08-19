Incendios en Galicia, en directo | El incendio que barre Valdeorras ya es el más grande de la historia de Galicia: 18.000 hectáreas calcinadas

La devastadora ola de incendios que asola Galicia, cebándose con Ourense, ha continuado su avance este lunes con otras 7.000 hectáreas arrasadas. De ellas, 3.000 las ha devorado el fuego de Larouco-Seadur cuya extensión alcanza ya las 18.000 y continúa activo. Esta cifra lo convierte en el de mayor extensión en la historia de nuestra comunidad, superando al de Chandrexa de Queixa y Vilariño, con 17.500, una cifra que no ha medrado en las últimas 12 horas.

Las otras 4.000 ha pasto de las llamas durante esta noche se corresponden con los incendios que afectan al valle de Monterrei (otras 3.000), al Carballeda de Avia y Beade (500) y al de Maceda (500),. En total hay nueve focos aún por controlar en la provincia.

La superficie forestal arrasada este verano en la comunidad asciende hasta las 73.500 hectáreas, superando la aciaga ola incendiaria de 2017 pero todavía muy lejos de la de 2006, que calcinó casi 96.000.

En cuanto a los transportes, las comunicaciones ferroviarias con Madrid se mantienen suspendidas, al menos, hasta el martes, según ha informado Adif.

La Guardia Civil continúa recomendando no usar la autovía A-52 y la carretera nacional N-525 -que unen la comunidad gallega con Castilla y León-, debido a los continuos cortes de circulación, que también afectan a otras carreteras ourensanas.

Situación de los incendios forestales hasta las 21h de este lunes:

Activos: el fuego de Larouco-Seadur ha quemado otras 3.000 ha este lunes, hasta las 18.000; el fuego también ha avanzado otras 3.000 en Oímbra, hasta las 15.000 ha; y otras 500 ha en Carballeda de Avia y Beade (Vilar de Condes e As Regadas) hasta las 3.500, igual que en Maceda (Santiso y Castro de Escuadro se unieron con 3.500 ha). El resto se mantiene sin cambios: Chandrexa de Queixa y Vilariño (son un único incendio con alrededor de 17.500 ha afectadas), A Mezquita-A Esculqueira (10.000 ha), Vilardevós-Vilar de Cervos (900 ha), Vilardevós-Moialde (500 ha), Vilardevós-Fumaces y A Trepa (100 ha).

Estabilizados: en las últimas horas, el de San Cibrao das Viñas-Rante (60 ha). Continúan igual: Agolada-O Sexo (400 ha), Cervantes-Vilarello (150 ha), Montederramo-Paredes (120 ha), O Saviñao-Chave (60 ha) y Muxía-Nosa Señora da O (23 ha).

Controlados: A Fonsagrada-Monteseiro (150 ha)

Extinguidos: El iniciado anoche Monfero-Queixeiro, que afectó al parque das Fragas do Eume y quemó 1,5 ha; y el que se registró en Verín-Mourazos (8,97 ha).

El incendio de Sanabria, Zamora, avanza sin control y obliga a desalojar a 8.000 personas El avance sin control de la cabeza del incendio originado el pasado jueves en Porto por un rayo y la gran cantidad de humo generada por las llamas, obligó a evacuar a más de 8.000 personas, entre vecinos de varias localidades y turistas que habían elegido el Parque Natural del Lago de Sanabria como destino para disfrutar de sus vacaciones. Lee aquí la información completa.

Cuatro bomberos sufren quemaduras en los incendios en Galicia este lunes, uno grave Cuatro bomberos han resultado heridos con quemaduras en el operativo de la tarde de este lunes y han sido trasladados a diversos centros médicos, uno de ellos, con quemaduras graves de primer y segundo grado. Según informan desde la Central de Emergencias, el operario que sufrió quemaduras graves tuvo que ser evacuado al Hospital de A Coruña, el centro con la mayor unidad de quemados de Galicia. Los otros tres operarios fueron atendidos en el Hospital de Verín con lesiones de carácter leve. Por otro lado, también se registró un accidente en Cualedro, en el que se vieron implicados efectivos participantes en las labores de extinción debido a que el vehículo en el que se desplazaban chocó contra una casa en Santa Baia de Montes. Pese al accidente, ninguno de ellos necesitó asistencia médica aunque sí la requirieron los habitantes de la casa, que fueron atendidos por sendos ataques de ansiedad. En todo caso, la situación de la tarde del lunes permanece similar a la registrada durante la mañana ya que no se registraron evacuaciones ni confinamientos aunque sí se produjeron cortes de tráfico en vías secundarias como la OU-533 en A Gudiña, abierta poco después, o en la OU-114 y la OU-113, ambas en Castrelo do Val, aunque esta última se reabrió al tráfico hacia las 20 horas. También fue interrumpida de forma temporal la circulación en la N-525 entre los puntos 177 y 180, dentro del término municipal de Cualedro.

El incendio de Larouco supera al de Chandrexa: 18.000 hectáreas arrasadas El incendio iniciado en Larouco y que mantiene en jaque a buena parte de la comarca de Valdeorras se ha convertido en el más grande de esta ola y en el mayor desde que hay registros en Galicia. Suma 18.000 hectáreas calcinadas, 500 más que el de Chandrexa de Queixa. Este fuego no ha avanzado hoy y sigue en las 17.500 hectáreas. Según la última actualización de Medio Rural, a lo largo de esta jornada se han calcinado otras 7.000 hectáreas, elevando hasta más de 73.500 el total afectado desde el 1 de julio. Suman 3.000 hectáreas el citado foco de Larouco y otras tantas el que comenzó en Oímbra y barre el valle de Monterrei, que llega a las 15.000 ha. Añaden otras 500 los de Maceda, hasta las 3.500 hectáreas, y el de Carballeda de Avia, con idéntica cifra.

Un fuego iniciado en Zamora traspasa la frontera con Ourense y ya afecta a Pena Trevinca El fuego iniciado en Porto de Sanabria, en Zamora, ha traspasado la frontera con Ourense y ya afecta Pena Trevinca, que ocupa territorio de ambas provincias, según muestra el visor europeo Copernicus. Este espacio se suma a los ya al afectados por la ola de incendios que azota Galicia, como las montañas do Courel, el Bidueiral de Montederramo y el Parque Natural do Invernadeiro. La afectación a esta montaña del macizo Galaico-Leonés la ha advertido en sus redes sociales el guía en el Territorio de Trevinca Juanjo Lorenzo, que ha presenciado cómo el incendio ha avanzado hasta llegar al pico de mayor altitud de Galicia. Este fuego, según informa la Junta de Castilla y León, se inició en el municipio zamorano de Porto el pasado jueves. Tal y como indica Lorenzo, en la parte gallega, se ha encaminado hacia Pena Trevinca, la zona de A Lagoa da Serpe, Pena Negra, Pena Surbia, O Lombo de Rocín y el Teixadal de Casaio, el bosque más antiguo de Galicia. "Esto arde tanto porque no hay medios. Entendemos que es una zona de difícil acceso. Seguro que, en condiciones normales y con medios, se hubiera logrado apagar y no hubiera quedado nada", asegura Lorenzo, que indica que la situación se ha agravado por las escasas lluvias habidas desde junio. Para el también ingeniero de Montes el efecto del fuego que quema Pena Trevinca es una "herida honda e importante en nuestra cultura". Lo compara con, si en un hipotético caso, "por un terremoto o por lo que sea, se derrumbase la Catedral de Santiago". Además, advierte de que repercutirá en los negocios como el suyo que viven de promocionar "un destino de naturaleza, en una zona casi --entre comillas-- virgen". Mientras, en la parte zamorana, el incendio de Porto ha llevado este lunes a la Junta de Castilla y León a recomendar salir de los pueblos ubicados en el entorno del Lago de Sanabria, Juanjo Lorenzo estima que, en la zona gallega, la aldea más cercana --A Ponte, en el municipio de Vilar de Santos-- se encuentra a alrededor de 10 kilómetros.

Convocan concentraciones el jueves bajo el lema 'A política forestal do PP queima os nosos montes' La Plataforma Por un Monte Galego Con Futuro ha convocado concentraciones el jueves, 21 de agosto, en ciudades y pueblos de toda Galicia bajo el lema 'A política forestal do PP queima os nosos montes e as nosas casas' ante los incendios que calcinan en la Comunidad gallega más de 62.000 hectáreas, especialmente en Ourense. La entidad pide movilizarse "por un monte gallego con futuro" a partir de las 20.00 horas. Hasta el momento hay confirmadas casi una veintena de localidades que acogerán estas concentraciones. En Ourense, la provincia más afectada, ya hay convocada una concentración en la capital de provincia, en la Praza Maior, y en Allariz, en el Campo da Barreira. También se llama a movilizarse en el resto de ciudades gallegas: Santiago de Compostela (Praza Roxa), A Coruña (Obelisco), Ferrol (Edificio Xunta), Pontevedra (Praza da Peregrina), Lugo (Edificio Xunta), Vigo (Farola de Urzáiz). Municipios como Vilagarcía de Arouza (Ayuntamiento), Betanzos (Praza da Constitución), Cangas (Ayuntamiento), Carballo (Ayuntamiento), Noia (Ayuntamiento), Ribadeo (Ayuntamiento), Ribeira (Ayuntamiento), Viveiro (Praza Maior) y O Porriño (Multiusos de Torneiros) también se han sumado a una lista que continúa en aumento.

Alberto Leyenda La bajada de las temperaturas da un respiro La bajada de las temperaturas está ayudando a contener la ola incendiaria que azota a Galicia, ha explicado la conselleira de Medio Rural, María José Gómez. En unas declaraciones a la Cadena Ser la conselleira ha sido muy prudente y ha comentado que la situación es «un chisquiño mellor» que ayer. Sin embargo, los fuegos de Larouco y de O Ribeiro siguen descontrolados. María José Gómez ha señalado que desde el 1 de agosto Galicia ha registrado un total de 492 incendios, una media de casi 30 al día.

Rueda, durante su intervención de esta mañana / EFE La Xunta habilitará ayudas para los afectados por el fuego en una semana Con los servicios de extinción empleándose aún a fondo con el objetivo de sofocar los devastadores fuegos que asolan la provincia de Ourense, el Ejecutivo gallego ha iniciado ya los trabajos para habilitar una línea de ayudas que permita a los vecinos, propietarios de fincas forestales, ganaderos y demás afectados por la ola incendiaria hacer frente a las pérdidas ocasionadas por las llamas. Así lo anunció esta mañana Alfonso Rueda, que también entró a valorar la polémica por un mensajes en redes sociales del PPdeG. Lee aquí la noticia completa.

La ayuda internacional que llegará a Galicia La directora general de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones, ha destacado este lunes que España está recibiendo actualmente el «mayor contingente de ayuda internacional de la historia de nuestro país» para sofocar los «terribles incendios» que asolan varias comunidades autónomas. Francia ha enviado 2 aviones Canadair y un centenar de bomberos forestales; Italia, dos aeronaves Canadair con capacidad de hasta 550 litros que desde el miércoles operan en la base de Matacán (Salamanca); Países Bajos, dos helicópteros Chinook con capacidad para 7.000 litros para operar desde la base de Virgen del Camino, en León. También Eslovaquia enviará mañana un helicóptero BlackHawk con capacidad 3.400 litros operará en el área de La Jarilla (Cáceres); la República Checa enviará mañana otro medio aéreo a la base de Matacán para incorporarse en la zona de incendios entre Castilla y León y Galicia. Alemania ha suministrado un equipo de 66 bomberos con 21 vehículos para acudir al incendios de Jarilla (Cáceres) y Finlandia, que proporcionará 30 bomberos que irán a Galicia.