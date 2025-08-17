El gasto en prevención de España está por debajo del promedio de la Unión Europea

La plaga de incendios que está viviendo buena parte de la Península durante los últimos días ha reabierto el debate de la planificación y la gestión de los recursos económicos en materia de prevención, con el Gobierno central solicitando ayuda a Bruselas para combatir el fuego. ¿Gasta lo suficiente España? ¿Qué hacen sus socios?

Según las últimas cifras disponibles proporcionadas por la oficina de estadísticas europea, Eurostat, los Veintisiete países de la Unión Europea dedicaron 37.800 millones de euros a servicios de protección contra incendios en 2022, último ejercicio para el que existen datos completos.

La cifra supone un incremento del 8% respecto a los datos del año anterior, pero no se nota una subida notable en función del gasto total de los estados, representando la prevención del fuego alrededor del 0,5% del total.

Según la estadística publicada, además, España se sitúa por debajo de la media europea, al destinar el 0,4% de su gasto público a prevenir catástrofes como las que estamos viviendo los últimos días. Está al mismo nivel que países como Italia, Bélgica, Hungría o Suecia, pero por debajo de otros como Francia, Noruega, Luxemburgo —todos ellos en un 0,5% del total— y todavía más lejos de estados como Alemania, Grecia, Estonia o República Checa, que fijan su gasto en el 0,6%. A la cabeza de la UE está Rumania, con un 0,7%.

Con estos niveles de gasto, España fue el país que en 2022 tuvo la mayor superficie forestal afectada por incendios, con 306.555 hectáreas, muy lejos de Rumanía (153.207 hectáreas) y Portugal (104.379 hectáreas).

El país luso, pese a las catástrofes vividas, tampoco destaca por su elevado gasto en prevención. Allí, además, la ola de incendios actual ha dejado su primera víctima mortal, un hombre de 40 años de Vila Franca do Deao.