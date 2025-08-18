Incendios en Galicia, en directo | Galicia supera ya la terrible ola incendiaria de 2017: el fuego ha devorado 63.000 hectáreas

La voracidad de los incendios -una decena de ellos, activos- que consumen Galicia es histórica. Por el momento, han arrasado cerca de 63.000 ha, según el recuento más reciente de Medio Rural, cifras que han desbordado a los servicios de extinción. Para entender la dimensión de su calado: los tres mayores fuegos de la actualidad son los tres mayores de toda la historia de Galicia. A saber, el de Chandrexa de Queixa y Vilariño, que se unieron dando lugar a uno único con alrededor de 17.500 ha afectadas; el de Oímbra y Xinzo de Limia, que también se juntaron con 12.000 ha arrasadas; y el de Larouco-Seadur (12.000 ha), que es el que más preocupa actualmente a la Xunta tras avanzar con «agresividad»: tras atravesar el Sil, avanza hacia la sierra de O Courel y podría juntarse con un foco en León en las próximas horas.

En cuanto a los transportes, las comunicaciones ferroviarias con Madrid se mantienen suspendidas, al menos, hasta el mediodía del este lunes, según ha informado Adif. La Guardia Civil continúa recomendando no usar la autovía A-52 y la carretera nacional N-525 -que unen la comunidad gallega con Castilla y León-, debido a los continuos cortes de circulación, que también afectan a otras carreteras ourensanas.

Puedes consultar aquí en directo los cortes de carreteras en Galicia.

Situación de los incendios forestales hasta las 21.00 h aproximadamente:

Activos: Chandrexa de Queixa y Vilariño (son un único incendio con alrededor de 17.500 ha afectadas), Maceda (Santiso y Castro de Escuadro se unieron con 3.000 ha), Oímbra y Xinzo de Limia (A Granxa e Gudín se unieron con 12.000 ha), A Mezquita-A Esculqueira (10.000 ha), Vilardevós-Vilar de Cervos (900 ha), Vilardevós-Moialde (500 ha), Vilardevós-Fumaces y A Trepa (100 ha), Larouco-Seadur (12.000 ha), Carballeda de Avia y Beade (Vilar de Condes e As Regadas se juntaron con 2.500 ha) y San Cibrao das Viñas-Rante (60 ha).

Estabilizados: Agolada-O Sexo (400 ha), Cervantes-Vilarello (150 ha), O Saviñao-Chave (60 ha) Muxía-Nosa Señora da O (23 ha) e Montederramo-Paredes (120 ha)

Controlados: Toques-San Martiño de Oleiros (300 ha), A Fonsagrada-Monteseiro (150 ha) y Verín-Mourazos (9 ha).

Extinguidos: Dozón-O Castro (300 ha) y A Estrada-Souto (28,23 ha).

Sigue al minuto debajo de estas líneas la situación de los incendios en Galicia.

Javier Fraiz Antonio Da Silva, ganadero de Trasmiras, muestra los estragos del fuego en su granja. | Iñaki Osorio Antonio Da Silva, ganadero de Trasmiras: «Venían pavesas por el aire desde varios kilómetros y prendían en la hierba seca» Antonio Da Silva, un ganadero de 57 años, de origen portugués, lleva dos décadas asentado en el municipio ourensano de Trasmiras. Este domingo acusaba el gran desgaste mental por la tensión a la que el fuego somete a los damnificados, cuando el miedo avanza con la misma celeridad que el incendio. «No hay palabras para contar esto. Jamás en mi vida vi una situación así», rememora, impactado. «En dos minutos teníamos aquí el fuego, vino con una velocidad impresionante», relata sobre la expansión de un incendio con un punto de inicio registrado el viernes por la tarde en Gudín, Xinzo de Limia, y que se propagó también a Trasmiras, poniendo pueblos en peligro y causando estragos como los que Antonio tiene en su granja, en Vilar de Lebres, con 500 cerdos para cría. Este incendio se fundió con el de Oímbra y del resto del valle de Monterrei. En total, 12.000 hectáreas. La noticia completa, aquí.

Paula Pérez Las llamas cerca de las casas en Vilela, en Cualedro / Rosa Veiga - Europa Press Los incendios se desbocan en Ourense: ya el 8% de toda la provincia ya es tierra quemada La superficie quemada en Galicia sigue creciendo. Desde el inicio del verano son ya casi 63.000 las hectáreas afectadas en Galicia y el grueso se concentra en la provincia de Ourense, donde el 8 por ciento de su superficie ha sido ya pasto de las llamas. Hasta ocho grandes incendios sufre Ourense. Desde julio las llamas han dejado un manto negro de ceniza y destrucción que se extiende por casi 600 kilómetros cuadrados de esta provincia y que continúa propagándose sin dar un respiro. La información completa, aquí.

