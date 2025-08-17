El fuego asusta durante horas a Pazos de Borbén

Las llamas castigaron unas horas al concello de Pazos de Borbén, concretamente, en una zona muy próxima a la carretera que conecta Amoedo con Pazos. El incendio fue estabilizado sobre las 19.30 horas, según informó el alcalde, Luciano Otero. Añadió se encontraba cerca de núcleos poblacionales, pero no hubo que lamentar daños personales ni materiales. Acudieron brigadas de Medio Rural con medios tanto terrestres como aéreos, vecinos y comuneros para ayudar a apagar las llamas, que, según testigos, empezaron a verse antes de las 17.00 h. Otero, a falta de datos más concretos, indicó que no superó las 5 hectáreas. También se registró un incendio forestal en Amorín (Tomiño).

Acciones irresponsables

En San Miguel de Oia y A Madroa (Vigo), usuarios desprecintaron y usaron las barbacoas. En O Vao (Vigo), medios policiales y bomberos se dirigieron a un punto donde se estaba realizando una quema de rastrojos controlada —no permitidas en esta época— en una finca.