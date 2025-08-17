Fallece Jaime, uno de los hijos de Carmen Avendaño
«Sempre serás un exemplo de superación e loita para nós», trasladan desde la asociación Érguete
Jaime Cagiao Avendaño, uno de los cinco hijos de Carmen Avendaño, falleció hoy a los 57 años tras una enfermedad. «Como para túa nai, irmáns e teu fillo, sempre serás un exemplo de superación e loita para nós», escribió esta tarde la asociación Érguete en sus redes sociales, en señal de pesar y duelo por el fallecimiento de este hombre, que estaba viudo y tenía un hijo y que será incinerado este lunes, a las 20.00 horas, en el crematorio del tanatorio de Emorvisa, en Pereiró.
Carmen Avendaño, fundadora y presidenta de Érguete, pierde a un segundo hijo tras la muerte de Abel a causa de una neumonía en 2021. Precisamente, Jaime y Abel fueron los dos hijos de Carmen que se engancharon a la heroína en la década de los ochenta, cuando las drogas hicieron estragos entre la juventud gallega. Mujer y madre coraje, Carmen ayudó a desengancharse y a reinsertarse a cientos de jóvenes, incluidos sus hijos. Su lucha contra la droga y contra los narcotraficantes, abanderando a toda una generación de madres, es todo un ejemplo.