EFE Los registradores de la propiedad facilitarán notas simples gratis a afectados incendios Los registradores de la propiedad facilitarán notas simples gratuitas a los afectados por la ola de incendios que asolan Galicia, Castilla y León y Extremadura para que puedan acreditar la titularidad vigente de sus inmuebles, a los efectos de la solicitud de ayudas y subvenciones. En una nota de prensa remitida esta noche a EFE, el Colegio de Registradores de la Propiedad de España comunica que pone el Portal Registral de Emergencias (PRE) a disposición de las Administraciones para ayudar en la reorganización y reconstrucción de las propiedades de las zonas dañadas por el fuego. Los registradores destacan en la nota "la importancia de ubicar las fincas afectadas por los incendios y han puesto el PRE a disposición de la ciudadanía, de modo que esta pueda utilizar las herramientas del Colegio en aras de poder acudir al consorcio de seguros y gestionar las correspondientes indemnizaciones". "Del mismo modo -agrega la nota-, el Colegio de Registradores ha destacado que pone el PRE a disposición de las autoridades, instituciones y Administraciones competentes para ayudar en la reorganización y reconstrucción de las propiedades de las zonas dañadas". El Colegio de Registradores recuerda que el PRE "nació en el marco de la erupción del volcán de La Palma (Islas Canarias), donde, a través del cruce de datos de Registros con información del sistema Copernicus de la Unión Europea, fue capaz de ofrecer estadísticas del número total de parcelas, fincas, edificios o construcciones dañadas, lo que permitió comprobar el impacto global de la catástrofe y facilitar acceso a datos de fincas registrales afectadas, algo clave para gestionar indemnizaciones". "Ante el riesgo que supone establecerse en los alrededores de la emergencia, han incidido, el afectado podrá recurrir a la aplicación para verificar el alcance geográfico que ha tenido la catástrofe y comprobar si realmente ha perjudicado su propiedad o se encuentra en el área del perímetro afectado", explica la nota.

Edgar Melchor Los tres mayores fuegos que arrasan Galicia ya son los más voraces de toda la historia La voracidad de los incendios -una decena de ellos, activos- que consumen Galicia es histórica. Por el momento, han arrasado cerca de 63.000 ha, según el recuento más reciente de Medio Rural, cifras que han desbordado a los servicios de extinción. Para entender la dimensión de su calado: los tres mayores fuegos de la actualidad son los tres mayores de toda la historia de Galicia. A saber, el de Chandrexa de Queixa y Vilariño, que se unieron dando lugar a uno único con alrededor de 17.500 ha afectadas; el de Oímbra y Xinzo de Limia, que también se juntaron con 12.000 ha arrasadas; y el de Larouco-Seadur (12.000 ha), que es el que más preocupa actualmente a la Xunta tras avanzar con «agresividad»: tras atravesar el Sil hacia, avanza hacia la sierra de O Courel y podría juntarse con un foco en León en las próximas horas. Incendios y hectáreas arrasadas según la última actualización de Medio Rural: Activos: Chandrexa de Queixa y Vilariño (son un único incendio con alrededor de 17.500 ha afectadas), Maceda (Santiso y Castro de Escuadro se unieron con 3.000 ha), Oímbra y Xinzo de Limia (A Granxa e Gudín se unieron con 12.000 ha), A Mezquita-A Esculqueira (10.000 ha), Vilardevós-Vilar de Cervos (900 ha), Vilardevós-Moialde (500 ha), Vilardevós-Fumaces y A Trepa (100 ha), Larouco-Seadur (12.000 ha), Carballeda de Avia y Beade (Vilar de Condes e As Regadas se juntaron con 2.500 ha) y San Cibrao das Viñas-Rante (60 ha). Estabilizados: Agolada-O Sexo (400 ha), Cervantes-Vilarello (150 ha), O Saviñao-Chave (60 ha) Muxía-Nosa Señora da O (23 ha) e Montederramo-Paredes (120 ha) Controlados: Toques-San Martiño de Oleiros (300 ha), A Fonsagrada-Monteseiro (150 ha) y Verín-Mourazos (9 ha). Extinguidos: Dozón-O Castro (300 ha) y A Estrada-Souto (28,23 ha).

