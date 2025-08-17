Incendios en Galicia, en directo | Los incendios siguen carbonizando Galicia ante la impotencia de vecinos, alcaldes y servicios de extinción

La voracidad de los incendios -14 activos- que consumen Galicia este verano es histórica. Por el momento, han arrasado cerca de 49.000 ha, según el recuento más reciente de Medio Rural, cifras que han desbordado a los servicios de extinción. Con estos datos, la presente se ha convertido en la quinta peor ola de este siglo en la comunidad y está cerca de sobrepasar los registros de 2022, cuando el fuego consumió 51.600 ha.

En las últimas horas, ha continuado suspendida la línea de alta velocidad en tren Galicia-Madrid y la Guardia Civil ha vuelto a recomendar no usar la autovía A-52 y la carretera nacional N-525 -que unen la comunidad gallega con Castilla y León, castigada igualmente por las llamas- debido a los continuos cortes y el consiguiente riesgo de embotellamiento.

Puedes consultar aquí en directo los cortes de carreteras en Galicia.

El fuego de Chandrexa de Queixa, tras juntarse con el de Vilariño, es desde este viernes el más potente de la historia de Galicia -supera ya las 17.000 ha-, miles por encima del de O Courel de 2022, que quemó 11.100 ha. La dimensión de la presente ola incendiaria es tal que el segundo más voraz, el de Oímbra-A Granxa, va camino de convertirse en el segundo mayor desde que hay registros tras alcanzar este sábado las 11.000 ha quemadas.

Esta coyuntura ha provocado que ya este viernes comenzase el envío de alertas a los teléfonos móviles de las poblaciones afectadas debido, textualmente, a un «empeoramiento de las condiciones», y los avisos continuaron durante la jornada sabatina.

Vista de una construcción calcinada como consecuencia del incendio forestal en Carballeda de Avia (Ourense), este sábado / Brais Lorenzo / EFE

Situación de los incendios forestales hasta las 21.00 h aproximadamente:

Activos: Agolada-O Sexo (desactivada Situación 2 y 400 ha), Chandrexa de Queixa e Vilariño (son un único incendio con más de 17.000 ha afectadas), Maceda (Santiso y Castro de Escuadro se unieron con 3.000 ha), Oímbra-A Granxa (11.000), A Mezquita-A Esculqueira (9.000 ha), Vilardevós-Vilar de Cervos (800 ha), Vilardevós-Moialde (500), Vilardevós-Fumaces e a Trepa (100), Larouco-Seadur (4.000 ha), Xinzo de Limia-Gudín (150 ha), Carballeda de Avia-Vilar de Condes (1.000 ha), Beade-As Regadas (100 ha), Cervantes-Vilarello (50 ha) y O Saviñao-Chave (20 ha).

Estabilizados: Muxía-Nosa Señora da O (23 ha), Toques (300 ha), Montederramo-Paredes (120 ha) y Dozón-O Castro (400 ha).

Controlados: A Fonsagrada-Monteseiro (150 ha), Verín-Mourazos (9 ha) y A Estrada-Souto (20 ha).

Sigue al minuto debajo de estas líneas la situación de los incendios en Galicia.

CARBALLEDA DE AVIA (OURENSE), 16/08/2025.- Una vecina de Vilar de Condes colabora en las labores de extinción del incendio forestal en Carballeda de Avia (Ourense), este sábado. EFE/ Brais Lorenzo / Brais Lorenzo / EFE Pactar un escudo contra las llamas Editorial «Urge un gran pacto político que reconozca las competencias de cada cual [...] y que priorice actuaciones para adaptar no solo el monte al nuevo contexto climático, sino también el comportamiento de todos nosotros» Pincha aquí para leer el artículo completo

Borja Melchor | Manolo Rodríguez Ganado vacuno pastando en la Serra da Groba / Ricardo Grobas Montes que nunca (o casi nunca) arden A lo largo de Galicia hay ejemplos de gestión de las masas forestales llevadas a cabo por propietarios de fincas y comunidades de montes vecinales que, aunque no los eximen de una posible activación de un fuego, minimizan los riesgos y la voracidad de las llamas. Una ganadería regenerativa que es parte activa en la limpieza de la biomasa, la eliminación de especies pirófitas en favor de frondosas autóctonas y un aprovechamiento económico de los recursos forestales que agudiza la vigilancia en los montes; son algunas de las acciones que desde la Mariña lucense hasta el Val Miñor, pasando por los montes del Barbanza o de Betanzos, se están llevando a cabo de modo preventivo para combatir el fuego antes de que se produzca. Pincha aquí para descubrir todas esas iniciativas

Antía Suárez Mouriño en su jardín. | Bernabé/Ángel Abeledo | «Si no es por los vecinos la tragedia de O Sexo hubiese sido peor» El pueblo de O Sexo, en Agolada, hace balance después de la desactivación del nivel 2 de alerta por la proximidad de las llamas a sus casas. «Si no fuera porque entre los vecinos aún quedamos gente joven que le pudo hacer frente a las llamas, la tragedia de O Sexo podría haber sido incalculable». El incendio, que todavía continúa activo y ha quemado 400 hectáreas, sorprendió a los vecinos en cuestión de minutos. Los lugareños asumieron buena parte de las labores de extinción y con su sacrificio durante largas horas de lucha consiguieron salvar viviendas y explotaciones agrarias. Pincha aquí para leer la noticia completa

Paula Pérez CARBALLEDA DE AVIA (OURENSE), 16/08/2025.- Un vecino de Vilar de Condes colabora en las labores de extinción del incendio forestal en Carballeda de Avia (Ourense), este sábado. EFE/ Brais Lorenzo / Brais Lorenzo / EFE La UE avisa de «peligro extremo» en Ourense y estima ya en 40.000 la población afectada El programa Copernicus, que gestiona la UE, se ha hecho eco de la tragedia que asola Galicia y advierte que Ourense está en «peligro extremo o muy extremo». Según sus cálculos, la población afectada por la catástrofe ronda ya las 40.000 personas. Este programa, perteneciente a la UE, utiliza datos e imágenes satelitales para calcular la envergadura del impacto de los incendios forestales y ha puesto el foco sobre Ourense, especialmente sobre el Macizo central. Advierte que el riesgo seguirá siendo extremo «durante las próximas 48 horas». Pincha aquí para leer la noticia

E. M. Desactivado el nivel 2 de alerta en el incendio de Agolada

Javier Fraiz | Lucila González Una familia, desolada por el avance del incendio en Valdeorras, la noche del viernes al sábado. / Brais Lorenzo (EFE) La expansión descontrolada de fuegos gigantescos agrava la catástrofe en Ourense: «Es caótico, lo nunca visto» «La situación es totalmente caótica, lo nunca visto». El megaincendio de Oímbra, que comenzó el pasado martes supuestamente por culpa de una imprudencia de un tractorista —este domingo pasa a disposición judicial—, ha herido de gravedad a tres brigadistas, ha arrasado casas, vehículos, alpendres, fincas y más de 11.000 hectáreas, engullendo un territorio amplísimo en el valle de Monterrei, donde el fuego sigue devorando montañas y vaguadas y crece a niveles cada vez más inauditos. «Entra en el pinar de Laza transformándolo en un auténtico volcán. Es un incendio extremadamente peligroso», avisaban desde la BRIF al atardecer. Lee aquí toda la información.

E. P. El incendio de Larouco "se comportó de un modo explosivo": pasó el Sil hasta por 15 puntos y entró en Lugo El incendio registrado en Larouco (Ourense) "se comportó de un modo explosivo" y pasó el Sil hasta por 15 puntos, para acabar entrando en la provincia de Lugo, al cruzar a Quiroga. Con este ejemplo ha destacado la excepcionalidad de la ola de fuegos que asola a Galicia la conselleira de Medio Rural, María José Gómez, quien se ha reunido en la tarde de este sábado en Ourense con altos mandos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y con el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco. En sus declaraciones a los medios, en los que ha reiterado que los servicios de extinción se llevan enfrentando desde julio a jornadas con "entre 40 y 50" avisos de fuego, la conselleira ha explicado que "las condiciones meteorológicas no apuntan bien". "No apuntan bien", ha insistido, antes de recalcar que Galicia se enfrenta a unos incendios de una magnitud hasta ahora desconocida, "no solo por el incendio en sí, sino por las condiciones meteorológicas que propician que se activen más". "Así lo vimos ayer en el incendio de Larouco. Ese que, llegada la tarde, se comportó de un modo explosivo y pasó el Sil hasta por 15 puntos, cruzando en Quiroga y entrando en la provincia de Lugo", ha relatado. "Tormenta perfecta para el desastre" La conselleira ha indicado que se trata de incendios de sexta generación, como el que tres años atrás afectó a O Courel. Recordó que los técnicos apuntaban a que este tipos de fuegos se podría repetir "cada diez años". "Pero se repitió en tres y es preocupante. Son incendios muy cambiantes y muy difíciles de apagar. Se reactivan, parece que están controlados y vuelven a eclosionar con las altas temperaturas y la falta de precipitación", ha profundizado, para concluir que se fragua "la tormenta perfecta para el desastre".

E. P. Confinado un hogar residencial en Vilardevós con entre 20 y 30 residentes por precaución ante el incendio Un hogar residencial de Vilardevós (Ourense) con entre 20 y 30 residentes ha sido confinado por precaución ante los incendios en la localidad. Fuentes de la Consellería de Política Social han informado del confinamiento, así como de la evacuación de una gran dependiente del municipio de Carballeda de Avia a un centro de Ribadavia. La mujer, de 81 años, vivía en su casa. También permanecen desalojados de forma preventiva más de un centenar de ancianos de la residencia de A Rúa, que fueron trasladados a otro centro de Vilamartín de Valdeorras. Asimismo, han sido trasladados tres residentes de la de A Mezquita y 25 de la de Chandrexa de Queixa -personas en situación de gran dependencia, cuyo traslado requiere unas condiciones específicas-.

