Incendios en Galicia, en directo | El incendio que barre Valdeorras ya es el más grande de la historia de Galicia: 18.000 hectáreas calcinadas

Alfonso Rueda descarta solicitar el el nivel 3 de emergencia: «Si supusiera más aportación de medios y fuese necesario para que se aportaran esos medios, no tendría ninguna duda, pero no es necesario»

La superficie forestal devorada este verano en la comunidad asciende hasta las 73.500 hectáreas, superando la aciaga ola incendiaria de 2017 pero todavía muy lejos de la de 2006, que calcinó casi 96.000

Nueve incendios continúan activos en la provincia de Ourense, totalmente asolada por el fuego y aún en situación 2 de emergencia con medidas activas de protección a la ciudadanía

El AVE Galicia-Madrid continuará suspendido, al menos, hasta el martes

Situación de los incendios activos en Galicia el lunes 18 de agosto

Situación de los incendios activos en Galicia el lunes 18 de agosto

Aldea de Cerngo, en Vilamartín de Valdeorras / Brais Lorenzo (EFE)

La devastadora ola de incendios que asola Galicia, cebándose con Ourense, ha continuado su avance este lunes con otras 7.000 hectáreas arrasadas. De ellas, 3.000 las ha devorado el fuego de Larouco-Seadur cuya extensión alcanza ya las 18.000 y continúa activo. Esta cifra lo convierte en el de mayor extensión en la historia de nuestra comunidad, superando al de Chandrexa de Queixa y Vilariño, con 17.500, una cifra que no ha medrado en las últimas 12 horas.

Las otras 4.000 ha pasto de las llamas durante esta noche se corresponden con los incendios que afectan al valle de Monterrei (otras 3.000), al Carballeda de Avia y Beade (500) y al de Maceda (500),. En total hay nueve focos aún por controlar en la provincia.

La superficie forestal arrasada este verano en la comunidad asciende hasta las 73.500 hectáreas, superando la aciaga ola incendiaria de 2017 pero todavía muy lejos de la de 2006, que calcinó casi 96.000.

En cuanto a los transportes, las comunicaciones ferroviarias con Madrid se mantienen suspendidas, al menos, hasta el martes, según ha informado Adif.

La Guardia Civil continúa recomendando no usar la autovía A-52 y la carretera nacional N-525 -que unen la comunidad gallega con Castilla y León-, debido a los continuos cortes de circulación, que también afectan a otras carreteras ourensanas.

Puedes consultar aquí en directo los cortes de carreteras en Galicia.

Situación de los incendios forestales hasta las 21h de este lunes:

Activos: el fuego de Larouco-Seadur ha quemado otras 3.000 ha este lunes, hasta las 18.000; el fuego también ha avanzado otras 3.000 en Oímbra, hasta las 15.000 ha; y otras 500 ha en Carballeda de Avia y Beade (Vilar de Condes e As Regadas) hasta las 3.500, igual que en Maceda (Santiso y Castro de Escuadro se unieron con 3.500 ha). El resto se mantiene sin cambios: Chandrexa de Queixa y Vilariño (son un único incendio con alrededor de 17.500 ha afectadas)A Mezquita-A Esculqueira (10.000 ha), Vilardevós-Vilar de Cervos (900 ha), Vilardevós-Moialde (500 ha), Vilardevós-Fumaces y A Trepa (100 ha).

Estabilizados: en las últimas horas, el de San Cibrao das Viñas-Rante (60 ha). Continúan igual: Agolada-O Sexo (400 ha), Cervantes-Vilarello (150 ha), Montederramo-Paredes (120 ha), O Saviñao-Chave (60 ha) y Muxía-Nosa Señora da O (23 ha).

Controlados: A Fonsagrada-Monteseiro (150 ha)

Extinguidos: El iniciado anoche Monfero-Queixeiro, que afectó al parque das Fragas do Eume y quemó 1,5 ha; y el que se registró en Verín-Mourazos (8,97 ha).

Sigue al minuto debajo de estas líneas la situación de los incendios en Galicia.