EFE La línea de alta velocidad Madrid-Galicia estará suspendida mañana al menos hasta mediodía La circulación ferroviaria entre Madrid y Galicia por alta velocidad seguirá interrumpida durante este lunes, día 18, al menos hasta mediodía dada la situación de los incendios en la provincia de Ourense, según informa Adif en la red social X. En Orense existen numerosos incendios activos y las altas temperaturas y las rachas de viento impiden operar el servicio ferroviario con seguridad, explica el ente gestor de infraestructuras ferroviarias. A esta hora permanecen también cortados debido a los incendios los tramos de la red convencional ferroviaria Zamora-A Coruña y Palencia-A Coruña entre Ponferrada y Monforte.

EFE Adif suspende la circulación entre Vilagarcía de Arousa y A Escravitude por un incendio Adif ha suspendido la circulación entre Vilagarcía de Arousa (Pontevedra) y A Escravitude (A Coruña) por un incendio próximo a la vía, que se ha decretado entre Catoira y Pontecesures. En un comunicado, Adif informa que ha tomado esta decisión a petición de los servicios de emergencias y que los trenes afectados se encaminarán por otras vías para completar el recorrido. La circulación ferroviaria permanece cortada entre Galicia y Madrid por cuarto día consecutivo como consecuencia de los incendios que afectan a la provincia de Orense. Renfe habilitó ayer dos servicios especiales de trenes en cada sentido entre la capital de España y Zamora, dentro de esta línea de Alta Velocidad. También se encuentra suspendida la circulación entre A Rúa, Petín y Vilamartín por incendio próximo a la vía. En este último caso, según explica Adif, se ha establecido un plan alternativo de transporte por carretera para trenes de Larga y Media Distancia entre Monforte y Ponferrada (línea de red convencional León-Monforte de Lemos).

E. P. El fuego iniciado en Larouco pone en situación "muy crítica" a Quiroga (Lugo) y llega a O Courel El municipio lucense de Quiroga vive este domingo una situación "muy crítica" después de que, el pasado viernes, el incendio que llegó desde Larouco (Ourense) atravesó el Sil y avanza rápidamente hacia la sierra de O Courel. "Después de una noche muy mala, la situación se complicó todavía más esta tarde debido a que las condiciones climatológicas no ayudaron y los efectivos que están llegando no son suficientes para hacer frente a un fuego feroz que avanza sin control", ha señalado el Ayuntamiento en un comunicado. Ante esta situación piden a los vecinos que "no ocupen" las pistas forestales ni los accesos a los núcleos de población para "no entorpecer las labores de extinción de los medios". El Ayuntamiento indica que si algún vecino quiere abandonar sus domicilios de forma voluntaria están a su disposición las instalaciones del albergue y del pabellón municipal. Durante la noche, explicó el Ayuntamiento, una "gran lengua de fuego" avanzó desde la zona de Cereixido y Vilarmiel hasta llegar al río Soldón donde puso en peligro el núcelo de Vilar de Mondelo. Allí, los bomberos tuvieron que realizar un cortafuegos para que las llamas no afectasen al pueblo. La noche también fue complicada para los pueblos de Vilanuíde, Centeais y Enciñeira. Con todo, el lugar de Ferreira, en la parroquia de Montefurado, fue devorado por el fuego. Este núcleo se encontraba deshabitado.

E. P. Reabierta la A-52 en Melón sentido Benavente, pero continúa cortada en dirección Vigo La autovía A-52 reabrió al tráfico en Melón en sentido Benavente, pero continúa cortada en dirección Vigo a causa de los incendios forestales que asolan la provincia de Ourense. Según ha detallado el 112 Galicia, la autovía queda reabierta en el kilómetro 262 en el municipio ourensano de Melón, en sentido Benavente. El corte, según informaron fuentes de la Guardia Civil, se produjo a las 15.25 horas en el kilómetro 252, sentido Vigo, y en el kilómetro 262 sentido Benavente.

Javier Fraiz La aldea de San Vicente, arrasada por el fuego. / Magdalena Nogueira San Vicente, otra aldea arrasada: «Llamé 4 veces al 112 y no llegó ninguna ayuda» «Ahí abajo estaba la casa de mi abuela paterna. Ahora mismo no queda absolutamente nada, ni tampoco de muchas otras casas. Todo un pueblo destruido», relata Magdalena Nogueira en un vídeo que refleja los graves destrozos que el incendio ha causado en San Vicente de Leira, una aldea de Vilamartín de Valdeorras devastada por el gigantesco incendio que arrasa la comarca, tras avanzar con alta intensidad, con un comportamiento «convectivo», según la Xunta, que puede unir en uno los frentes de Valdeorras y León. Lee aquí toda la información.