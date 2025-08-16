La Xunta baja la alerta por calor: sitúa Valdeorras y Montaña de Ourense en nivel naranja

La Xunta ha bajado el nivel de alerta por calor, de manera que ninguna zona de Galicia se encuentra ya bajo riesgo extremo y solo se sitúan Valdeorras y la Montaña de Ourense en el nivel naranja, además de la Montaña de Lugo en el nivel amarillo.

El Gobierno gallego ha actualizado este sábado los niveles de alerta establecidos en el Plan de actuaciones frente a los posibles efectos de las altas temperaturas sobre la salud, de manera que ya son solo cuarenta los municipios en alerta.

En alerta naranja, con riesgo medio, se sitúan los ayuntamientos ourensanos de O Barco de Valdeorras, Larouco, Petín, A Rúa, Rubiá, Vilamartín de Valdeorras, O Bolo, Carballeda de Valdeorras, Castro Caldelas, Chandrexa de Queixa, Esgos, A Gudiña, Maceda, Manzaneda, A Mezquita, Montederramo, Parada de Sil, A Pobra de Trives, San Xoán de Río, Riós, A Teixeira, A Veiga, Viana do Bolo, Vilariño de Conso y Xunqueira de Espadanedo.

En alerta amarilla, con riesgo bajo, se encuentran los municipios lucenses de Baleira, Baralla, Becerreá, Cervantes, Folgoso do Courel, A Fonsagrada, O Incio, Navia de Suarna, Negueira de Muñiz, As Nogais, Pedrafita do Cebreiro, Ribeira de Piquín, Samos y Triacastela.

En los ayuntamientos con alerta naranja sigue suspendida la actividad deportiva federada en exteriores hasta pasadas las 21 horas como medida de precaución ante el intenso calor.

Las actividades acuáticas están permitidas, con la recomendación de no realizarlas durante las horas centrales del día, es decir, de 12:00 a 17:00 horas.

En esta semana han llegado a estar señalados con diferentes alertas por calor cerca de 150 municipios de todas las provincias gallegas.

Ante estos episodios meteorológicos, desde la Xunta reiteran las habituales recomendaciones para protegerse de las altas temperaturas, como beber líquidos y mantenerse a la sombra, además de solicitar ayuda médica urgente a través del 061 en caso de agotamiento o golpe de calor.