Incendios en Galicia, en directo | Galicia supera ya la terrible ola incendiaria de 2017: el fuego ha devorado 63.000 hectáreas

Los incendios de este verano rozan las 63.000 hectáreas afectadas: han superado ya los registros de la terrible campaña de 2017. Más de una decena de frentes permanecen descontrolados y la provincia de Ourense se enfrenta a seis monstruos de fuego que superan el millar de hectáreas

Un vecino trabaja en labores de extinción del incendio forestal de Cualedro (Ourense) este domingo. / Brais Lorenzo / EFE

La voracidad de los incendios -una decena de ellos, activos- que consumen Galicia es histórica. Por el momento, han arrasado cerca de 63.000 ha, según el recuento más reciente de Medio Rural, cifras que han desbordado a los servicios de extinción. Para entender la dimensión de su calado: los tres mayores fuegos de la actualidad son los tres mayores de toda la historia de Galicia. A saber, el de Chandrexa de Queixa y Vilariño, que se unieron dando lugar a uno único con alrededor de 17.500 ha afectadas; el de Oímbra y Xinzo de Limia, que también se juntaron con 12.000 ha arrasadas; y el de Larouco-Seadur (12.000 ha), que es el que más preocupa actualmente a la Xunta tras avanzar con «agresividad»: tras atravesar el Sil, avanza hacia la sierra de O Courel y podría juntarse con un foco en León en las próximas horas.

En cuanto a los transportes, las comunicaciones ferroviarias con Madrid se mantienen suspendidas, al menos, hasta el mediodía del este lunes, según ha informado Adif. La Guardia Civil continúa recomendando no usar la autovía A-52 y la carretera nacional N-525 -que unen la comunidad gallega con Castilla y León-, debido a los continuos cortes de circulación, que también afectan a otras carreteras ourensanas.

Puedes consultar aquí en directo los cortes de carreteras en Galicia.

Situación de los incendios forestales hasta las 21.00 h aproximadamente:

Activos: Chandrexa de Queixa y Vilariño (son un único incendio con alrededor de 17.500 ha afectadas), Maceda (Santiso y Castro de Escuadro se unieron con 3.000 ha), Oímbra y Xinzo de Limia (A Granxa e Gudín se unieron con 12.000 ha), A Mezquita-A Esculqueira (10.000 ha), Vilardevós-Vilar de Cervos (900 ha), Vilardevós-Moialde (500 ha), Vilardevós-Fumaces y A Trepa (100 ha), Larouco-Seadur (12.000 ha), Carballeda de Avia y Beade (Vilar de Condes e As Regadas se juntaron con 2.500 ha) y San Cibrao das Viñas-Rante (60 ha).

Estabilizados: Agolada-O Sexo (400 ha), Cervantes-Vilarello (150 ha), O Saviñao-Chave (60 ha) Muxía-Nosa Señora da O (23 ha) e Montederramo-Paredes (120 ha)

Controlados: Toques-San Martiño de Oleiros (300 ha), A Fonsagrada-Monteseiro (150 ha) y Verín-Mourazos (9 ha).

Extinguidos: Dozón-O Castro (300 ha) y A Estrada-Souto (28,23 ha).

Sigue al minuto debajo de estas líneas la situación de los incendios en Galicia.

