Incendios en Galicia, en directo | El de Chandrexa y Vilariño es ya el mayor incendio de la historia de Galicia: más de 16.000 hectáreas arrasadas

Azuzados por vientos cambiantes y alimentados por las altas temperaturas de estas jornadas, los incendios se propagan por Galicia a ritmo de vértigo amenazando poblaciones, quemando algunas casas y poniendo en riesgo vidas humanas: además de los cuatro bomberos heridos, varias personas han necesitado atención sanitaria. A lo largo de este verano, ya se han calcinado más de 44.000 hectáreas, la quinta cifra más abultada de lo que llevamos de siglo, y el fuego de Chandrexa de Queixa, tras juntarse con el de Vilariño, ya es el más voraz de la historia de Galicia tras superar las 16.000 ha, miles por encima del de O Courel de 2022, que quemó 11.100 ha. Para más inri, este agosto es el peor de los últimos 18 años.

Este viernes, se han comenzado a enviar alertas a los teléfonos móviles de las poblaciones afectadas debido a un «empeoramiento de las condiciones». En materia de transporte, se han repetido los cortes en varias carreteras ourensanas y ha continuado la suspensión de la alta velocidad entre Galicia y Madrid.

El fuego rodeando Valdeorras este viernes. / Cedida

Por su parte, la Xunta, el director xeral de Defensa do Monte, Manuel Rodríguez, ha admitido que los servicios de emergencia «empiezan a desbaratarse» por la cantidad de focos y la virulencia de las llamas. Ha llegado a admitir, incluso, que Galicia atraviesa la "peor situación de la historia" con los incendios forestales.

Situación de los incendios forestales hasta las 20.30 h aproximadamente:

Activos: Agolada-O Sexo (Situación 2 y 300 ha), Toques (Situación 2 y 200 ha), Chandrexa de Queixa e Vilariño (que son ya un único incendio, con más de 16.000 ha afectadas), Maceda (Santiso e Castro de Escuadro, que también se unieron, con 2.500 ha), Oímbra-A Granxa (10.000), A Mezquita-A Esculqueira (9.000 ha), Vilardevós-Vilar de Cervos (700 ha), Vilardevós-Moialde (100), Vilardevós-Fumaces e a Trepa (50), Larouco-Seadur (1.500 ha) y Muxía-Nosa Señora da O (20 ha).

Estabilizados: Ourense-Seixalbo (100 ha), Montederramo-Paredes (120 ha) y Dozón-O Castro (400 ha).

Controlados: A Fonsagrada-Monteseiro (150 ha), Verín-Mourazos (9 ha) y A Estrada-Souto (20 ha).

E. M. Actualización del estado de las carreteras en Galicia: nuevos cortes en la A-52 y en la N-525

J. Fraiz | M. J. Álvarez Un hombre en Cualedro, sobrepasado por la situación. / Brais Lorenzo La peor catástrofe del fuego desola Ourense: «Es insufrible, jamás pasó algo así» Nunca se sufrió una situación por los incendios forestales como la que padece la provincia de Ourense estos días, sin que se adivine el final de una catástrofe que va agotando los calificativos. El último parte de la Xunta al cierre de la edición impresa, este viernes, eleva como mínimo a 40.000 hectáreas la superficie devastada por los grandes incendios activos y descontrolados, cordilleras de decenas de kilómetros que rodean numerosas localidades, que se ciernen como monstruos y amenazan con encontrarse a base de devorar territorio y todo lo que encuentran a su paso. Lee aquí toda la información.

E. P. Adif confirma que la circulación entre Madrid y Galicia seguirá suspendida durante la primera mitad del sábado Adif ha anunciado este viernes que la circulación ferroviaria de alta velocidad entre Madrid y Galicia seguirá suspendida, al menos, durante la primera mitad del sábado, como consecuencia de los incendios que están afectando a Ourense. "La evolución de los incendios en Ourense pone en riesgo la operativa ferroviaria, con fuego cercano a vías y túneles, según el @112 Galicia", ha informado Adif a través de un mensaje publicado en la red social X, recogido por Europa Press. Esta decisión se vuelve a adoptar después de varios días de cortes en esta línea llevados a cabo a petición de Bomberos y Protección Civil, y motivados por los incendios registrados en Ourense y Zamora. Renfe ha recordado a través de redes sociales que se permite el cambio o anulación sin gastos de billetes para los viajeros afectados por estos incendios.

