La Xunta habilitará ayudas para los afectados por el fuego en una semana

Con los servicios de extinción empleándose aún a fondo con el objetivo de sofocar los devastadores fuegos que asolan la provincia de Ourense, el Ejecutivo gallego ha iniciado ya los trabajos para habilitar una línea de ayudas que permita a los vecinos, propietarios de fincas forestales, ganaderos y demás afectados por la ola incendiaria hacer frente a las pérdidas ocasionadas por las llamas.

Así lo anunció este lunes el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en una rueda de prensa posterior a la reunión en la que la Administración autonómica puso en marcha «todo el proceso administrativo» para arbitrar cuanto antes estas ayudas que, según anunció el mandatario autonómico, serán aprobadas la próxima semana en un Consello extraordinario de la Xunta que se celebrará en Ourense.

La cuantía económica que destinará la Xunta a estas ayudas es todavía un incógnita, ya que como señaló Rueda, aún a día de hoy «por desgracia, aún están ardiendo muchas hectáreas en Galicia». Así las cosas, en cuanto los incendios estén controlados será la Axencia Galega de Emerxencia (Axega) quien realice la cuantificación de daños para que las diferentes consellerías puedan proceder a hacer sus convocatorias y aprobarlas en la reunión del Ejecutivo la semana que viene.

El jefe del Gobierno gallego se comprometió a una tramitación «ágil y con poca burocracia» instó al resto de administraciones —Gobierno central, diputaciones y concellos— a involucrarse en la recuperación de los daños con la misma celeridad que se «autoimpone» la Xunta.

Medios «insuficientes»

En otro orden de cosas, tras agradecer la llegada de más efectivos militares y tres bulldozer a Ourense. Rueda recalcó que «no son suficientes» y demandó la incorporación inmediata del personal y los medios «comprometidos» por el presidente Sánchez en su visita el pasado domingo. Principalmente maquinaria pesada que permita el trabajo en los contrafuegos, operadores, motobombas de extinción y medios aéreos. «Necesitamos su incorporación inmediata, sin más dilaciones. Esto no es una petición para dentro de tres o cuatro días, la situación se está produciendo ahora. Los medios no pueden seguir llegando a cuentagotas, deberían estar aquí ya», exigió.

En este sentido, cuestionado sobre si la Xunta se planteaba elevar la emergencia al nivel 3, lo que implicaría que el Ejecutivo central tomase el mando, Rueda negó tajantemente. «El propio Gobierno ha reconocido que no supondría la llegada de más medios», apuntó Rueda antes de deslizar que, en caso contrario, esa solicitud ya se hubiese materializado. «Galicia tiene el mejor servicio de extinción de España. Así es reconocido. Lo único que necesitan son más medios. Si alguien se los está reservando esperando algún tipo de petición no tendría perdón», apostilló el mandatario gallego.

En el contexto de polarización actual, el PPdeG publicó el pasado domingo un post a redes sociales con una foto de la comparecencia de Rueda junto a Pedro Sánchez en el centro de coordinación operativa de Ourense en el que se podía leer: «Una imagen. Dos presidentes: Uno al mando, otro solo ocupa el cargo». Un post que, posteriormente, fue borrado.

El presidente de la Xunta, que aseguró no haberlo visto antes de ser eliminado, apuntó que vio correcta la rectificación ya que no es momento de «provocaciones» entre administraciones. «Yo no quiero que la gente de mi partido caiga en eso y quiero, que si cae, lo rectifique», sentenció Rueda.

Pontón, durante su visita a A Mezquita / EFE