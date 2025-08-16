En Directo

INCENDIOS FORESTALES

Incendios en Galicia, en directo | El de Chandrexa y Vilariño es ya el mayor incendio de la historia de Galicia: más de 16.000 hectáreas arrasadas

La comunidad va camino de vivir este verano la peor ola de incendios de su historia con más de 40.000 hectáreas arrasadas -por encima de las 44.000 ha desde que comenzó el verano, la quinta cifra más abultada de lo que llevamos de siglo-. Ourense sigue siendo la provincia más castigada, donde todavía permanece activado el nivel 2 de alerta.

R. V.

Alberto Leyenda

Patricia Pedrido

Edgar Melchor

Marta Clavero

Marcos Romero

Azuzados por vientos cambiantes y alimentados por las altas temperaturas de estas jornadas, los incendios se propagan por Galicia a ritmo de vértigo amenazando poblaciones, quemando algunas casas y poniendo en riesgo vidas humanas: además de los cuatro bomberos heridos, varias personas han necesitado atención sanitaria. A lo largo de este verano, ya se han calcinado más de 44.000 hectáreas, la quinta cifra más abultada de lo que llevamos de siglo, y el fuego de Chandrexa de Queixa, tras juntarse con el de Vilariño, ya es el más voraz de la historia de Galicia tras superar las 16.000 ha, miles por encima del de O Courel de 2022, que quemó 11.100 ha. Para más inri, este agosto es el peor de los últimos 18 años.

Este viernes, se han comenzado a enviar alertas a los teléfonos móviles de las poblaciones afectadas debido a un «empeoramiento de las condiciones». En materia de transporte, se han repetido los cortes en varias carreteras ourensanas y ha continuado la suspensión de la alta velocidad entre Galicia y Madrid.

Puedes consultar aquí en directo los cortes de carreteras en Galicia.

Situación de los incendios activos en Galicia el viernes 15 de agosto

Situación de los incendios activos en Galicia el viernes 15 de agosto

Ver galería

El fuego rodeando Valdeorras este viernes. / Cedida

Por su parte, la Xunta, el director xeral de Defensa do Monte, Manuel Rodríguez, ha admitido que los servicios de emergencia «empiezan a desbaratarse» por la cantidad de focos y la virulencia de las llamas. Ha llegado a admitir, incluso, que Galicia atraviesa la "peor situación de la historia" con los incendios forestales.

Situación de los incendios forestales hasta las 20.30 h aproximadamente:

Activos: Agolada-O Sexo (Situación 2 y 300 ha), Toques (Situación 2 y 200 ha), Chandrexa de Queixa e Vilariño (que son ya un único incendio, con más de 16.000 ha afectadas), Maceda (Santiso e Castro de Escuadro, que también se unieron, con 2.500 ha), Oímbra-A Granxa (10.000), A Mezquita-A Esculqueira (9.000 ha), Vilardevós-Vilar de Cervos (700 ha), Vilardevós-Moialde (100), Vilardevós-Fumaces e a Trepa (50), Larouco-Seadur (1.500 ha) y Muxía-Nosa Señora da O (20 ha).

Estabilizados: Ourense-Seixalbo (100 ha), Montederramo-Paredes (120 ha) y Dozón-O Castro (400 ha).

Controlados: A Fonsagrada-Monteseiro (150 ha), Verín-Mourazos (9 ha) y A Estrada-Souto (20 ha).

Noticias relacionadas y más

Sigue al minuto debajo de estas líneas la situación de los incendios en Galicia.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents