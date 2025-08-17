En Directo

INCENDIOS FORESTALES

Incendios en Galicia, en directo | Los incendios siguen carbonizando Galicia ante la impotencia de vecinos, alcaldes y servicios de extinción

La comunidad se encuentra inmersa este verano en la quinta peor ola de incendios de este siglo. El infierno no deja de crecer en Ourense, con 12 fuegos activos de los 14 que hay ahora en la región y bajo el nivel 2 de alarma por la proximidad de las llamas a núcleos de población. La situación en las comarcas de Valdeorras y O Ribeiro ha empeorado en las últimas horas.

Tres vecinos de Cualedro contemplan impotentes el avance de las llamas

R. V.

Alberto Leyenda

Patricia Pedrido

Edgar Melchor

Marta Clavero

Marcos Romero

La voracidad de los incendios -14 activos- que consumen Galicia este verano es histórica. Por el momento, han arrasado cerca de 49.000 ha, según el recuento más reciente de Medio Rural, cifras que han desbordado a los servicios de extinción. Con estos datos, la presente se ha convertido en la quinta peor ola de este siglo en la comunidad y está cerca de sobrepasar los registros de 2022, cuando el fuego consumió 51.600 ha.

En las últimas horas, ha continuado suspendida la línea de alta velocidad en tren Galicia-Madrid y la Guardia Civil ha vuelto a recomendar no usar la autovía A-52 y la carretera nacional N-525 -que unen la comunidad gallega con Castilla y León, castigada igualmente por las llamas- debido a los continuos cortes y el consiguiente riesgo de embotellamiento.

Puedes consultar aquí en directo los cortes de carreteras en Galicia.

El fuego de Chandrexa de Queixa, tras juntarse con el de Vilariño, es desde este viernes el más potente de la historia de Galicia -supera ya las 17.000 ha-, miles por encima del de O Courel de 2022, que quemó 11.100 ha. La dimensión de la presente ola incendiaria es tal que el segundo más voraz, el de Oímbra-A Granxa, va camino de convertirse en el segundo mayor desde que hay registros tras alcanzar este sábado las 11.000 ha quemadas.

Esta coyuntura ha provocado que ya este viernes comenzase el envío de alertas a los teléfonos móviles de las poblaciones afectadas debido, textualmente, a un «empeoramiento de las condiciones», y los avisos continuaron durante la jornada sabatina.

Situación de los incendios activos en Galicia el sábado 16 de agosto

Vista de una construcción calcinada como consecuencia del incendio forestal en Carballeda de Avia (Ourense), este sábado / Brais Lorenzo / EFE

Situación de los incendios forestales hasta las 21.00 h aproximadamente:

Activos: Agolada-O Sexo (desactivada Situación 2 y 400 ha), Chandrexa de Queixa e Vilariño (son un único incendio con más de 17.000 ha afectadas), Maceda (Santiso y Castro de Escuadro se unieron con 3.000 ha), Oímbra-A Granxa (11.000), A Mezquita-A Esculqueira (9.000 ha), Vilardevós-Vilar de Cervos (800 ha), Vilardevós-Moialde (500), Vilardevós-Fumaces e a Trepa (100), Larouco-Seadur (4.000 ha), Xinzo de Limia-Gudín (150 ha), Carballeda de Avia-Vilar de Condes (1.000 ha), Beade-As Regadas (100 ha), Cervantes-Vilarello (50 ha) y O Saviñao-Chave (20 ha).

Estabilizados: Muxía-Nosa Señora da O (23 ha), Toques (300 ha), Montederramo-Paredes (120 ha) y Dozón-O Castro (400 ha).

Controlados: A Fonsagrada-Monteseiro (150 ha), Verín-Mourazos (9 ha) y A Estrada-Souto (20 ha).

Sigue al minuto debajo de estas líneas la situación de los incendios en Galicia.

