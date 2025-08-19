El Gobierno suma 200 militares al dispositivo antiincendios
REDACCIÓN
El Gobierno central anunció ayer su decisión de reforzar el dispositivo antiincendios de la comunidad con otros 200 militares, respondiendo así «de inmediato» a la petición formulada por la Xunta de Galicia, que pidió más efectivos para hacer frente al fuego, tal y como informó el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco.
Estos dos centenares de militares se suman a los medios de la Unidad Militar de Emergencias (UME), el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), Protección Civil y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Además, también llegó más maquinaria pesada, con profesionales y grupos electrógenos para reforzar las labores que se llevan a cabo sobre el terreno.
Estos recursos permitirán abrir accesos en las zonas más afectadas, facilitar el trabajo de los equipos de extinción y garantizar el suministro eléctrico en los núcleos que lo necesiten.