Edgar Melchor El de Chandrexa y Vilariño es ya el mayor incendio de la historia de Galicia: más de 16.000 hectáreas arrasadas El último recuento de incendios y hectáreas calcinadas en Galicia deja una noticia desoladora: el fuego de Chandrexa de Queixa (tras unirse al de Vilariño de Conso) es ya el mayor de la historia en Galicia con más de 16.000 ha quemadas, considerablemente por encima del de O Courel en 2022, con 11.100 ha. Activos: Agolada-O Sexo (Situación 2 y 300 ha), Toques (Situación 2 y 200 ha), Chandrexa de Queixa e Vilariño (que son ya un único incendio, con más de 16.000 ha afectadas), Maceda (Santiso e Castro de Escuadro, que también se unieron, con 2.500 ha), Oímbra-A Granxa (10.000), A Mezquita-A Esculqueira (9.000 ha), Vilardevós-Vilar de Cervos (700 ha), Vilardevós-Moialde (100), Vilardevós-Fumaces e a Trepa (50), Larouco-Seadur (1.500 ha) y Muxía-Nosa Señora da O (20 ha). Estabilizados: Ourense-Seixalbo (100 ha), Montederramo-Paredes (120 ha) y Dozón-O Castro (400 ha). Controlados: A Fonsagrada-Monteseiro (150 ha), Verín-Mourazos (9 ha) y A Estrada-Souto (20 ha). Total hectáreas quemadas en esta ola: más de 40.000 ha

Total hectáreas calcinadas desde el 1 de julio: más de 44.000 ha

E. P. Óscar Puente avisa de que "todo apunta" a que mañana la línea Galicia-Madrid tampoco estará en servicio El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha avanzado este viernes que "todo apunta" a que mañana la línea ferroviaria entre Galicia y Madrid tampoco estará en servicio, debido a las consecuencias provocadas por los incendios que afectan a Ourense y Zamora. "La proximidad de los incendios a las vías y túneles impiden que protección civil autorice la operativa prevista", ha señalado el titular de Transportes en un mensaje publicado en la red social X, recogido por Europa Press. En todo caso, Puente ha instado a los afectados a que estén atentos a la información que tanto Adif como Renfe van proporcionando. Esta decisión se volvería a adoptar mañana, a falta de confirmación oficial, después de días de cortes en esta línea llevados a cabo a petición de Bomberos y Protección Civil, y motivados por los incendios registrados en Ourense y Zamora.

E. P. Marlaska llama a la conselleira do Medio Rural y traslada que la UME tiene capacidad para movilizar al Ejército El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha llamado a la conselleira do Medio Rural, María José Gómez, tras la carta en la que esta le demandaba una mayor dotación de medios y contemplar la posibilidad de desplazar a Galicia a efectivos del Ejército para combatir los fuegos. Fuentes de Medio Rural consultadas por Europa Press han confirmado que Grande-Marlaska ha contactado con la conselleira esta tarde y que le ha trasladado que, en el caso del Ejército, la Unidad Militar de Emergencias (UME) tiene capacidad de movilizarlo y es a la que correspondería dar el paso. Sobre el resto de cuestiones y demandas del Gobierno que dirige Alfonso Rueda, las fuentes consultadas por Europa Press sostienen que no se ha pronunciado. El Gobierno gallego ha hecho votos para poder tener cuanto antes sobre el terreno a los efectivos del Ejército, sin que sea preciso ir "de ventanilla en ventanilla".

