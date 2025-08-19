El Gobierno suma 200 militares al dispositivo antiincendios

El Gobierno central anunció ayer su decisión de reforzar el dispositivo antiincendios de la comunidad con otros 200 militares, respondiendo así «de inmediato» a la petición formulada por la Xunta de Galicia, que pidió más efectivos para hacer frente al fuego, tal y como informó el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco.

Estos dos centenares de militares se suman a los medios de la Unidad Militar de Emergencias (UME), el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), Protección Civil y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Además, también llegó más maquinaria pesada, con profesionales y grupos electrógenos para reforzar las labores que se llevan a cabo sobre el terreno.

Estos recursos permitirán abrir accesos en las zonas más afectadas, facilitar el trabajo de los equipos de extinción y garantizar el suministro eléctrico en los núcleos que lo necesiten.