E. P. Reabierta la circulación en la N-525 en una jornada con cortes en la A-52 La circulación en la N-525 se ha reabierto tras registrar cortes en las últimas horas, en una jornada con cortes en la A-52, entre los kilómetros 114 (A Mezquita) y 129 (A Gudiña), en ambos sentidos, según ha informado el 112. Por lo de ahora, sigue interrumpida la circulación ferroviaria. Esto después de que la Guardia Civil informase en las últimas horas de cortes en diferentes carreteras de la provincia por incendios. En concreto, la N-120 cortada desde las 15.40 en el 471, en su paso por Quiroga. También la Ou533 entre el km 0 y el 6 desde las 14.15. Además se cortó la N-525 desde las 15.50 entre los kilómetros 177 y 178 y el enlace de la OU-1018. De hecho, por redes sociales, la DGT informó que se cortó por incendio la A-52, entre los puntos kilométricos 111 al 127 en ambos sentidos y en Zamora (Lubián) en el punto kilométrico 103 sentido creciente para poco después precisar que se ampliaba el corte en la A-52 hasta el kilómetro 143 en ambos sentidos. Desde la Guardia Civil, se ha confirmado que a las 19.50 se abrió la A-52 tanto en el kilómetro 111 (sentido Zamora) como en el kilómetro 114, sentido Vigo. También en el sentido Benavente, en el kilómetro 143.

E. P. Sánchez preside mañana por videoconferencia el comité de coordinación del plan estatal de emergencias ante los incendios El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, presidirá este sábado, mediante videollamada, la reunión del comité estatal de coordinación y dirección del plan estatal de emergencias (CECOD) para abordar la situación provocada por los incendios que afectan a varios territorios en España. Sánchez será quien presida este sábado la reunión de este comité, en lugar del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien lo ha encabezado este viernes. Tras la reunión de hoy, Marlaska ha señalado que las ayudas a las zonas quemadas en los incendios van a ser "inmediatas" para que los afectados "puedan volver a una vida mínimamente en condiciones de normalidad". Robles visitará a efectivos de la UME que trabajan en Galicia y Castilla y León Por su parte, la ministra de Defensa, Margarita Robles, visitará este sábado a los efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) que participan en la lucha contra los incendios que se desarrollan en distintas localidades de Galicia y Castilla y León. Robles, originaria de León, estará acompañada por el general jefe de la UME, Francisco Javier Marcos Izquierdo, y acudirá a distintas localidades, según ha informado la Delegación del Gobierno en Castilla y León en un comunicado recogido por Europa Press. En concreto, 1.300 militares están desplegados para colaborar sobre el terreno en labores de extinción de más de una decena de incendios en Galicia, Castilla y León, Asturias, Comunidad Valenciana y Extremadura. Aagesen visitará a efectivos de la brigada forestal en Pinofranqueado Asimismo, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, visitará mañana a los efectivos de la brigada forestal (BRIF) de Pinofranqueado (Cáceres) que están trabajando en la extinción de incendios en Extremadura y Castilla y León. Al término de la visita, atiende a los medios de comunicación, de acuerdo con la agenda del Gobierno.

Detenido por una grave imprudencia que causó el fuego con tres brigadistas heridos y casas destruidas

Los ganaderos se resignan: «Era una muerte anunciada, dejan arder el rural»

EFE El rey trata la situación de los incendios con los presientes de las comunidades afectadas El rey ha abordado durante esta semana la situación de los incendios forestales que azotan buena parte de España en conversaciones con los presidentes de las comunidades autónomas más afectadas. Fuentes de la Casa Real han informado a EFE de que el martes trató este asunto con los presidentes de Galicia, Alfonso Rueda; Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; Andalucía, Juanma Moreno; Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco y Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page. El miércoles lo hizo con la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola y este jueves con el de Asturias, Adrián Barbón, así como con el presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, y con el de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón. Felipe VI se ha comunicado este viernes con el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, con quien se ha interesado asimismo por la situación de los incendios. En medio de una ola de calor que comenzó hace dos semanas, los incendios forestales han arrasado amplias extensiones de vegetación en estas comunidades, con especial virulencia en Castilla y León y Galicia.